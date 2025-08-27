Art
La galeria Cadaqués inaugura 'Sadomasoqués', l'intent de crear un nou imaginari sobre el poble allunyat "del clixé"
L'exposició, que obre portes aquest dijous 28 d'agost, recull obra original de més de setanta artistes nacionals i internacionals que reflexionen sobre l’esperit "sadomasoc" que, de manera natural, envolta Cadaqués
La mostra parteix d’una idea del reconegut artista català Antoni Muntadas i entrellaça mirades diverses per fugir dels tòpics
«Han estat els artistes els que han fixat una sobreimpressió del poble: la cultura artística signa el topònim Cadaqués més que l’economia de la plusvàlua», assenyala l’escriptor Vicenç Altaió. Entre ells, un nom destacat, el d’Antoni Muntadas (Barcelona, 1942), un dels artistes internacionals catalans més coneguts al món, qui setembre rere setembre torna a Cadaqués amb fidelitat. En molts d’aquests retorns, Muntadas havia compartit amb els amics, entre ells Vicenç Altaió i el galerista Huc Malla, que dirigeix la galeria Cadaqués des de fa vint-i-dos anys, la impressió que «Cadaqués té un esperit sadomasoc», és a dir, que és un poble on res no és fàcil. Partint d’aquesta intuïció viscuda, s’inaugura, aquest dijous 28 d’agost a la galeria Cadaqués, l’exposició Sadomasoqués que reuneix obra original de més de setanta artistes nacionals i internacionals, de diferents generacions, que han passat pel poble, majoritàriament vius, però també traspassats o vinculats a la galeria com Richard Hamilton, pare del pop art britànic. L’objectiu, diu Altaió, comissari de la mostra, és «construir un imaginari a través d’obres personals, la suma de les quals creï una imatge diferent del Cadaqués tòpic i de clixé», és a dir, allunyar-se de la que perpetuen els mass media que uneixen la idea de bellesa i turisme de masses i descriuen Cadaqués com el poble més bell del món.
Com es construeix el mot Sadomasoqués, fusió de sadomasoc i el sufix «quers», que significa pedra? Vicenç Altaió, comissari de l’exposició, il·lumina la qüestió parlant de l’obra de dos escriptors: el francès Sade i l’austríac Sacher-Masoch «que converteixen la seva obsessió literària en una patologia col·lectiva, que la gent vincula amb el tema freudià, però que en realitat la filosofia dels anys 60 ja estudia molt bé a través de l’escola desconstructivista de Riga: el sadisme i el masoquisme». A Cadaqués, amb corbes a la carretera, tramuntana, cales amb pedres, preus disparats, turisme saturat..., això es viu «de manera natural», és a dir, que el poble pateix aïllament i provoca «dolor». És un gaudi amb sofriment que a alguns «no els plau i se’n van, altres s’hi queden i altres estan de pas».
Aquesta exposició, que es pot veure fins al 28 de setembre, té arrels fondes perquè reflexiona i actualitza una pregunta d’interès sociològic que va fer Muntadas a molts cadaquesencs fa mig segle: quina és la identitat de Cadaqués? Així, el 26 de juliol del 1974, l’artista presentava Cadaqués Canal Local a la galeria Cadaqués, aleshores dirigida per l’arquitecte i artista Lanfranco Bombelli. «A Muntadas li deixen unes màquines de vídeo i fa, en un format periodístic i seguint una tècnica que porta dels Estats Units, una enquesta sociològica sobre la identitat del poble», diu Vicenç Altaió. La galeria, aleshores, esdevé un plató on fer entrevistes a persones representatives del poble i aquestes es retransmeten per televisors col·locats en alguns bars. «Franco encara viu i és el primer intent de crear un televisor amb múltiples canals». Al cap de quatre dies, la Guàrdia Civil precinta la galeria i tanca l’exposició.
«Originalitat i universalitat»
Les peces que es veuran a Sadomasoqués «són espectaculars», avança Vicenç Altaió, fruit de l’estímul que suposa una proposta que uneix «originalitat i universalitat» i que es podria traslladar a qualsevol poble. «Els artistes creen el valor de l’ultralocal que no només té a veure amb el lloc sinó amb el fet simbòlic», conclou . Aquest tipus d’exposició, afegeix, s’havia fet molt durant la transició i anaven més enllà «d’obres d’art en si mateixes si no que admetien comentaris». Entre els artistes convidats destaquen noms referents com Albert Serra, Frederic Amat, Antoni Miralda, Tacita Dean, Peter Fillingham, Oliver Chanarin, Marine Hugonnier, Anna Malagrida, Zuxh/evru i Joan Casellas però també joves que inicien el camí com Ot Prieto o Max Munné. «Aquesta barreja serà divertida», admet el galerista Huc Malla convençut que «a Cadaqués encara passen coses». En aquest cas, no amaga la satisfacció en fer realitat un projecte que fa vint anys que en parla amb Antoni Muntadas, figura que s’entrellaça amb els inicis de la històrica galeria que dirigeix.
