Música
Un concert de Libèrica tanca el primer festival Els dijous de Lladó
Es fa aquest dijous 28 d'agost, és gratuït i forma part de la gira d'actuacions Alè Summer Tour que serveix per presentar el seu darrer treball, Alè
Amb un concert del grup Libèrica, aquest dijous a dos quarts de deu del vespre, es tanca la primera edició del festival de músiques populars Els dijous de Lladó. Aquest concert de Libèrica es farà a la plaça Major i és d’accès gratuït. Forma part, a més, de la gira d’actuacions Alè Summer Tour, entorn el darrer treball Alè, que han dut a la formació a recòrrer escenaris de diferents poblacions catalanes. Alè és un viatge on la música tradicional ibèrica esclata en forma de flamenc, jazz i arrel mediterrània.
