Figueres
L’Acústica expandeix horitzons: un nou escenari i augment en seguretat
Figueres es prepara amb l’agregació de quatre aparcaments, un disposititu de 200 agents i l’estrena de detectors de metalls, per garantir un espai segur
Aquest any, l’Acústica espera reunir un gran nombre de visitants a la ciutat, no només per la seva programació, sinó perquè enguany coincideix amb la Volta Ciclista a Espanya. "Segurament poques ciutats del país acolliran tants visitants aquesta setmana", explica l’Ajuntament. A més d’aquest factor, el festival ja planejava pujar el nombre d’espectadors amb l’obertura del nou escenari a gran escala: el Figueres Acústica Arena, una inversió que preveu poder afegir concerts de grans gires a les futures edicions del festival "per fer-lo créixer de manera sostenible i intel·ligent". Amb això, s’espera superar la xifra de 100.000 espectadors que s’ha assolit a edicions passades.
Figueres s’ha preparat per rebre aquest gran nombre de persones amb l’afegiment de quatre espais de pàrquing excepcionals, que en total ofereixen més de 1.500 places pels vehicles. Tres dels aparcaments seran a la zona del recinte firal i estan especialment pensats pels espectadors de la Vuelta i del concert d’Oques Grasses al Figueres Acústica Arena. El quart pàrquing es troba al Parc de les Aigües, al costat de l’Auditori dels Caputxins, més a prop dels escenaris del centre. Tots aquests espais d’aparcament excepcionals s’han fet "pensant tant amb la gent que vindrà de fora com amb els veïns", de manera que seran gratuïts durant el festival i l’esdeveniment esportiu.
“Estem convençuts que aquest nou format suposarà un salt endavant en la trajectòria de l’Acústica, sense perdre allò que la identifica”
El Figueres Acústica Arena es troba al recinte firal, allunyat dels altres tres escenaris del festival però a prop dels nous espais de pàrquing. Amb un aforament d’entre 15.000 i 20.000 persones, aquest espai es reserva per concerts de pagament: "Estem convençuts que aquest nou format suposarà un salt endavant en la trajectòria de l’Acústica, sense perdre allò que la identifica", explica l’Ajuntament. El plat fort del nou espai serà el concert de pagament d’Oques Grasses, que ja ha exhaurit les entrades i assolirà els 20.000 espectadors. Per poder rebre un nombre tan gran de gent s’està duent a terme un "dispositiu de seguretat excepcional des de fa moltes setmanes".
Per crear un espai segur durant el festival hi haurà un dispositiu de seguretat format per prop de 200 persones, a més d’un Centre de Comandament Avançat i un Punt Lila, a la plaça Doctor Ernest Vila. "Com a novetat, els agents de la Guàrdia Urbana incorporaran detectors portàtils de metalls que estrenarem durant l’Acústica, especialment pels principals punts d’accés als concerts, i es realitzaran identificacions i escorcolls aleatoris", explica l’Ajuntament. També es posarà especial èmfasi a la neteja viària i espai públic "perquè l’endemà de cada esdeveniment la ciutat estigui com cal".
Tot i que les expectatives respecte a l’edició passada són molt altes, aquest any la ciutat s’ha preparat per a una Acústica que espera la rebuda més forta des de la pandèmica i que superi els 100.000 espectadors.
