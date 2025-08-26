Música
Gala, la musa de Dalí, reviurà sota la mirada de Paul Éluard, al castell de Púbol
Per commemorar l’aniversari del naixement de la dona de Salvador Dalí, aquest dimarts es presenta l’espectacle L’esperit lliure sota la direcció de Fiona Morrison
L’esperit lliure: Gala sota la mirada de Paul Éluard és el títol de l’espectacle que sota la direcció de l’artista Fiona Morrison es presenta aquest dimarts 26 d’agost, a les set de la tarda, al castell de Púbol, a la Pera. La proposta, que combina poesia i música amb una especial posada en escena, celebra l’aniversari del naixement de la musa daliniana.
L’espectacle L’esperit lliure és una idea original de Fiona Morrison, tot i que el guio ha anat a càrrec de Nerea de Miguel i Marta Vila i Vega Montero, aquestes dues últimes més conegudes com a MAGAM, responsables també de la música electrònica original. Aquesta es mesclarà amb el violoncel de Nerea de Miguel i la lectura, en francès, dels poemes que Paul Éluard va escriure al llibre À toute épreuvre l’any 1930. Els poemes recitats seran en la veu en off de Julien Guilloton. Després de l’espectacle, que organitza la Fundació Gala-Dalí, s’oferirà una copa de cava i els assistents podran visitar lliurament el castell. Els preus van dels 18 als 15 euros.
