Cinema
Presenten el film 'Biblioteca de pedra seca' de Joan Vall al Teatre Art i Joia de Cadaqués
La pel·lícula pren com a eix la biblioteca i arxiu personal del poeta, crític i assagista Vicenç Altaió qui ha expressat el desig de donar-lo al poble de Cadaqués
El Teatre Art i Joia de Cadaqués serà, aquest dilluns 25 d’agost, a les set de la tarda, l’escenari de la presentació del nou film de Joan Vall, Biblioteca de pedra seca, que pren com a eix temàtic la biblioteca i arxiu del poeta i assagista Vicenç Altaió que conté més de trenta mil volums viscuts i reunits al llarg de tota la vida, un espai que Joan Vall ha definit «com el paradís no només dels intel·lectuals sinó del saber, de qui té curiositat, d’aquell que vol aprendre».
Aquest film, per on desfilen el custodi dels llibres i alguns dels seus autors i que mostra aquests volums, molts d’ells llibres d’artistes, sentits «com un objecte viu», arriba a Cadaqués, refugi de Vicenç Altaió, després d’haver-se estrenat el juny passat a la Filmoteca de Catalunya, a Barcelona, i d’haver fet parada a Girona. En unes declaracions recents a TV3, Vicenç Altaió va expressar el seu desig que aquesta biblioteca, edificada al llarg dels anys, quedi a Catalunya i, més concretament, en un «lloc ultralocal i el lloc més sentimental i universal per mi és Cadaqués. M’agradaria donar tot això a Cadaqués».
