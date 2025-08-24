Entrevista | Cristóbal Polo Poeta, traductor i professor
"Quan ens parem un moment, el temps té la gentilesa d’aturar-se"
Poeta, traductor i guionista, Cristóbal Polo (Los Barrios, Cadis, 1982) acaba de publicar el llibre Cuadernística, dins la col·lecció Cahiers de WunderKammer, una viatge meravellós per l'univers fascinant dels quaderns d'autor, un espai de reflexió, de retir o resistència
De la col·laboració en el projecte d’edició i enquadernació artística Siberiana Books neix Cuadernística del poeta, traductor i guionista Cristóbal Polo, una exquisidesa publicada per l'editorial WunderKammer (amb seu a Terrades) dins la col·lecció Cahiers que proposa al lector un viatge per l’univers meravellós dels quaderns i d'un munt d'autors i autores que els van utilitzar com a punt de partida, com a laboratori o una forma de resistència.
Cuadernística és un quadern dins una col·lecció de quaderns, però no és aquest el seu origen.
Jo tinc una doble vocació que és recuperar quaderns d’altres autors i també defensar-los com a objecte. Aquest és el punt de partida. Quan vaig prendre consciència de l’existència del projecte de Siberiana Books, que es dedicava a crear quaderns a mà, em va encantar la idea i va ser quan vaig proposar escriure un text breu a tall de manifest per parlar dels quaderns, del sentit que tenien i també d’autors que els havien practicat. I això va anar creixent i, de fet, del text inicial queda poc en realitat perquè després vaig anar traient el que inicialment havia empès el projecte i es va convertir en un text més narratiu, assagístic, que és el que s’ha publicat finalment.
Quin paper juga el quadern en un procés d’escriptura?
El quadern, molt sovint, és el punt de partida de moltes obres, és l’espai on es creen els primers esbossos d’una obra. Això passa en Kafka de qui la major part dels seus treballs, que no van ser publicats en vida, apareixen ja esbossats en els seus diaris. De fet, també hi ha textos que no van ser concebuts com textos acabats sinó com petites vinyetes, a vegades una mica estranyes i misterioses que apareixen en els diaris i que després s’han extret i s’han publicat a part, però en realitat són difícilment separables de l’escriptura quadernística. Passa en molts autors com Robert Walser. També hi ha autors secrets que no surten mai dels quaderns a menys que posteriorment algú apreciï aquells textos i trobi en ells una qualitat literària. En aquest cas ja parlem d’autors que ni tan sols van escriure per ser publicats. Aquest no és el cas de Kafka que sí que aspirava a ser publicat, però va tenir dificultats i publicà pòstumament.
Què significava per a ell el quadern?
Un laboratori, un espai on no només bolca la intimitat o el dia a dia sinó també un espai de creació, un taller, una espècie de cuina on va bolcant diferents ingredients, imatges, instantànies, reflexions i tot això es va acoblant molt sovint en forma de ficció o de narrativa.
Per a molts és l’últim refugi.
És clar, hi ha molts autors secrets, entre ells, un cas que m’encanta, el de Marie Bashkirtseff, la pintora i quadernista d’origen ucraïnès que escrivia en francès. Ella realment era pintora i una gran pintora, però quan va començar a ser reconeguda en els salons de París va emmalaltir greument i es va adonar que no arribaria gaire lluny en la pintura i es va bolcar en els seus quaderns, sabia que eren l’últim a què aferrar-se per aconseguir el que volia: ser immortal com a artista. I, al final, és més coneguda com a escriptora que com a pintora. Els molts quaderns que va deixar són un refugi. També tenim el cas del francès Henri Frédéric Amiel, que segurament és l’autor icònic dels diaris íntims com a gènere literari. Amiel no va publicar mai res i la seva obra té milers de pàgines, els diaris, bàsicament. Realment la seva obra és d’una dimensió comparable a la de Proust quant a profunditat psicològica i indagació de la condició humana, però no van ser creats per ser publicats en absolut.
Però sempre hi ha algú que els troba i els publica. És lícit això?
És molt ambigu. Fins a quin punt un autor que escriu en secret realment escriu per a ningú. Això també ho hem de posar una mica en dubte perquè realment escriure per a ningú és impossible, és una contradicció dels termes perquè escriure ja implica arribar o voler arribar als altres. El que passa és que molt sovint es planteja com un horitzó molt llunyà. És el cas d’Amiel que allò que fa és un projecte d’autoindagació que el porta a omplir milers de pàgines. En això altres persones hi veuen un monument literari increïble.
"Per Kafka, el quadern era un laboratori, un espai on no només bolca la intimitat o el dia a dia sinó també un espai de creació, un taller"
Vostè diferencia entre quadernista pur i el que està de pas, però retorna, de tant en tant, a ell.
És el cas de Josep Pla que té una obra ingent, però també un llibre meravellós, El quadern gris, que, en el fons, és un diari de joventut reescrit, posterioment reelaborat, però que inicialment va néixer com un text de caràcter més aviat íntim. Més tard, es converteix en un text literari amb diferents capes posteriors afegides. Així parlaríem d’un quadernista que no és pur, però que sí que es manifesta molt sovint a favor de la quadernística com l’únic que l’ajuda a continuar escrivint.
Per a alguns, els quaderns són refugi d’escriptors en retirada.
Moltes vegades, escriptors que estan molt a prop del final de la seva carrera s’aferren al quadern com un fil que els continua mantenint units a allò que els apassiona i que els manté esperançats. El quadern és molt sovint no només el punt de partida sinó aquell espai de retirada, una manera d’anar-se retirant, a poc a poc, de l’escriptura pública.
Els quaderns no fan distincions a l’hora d’atrapar-nos.
Aquí parlem de pintors, cineastes, científics, literats o autors que no es definien de cap de les maneres, senzillament com a quadernistes. És veritat que el quadern és un espai per anotacions molt variades: de caràcter científic, purament plàstic o literari.
La quadernística té una dona pionera, la poeta i cortesana japonesa del segle XII, Sei Shōnagon.
Una autora fascinant que ha inspirat a molts artistes posteriorment com Georges Perec o Peter Greenaway, com a cineasta. Ella va crear un sistema de numeració, de registre d’instantànies de moments que semblen ínfims, però que creen per acumulació un univers meravellós.
Per a Sei Shōnagon era important el flux de l’escriptura.
Sí, el flux d’una escriptura que no s’atura a filtrar, a descartar, que no escull, sinó que barreja diferents tipus d’escriptures o textures, observacions, reflexions, simples imatges, instantànies, ocurrències, anècdotes. Tot aquest conjunt de fragments en realitat va creant un flux que necessita no filtrar per crear aquella escriptura. En el moment que es descarta, comença a crear-se una altra cosa. És el cas de Peter Handke que es va proposar prendre notes per una novel·la i es va adonar que hi havia coses que volia anotar, però que no entraven en la lògica de la ficció que s’havia plantejat i havia de descartar i sacrificar i el cost li semblava enorme. En aquell moment va decidir no filtrar i incloure qualsevol tipus d’observació que li passés pel cap o els ulls i va néixer una altra cosa, El pes del món, un llibre híbrid entre novel·la, ficció i diari, i és una meravella.
Diu que els quaderns han de tenir nom, sinó són només pantans de temps.
Vaig acumulant quaderns i sempre començo pel nom, però no sempre he estat tan sistemàtic. S’inicia quan començo a utilitzar els quaderns de Siberiana Books i a apreciar-los més com objectes que reclamen la meva intervenció, ser completats per mi. Llavors em vaig bolcar en aquella forma d’escriptura. Ara, el quadern és un objecte que es comença i s’acaba i té un nom. És un objecte únic, un món en si mateix, amb les seves pròpies regles, el seus tics, el seu propi llenguatge.
Vostè explica que Philippe Lejeune va publicar un llibre, Cher Cahier, on inclou les principals metàfores que utilitzen els escriptors de diaris per referir-se als seus quaderns. Paraules com cigarreta, droga, mirall, respiració...
Sí, aquesta enquesta que va fer Lejeune és brutal perquè et mostra la diversitat d’usos i de percepcions que significa un quadern. Per alguns és una illa, per a altres una espècie de desguàs o un desert, trobem paraules que apunten a allò negatiu, positiu, secret. Per a cada persona és té connotacions diferents.
Cuadernística
Autor: Cristóbal Polo
Editorial: WunderKammer
Pàgines: 160
Preu: 13,50 euros
També hi posa una nota d’humor amb el quadernista adormit delatat per la taca de tinta sobre el paper.
(riu) Sol passar. A mi m’ha passat sempre, és el màxim gran de fidelitat amb un quadern: el quedar-se adormit i trobar-se al despertar aquella taca a la pàgina.
Alerta que no es prengui molt seriosament a un quadernista, però aquest ha de ser disciplinat, no?
El llibre està ple d’aquest tipus d’ambigüitats i, de fet, jugo amb elles per no tancar les possibilitats. És veritat que s’ha de tenir molta fe en el quadern per utilitzar-lo amb aquesta constància, però al mateix temps la clau és no prendre-s’ho seriosament perquè una escriptura que perd aquesta espontaneïtat o fluïdesa ja es converteix en una altra cosa, en esbós, en preparació d’una cosa més elaborada.
Molts escriptors encara escriuen primer en un quadern o tenen quaderns d’idees molt secrets.
En realitat no han de ser coses íntimes. En els meus no escric coses de la vida quotidiana o íntima, són més observacions, petits esbossos, simples instantànies. Però també n’hi ha que contenen la vida íntima dels autors.
És el cas de la poetessa Emily Dickinson que va deixar una quarantena de quaderns.
En el seu cas quasi no hi ha distinció possible entre vida íntima i obra. Tota la seva vida va ser escriure, estar asseguda escrivint i cosint els seus propis quaderns, elaborant els poemes.
Si els comparem amb els que escrivia el rei Lluís XVI, no hi ha color.
Exacte, són un tant inexpressius, però ens dona la mesura del personatge i de la relació que tenia amb el seu context històric. És un cas fascinant.
Com troba a tots aquests apassionats dels quaderns?
Em persegueixen continuament. De fet, aquest llibre podria crèixer de manera indefinida perquè em van arribant referències de nous quaderns, nous diaris. No només en literatura, també en cinema perquè hi ha molts quadernistes en el món del cinema. Hi ha moltes obres secretes que tenen aquest caràcter fragmentari i provisional que m’acaben arribant i podrien engruixir aquest llibre de manera indefinida.
"Escriptors que estan molt a prop del final de la seva carrera s’aferren al quadern com un fil que els continua mantenint units a allò que els apassiona i que els manté esperançats"
Posa en evidència aquesta necessitat de l’èsser humà d’explicar-se, d’expressar.
Clar, i no sempre de manera directa cap a un públic sinó amb un cert retard. Potser no descarta l’opció de ser llegit. Per això jo mantinc oberta aquesta possibilitat, tampoc la nego. El cert és que existeix aquest espai intermig en el qual simplement vols escriure i no es planteja si serà llegit o no. També hi ha el cas de Ludwig Höhl que deia: Tindré lectors, no hi ha dubte, però ningú sap ni quan ni quants. Així que hi ha quadernistes que saben que seran llegits amb certa distància i temps de letargia.
En darrer terme, demana als quadernistes que prometin que no deixaran passar ni un sol dia sense anotar res en els quaderns. O que no visquin de tal manera que hi hagi dies sense res per anotar-hi. Vostè s’ho aplica?
Ho intento. Tots tenim el problema avui de no estar molt centrats en el que fem i lluitem cada dia per tenir una mica d’atenció en el que fem. M’agrada molt la frase de Simone Weil que diu: l’atenció és una forma d’amor. Es tracta de connectar amb el nostre temps i el nostre entorn d’alguna manera, aferrar-nos a l’instant i no és una apologia del present o un simple carpe diem. És més el fet que, quan ens parem un moment a situar-nos, a observar al voltant o simplement a observar-nos, el temps té la gentilesa d’aturar-se una mica amb nosaltres i si no fem això el temps se’ns escorre de manera alarmant. Té molt a veure amb el quadern perquè la pàgina en blanc i la mà que es mou a través d’ella és un mitjà per atrapar el temps i convertir el que es torna ràpidament inexistent en quelcom que existeix, que hem viscut realment. Aquesta necessitat la tenim tots i més avui en dia. Per això el llibre està tenint cert resonància perquè hi ha persones que senten aquesta necessitat, no només l’escriptura a mà, que és una de les moltes formes.
El quadern no és un exercici del passat sinó que la gent el practica amb ganes.
M’ha sorprès la quantitat de gent jove que m’ha escrit i que s’ha sentit molt identificada amb el explica el llibre. L’escriptura a mà segueix molt viva.
