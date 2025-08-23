Entrevista | Violeta Alarcón Soprano
"Al repertori català no se li fa justícia, cal trobar-li l’entranya, l’emoció"
La música la va atrapar de ben petita i el cant va arribar més tard, però a Violeta Alarcón l'ha dut a viure moments de gran emoció com el que espera serà aquest diumenge 24 d'agost quan interpretarà una selecció de cançons d'autors catalans acompanyada al piano de Teodora Oprisor, dins el festival Schubertíada de Vilabertran
La soprano Violeta Alarcón (Barcelona, 1994) va entomar el repte, ofert per Víctor Medem, d'imaginar el programa del primer recital que el Festival Schubertíada de Vilabertran dedica íntegre a la cançó catalana. Es fa aquest diumenge 24 d’agost, a la canònica de Vilabertran, i es planteja en forma de díptic. Primer, un recital de veu i piano tradicional amb Victòria Alarcón i Teodora Oprisor i, tot seguit, l’actuació de Noctes Cor de Cambra que interpretaran bona part de les peces arranjades pels mateixos cantaires. «Passarem del repertori canònic, obres que a tothom li poden sonar, a una visió més contemporània de la cançó catalana. Serà com un viatge en el temps, veure com ha anat evolucionant», diu del tot convençuda i emocionada Violeta Alarcón.
El programa d’aquest recital està del tot dedicat a la cançó.
Sí, catalana i espanyola que, al final, són les meves llengües, amb les que vaig fluctuant. La llengua és una manera de sentir, de viure i fer experiència del món que habitem. I no puc tenir un programa on sentir-me més lliure perquè no he de passar per un filtre, com quan interpreto un repertori en alemany, francès, rus o italià. Per molt que facis un treball d’aprendre la fonètica, l’estil, sempre sento que hi ha una petita distància, que em poso una disfressa, que entro en un altre univers que no és el meu. I és molt maco fer-ho, aquesta és la gràcia del cantant, que sempre ens estem disfressant a ser algú que no som, però, en aquest cas, amb les meves llengües, és un gaudi, pots ser tu mateix, aquesta és la vivència.
Són cançons que formen part de la memòria compartida.
Totalment perquè el nucli són les cançons tradicionals. La idea que tinguessin una forta presència va ser de Víctor Medem, que fossin la part central i la resta, llibertat total. I vaig pensar utilitzar les cançons populars com a frontisses entre els diferents blocs, que fossin el fil conductor a través del qual anem passant pels diferents compositors i creant també com un marc perquè la manera com estan col·locades guardin vincles tonals amb les cançons que venen a continuació, la qual cosa crea en l’oient una continuïtat. Hem plantejat un programa que serà una vivència molt grata perquè són cançons que la gent coneix des que eren petits, que els portaran a la infantesa i records de joventut, que els farà emocionar, però, a l’hora, els portarà a llocs que no esperaven. Per exemple, el Tríptico de Antonio Gala de García Abril, que acaba amb un acord dissonant molt dolorós i amb molta tensió, aquesta tensió es resoldrà amb l’acord en Fa major quan entra El Rossinyol. Amb la història de cada cançó, n’hem creat una de nova.
Serveix també per reivindicar la qualitat d’aquests autors.
Sí. Jo sempre he trobat que, especialment al repertori català no se li fa justícia. Moltes vegades, sense voler, es cau en interpretacions que no li acaben de donar la transcendència que té aquesta música, que està perfectament a l’altura d’un Schubert, que també té melodies populars i tradicionals. El que passa és que sembla que els intèrprets, la tradició i l’idioma ho vesteix d’una solemnitat que sembli que el repertori català o espanyol no puguin tenir. Al contrari, jo defenso que la música catalana no pot quedar com les cançonetes de poble, sense faltar el respecte al concepte, sinó que pot transcendir i ser objecte d’internacionalització, no quedar-se només com un producte nacional. Aquí hi té molt a veure la manera com s’interpreten, que no quedin planes, simples. Potser la cançó espanyola no ha patit el mateix destí que la catalana. Per exemple, Granados, que la major part de la seva producció està orientada cap a un estil més espanyol, sí que ha fet el salt a la internacionalització i es canta arreu del món. En canvi, Joan Lamote de Grignon s’ha quedat aquí i no té sentit perquè la qualitat musical dels dos és altíssima.
"Són cançons que la gent coneix des que eren petits, que els portaran a la infantesa i records de joventut, que els farà emocionar, però, a l’hora, els portarà a llocs que no esperaven"
Com se soluciona això?
Trobant-li una interpretació que no sigui simple, trobar-li l’entranya a aquesta música perquè la té, tota música és emoció. Aquí radica el secret perquè s’exporti i tinguin interès a interpretar-la.
Per a vostè la cançó és essencial. Quan copsa que és el seu camí?
Considero que el cant va arribar tard, bé, jo tenia dinou anys, que no és tard, però el meu primer instrument va ser el piano. De ben petita vaig sentir una inclinació molt forta cap a la música i li vaig dir a la mare que volia estudiar. Em va apuntar a una escola al barri, vaig triar el piano i vaig fer el grau elemental i professional. Un cop acabat va ser quan vaig descobrir el cant d’una manera inesperada i em vaig plantejar començar a estudiar cant. L’últim any al Conservatori del Liceu em faltava una optativa i la secretària em va suggerir un segon instrument. Aleshores, vaig pensar en el cant perquè jo tenia una companya i amiga, l’Anna Niebla, que també feia piano i cant, i m’encantava sentir-la cantar, pensava quina veu tan meravellosa. Avui ella encara és el meu referent. També vaig prendre la decisió per una cosa pragmàtica: que no havia de comprar instrument.
Com passa de ser una optativa a un present professional?
La idea era que només fos un any, no hi havia cap més expectativa que continués fent la carrera de cant, però va ser increïble l’efecte que va tenir en mi. No estava passant un bon moment. Feia segon de batxillerat, estava molt angoixada, amb molta pressió, la selectivitat, la Universitat. També feia un any que la meva mare havia mort. A l’institut em sentia molt sola. I recordo que el dimecres a les sis de la tarda, quan tenia la classe de cant, només mitja hora, era el meu moment preferit de la setmana. Recordo un dia arribar a la porta de l’aula i, literalment, obrir-se el cel i baixar una llum celestial i dir-me que havia de fer això, havia de cantar perquè quan entro en contacte amb aquesta manera de comunicar la música, oblido tota la resta i soc feliç. I això que en aquella època ni tan sols tenia bona veu (riu). No era el cas d’aquesta gent que té un instrument natural, privilegiat. No cantava bé, no tenia una veu especialment amb una tessitura i un registre, però vaig sentir una connexió brutal.
I què va fer?
Vaig acabar el piano i vaig començar la carrera de cant, paral·lelament a la Universitat on vaig estudiar Literatura Comparada a la UB i les dues coses són les que més m’estimo en el món: la música i la literatura, la paraula, la poesia.
Dues coses que l’acompanyen sempre: el cant i la poesia.
Sí, són dues cares d’una mateixa moneda. Penso que per això també vaig connectar d’una manera tan particular amb la veu, amb la possibilitat de cantar. Jo, que sempre havia fet música instrumental, sempre vaig sentir que no era el meu mitjà, que em quedava coixa, em faltava alguna cosa a afegir a l’expressió, que justament va ser la paraula, el text, descobrir que amb el cant s’afegeix aquest altre vehicle de transmissió. Ho gaudeixo molt.
Aquest recital no serà el seu debut a la Schubertíada.
Ho vaig fer fa cinc anys a través de l’Acadèmia i tornar-hi ara és una gran alegria i més fer-ho amb un relleu més professional, podent oferir un recital íntegre perquè fa cinc anys era molt joveneta, molt tendre, s’havia de fer encara molta feina. Tenir l’oportunitat de tornar i amb un programa que m’estimo tant és el millor regal. Només tinc ganes que arribi aquest dia perquè estic segura que el públic sortirà emocionat. No ho dubto perquè, més enllà de la interpretació que puguem fer la Teodora i jo, tot el viatge que hem fet passant per la cançó popular, lligant-ho a la cançó més elevada, més culta, és fantàstic.
"Jo defenso que la música catalana no pot quedar com les cançonetes de poble, sense faltar el respecte al concepte, sinó que pot transcendir i ser objecte d’internacionalització, no quedar-se només com un producte nacional"
Arriba en un moment bonic per a vostè, amb molts debuts i moltes primeres vegades.
Al final ens passem la vida volent que arribin aquests moments. Clarament hi ha nervis, un sentiment de voler-ho fer bé, d’estar a l’altura, que sentin que aquesta responsabilitat que m’han donat està justificada. Però és important no quedar-se massa en aquests pensaments sinó pensar quant temps fa que vull estar aquí i que per fi hi soc oferint el que més m’agrada. Només puc irradiar-me de pensaments positius i gaudir-ho.
Per cert, com els afecta la calor a la veu?
Del tot, també els focus contribueixen a la calor. També els nervis, aquesta sensació d’adrenalina fa que tot el cos estigui activat. Aquest estiu, que he fet festivals d’estiu, a l’aire lliure, que no hi ha climatització ho passes realment malament. Vas suant mentre cantes i et desconcentres. A Vilabertran hi ha climatització, així que confio estaré a gust.
La veu és el seu instrument. En té una cura especial?
És important que no es vegi sotmesa a gaire canvis de temperatura bruscos i, per això, els cantants ens queixem molt per les climatitzacions. Quan passes del carrer al metro a 18º l’aire, és terrible. Jo sempre duc mascareta de precaució a la bossa des del Covid perquè un cop d’aire fred et pot deixar mut. Més enllà d’això, s’ha de mantenir que les cordes vocals sempre estiguin hidratades, però jo personalment no faig gaire més. Hi ha persones que tenen més rituals. Ara estan de moda els nebulitzadors, però va molt amb la persona. Jo intento no obsessionar-me gaire perquè potser em fa preocupar per una cosa que no té sentit.
