Literatura
José Luis Bartolomé treu a la llum històries de bruixes garrotxines d'autors de finals del segle XIX i principis del XX
El llibre, batejat amb el crit de les bruixes, Pet S'Escaire, recull setze relats, alguns fantàstics, altres brutals, que consoliden "una menuda, però sucosa, literatura folklòrica garrotxina"
L'autor ja té feta una segona part dedicada a les bruixes i bruixots de l’Alt Empordà que, admet, tenien més reconeixement social
Des de sempre a José Luis Bartolomé li ha interessat la cultura popular. Al llarg dels anys, ha investigat i n’ha fet articles diversos. Ara, però volia indagar entorn les bruixes, una figura que, diu, «ha viscut una rehabilitació al llarg de l’última dècada» i que ha generat un munt de bibliografia. El focus el va posar en la Garrotxa i l’Alt Empordà, dues comarques que li tenen «l’ànima dividida», però també les que més destaquen en l’existència de llegendes. Inicialment, es va adonar, però que, bàsicament a la Garrotxa, aquestes llegendes no anaven acompanyades de cap relat literari. Una recerca més profunda ho va desmentir descobrint un munt d’autors de finals del segle XIX fins a principis del XX que havien publicat a la premsa de l’època relats fantàstics, alguns d’ells brutals, consolidant «una menuda, però sucosa, literatura folklòrica garrotxina». Tot plegat es reuneix al llibre Pet S’Escaire. Aplec de contes de bruixes de la Garrotxa (El Bassegoda), un títol que fa un doble homenatge. Primer perquè remet a la frase exclamativa i sagramental que proferien les bruixes de la Garrotxa (Pet S’Escaire) abans de transformar-se en «ocellassos». Segon, aplec, perquè «en els contes les bruixes garrotxines ballen molt la sardana i podria ser que aquesta fos una dansa nascuda d’un art d’encanteri».
En aquesta recerca van ser claus les hemeroteques digitalitzades de premsa comarcal i el repositori documental del Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona (Regira). Bartolomé va centrar-se de primer en la Garrotxa atenent que era «la part més desconeguda» i va tenir una grata sorpresa al detectar, en les dues primeres dècades del segle XX, una «època daurada» en la publicació de contes sobre bruixes en la premsa. Així van emergir relats d’autors consagrats com el pintor i escriptor Josep Berga i Boix (1837-1914), el seu fill Josep Berga i Boada (18772-1923) i, finalment, Josep Saderra (1850-1924), qui fou alcalde d’Olot. Dins aquest aplec, deu dels setze contes publicats van ser escrits per aquests tres autors. La resta són obra de Lluís G. Constans, Ramon Pujolar Huguet, Joan Basté, Miquel Bosch Mir (adaptació de Ramon Llongarriu) i Josep Vilar. També un anònim, El camí de les bruixes, extret de l’arxiu Josep M. Dou. Tots els relats s’han editat respectant l’ortografia original tot i que Bartolomé assenyala la complexitat que ha tingut a l’hora de transcriure’ls. També ha inclòs set petites contalles que havien recollit en el seu moment els folkloristes catalans Cels Gomis, Joan Amades i Josep Romeu Figueras.
Quan es parla de bruixes, José Luis Bartolomé té clar que la paraula clau és «maltractament». De fet, bona part dels contes tenen una base real com La majordona de les Fonts de Josep Berga i Boix i l’adaptació que en fa Josep Saderra a De bruixes. Traydoría d’un escolá. «La misogínia sempre ha existit, des dels inicis de l’home. Ja en el relat bíblic, qui va tenir la culpa de la temptació? I aquesta té continuïtat fins al segle XX. Dones tingudes per bruixes, digues remeieres, fetilleres, metzineres que són retratades com dones solitàries, poc sociables, lletges, que fan por a la mainada i que quan passa algun fenomen se’ls atribueix la malifeta». És el cas dels terratrèmols d’Olot del 1428 atribuïts a una dona d’Amer o l’arribada de la fil·loxera a l’Empordà.
José Luis Bartolomé destaca la varietat geogràfica d’aquests contes, que ressegueixen tot el territori de la Garrotxa i, fins i tot, la mateixa capital, Olot. L’autor ho justifica assegurant que «els olotins eren molt més supersticiosos que els figuerencs», els quals, explica, «se’n fotien d’aquestes creences de la gent dels pobles», tal com queda constància a la premsa. Val a dir que a la Garrotxa «la bruixeria i el paganisme estaven molt més arrelats». La raó és clara: «La societat garrotxina del segle XIX era molt rural i pagana» molt influïa pels capellans de les parròquies els quals «per combatre les supersticions» utilitzaven mètodes similars. Parlem, per exemple, del salpàs (beneir les cases un cop l’any amb aigua i sal), els exorcismes «que tenien molt predicament» o l’ús d’amulets per saber si una dona era bruixa.
Il·lustracions d’impacte
Un dels punts atractius del llibre és la il·lustració, sobretot la de la coberta, amb el retrat, fet a aquarel·la, d’una bruixa que estremeix i que mira directament al lector. És una imatge que relliga amb l’imaginari creat entorn les bruixes dels contes. La seva autora és Montse Rubio qui també s’ha encarregat de les il·lustracions que acompanyen alguns capítols del volum. Bartolomé explica que, quan Rubio va llegir els contes, va quedar trasbalsada per «la brutalitat» dels sis primers relats, els més antics, els de Josep Berga i Boix, que aporten una imatge d’una societat garrotxina «patriarcal on la dona jugava un paper subordinat».
La resta de contes ja contenen un caire més literari i de creació i, fins i tot, connecten les dues comarques i el temps actual com és el cas del conte La bruixa de Corsavell de Josep Vilar (1961), enginyer tècnic i cap dels agents rurals de la Garrotxa. Aquesta història està ambientada a Corsavell, a l’antic terme de Bassegoda, ara Albanyà «però d’ànima garrotxina», i rescata la figura de diverses bruixes: una, de la que no s’esmenta el nom, que fou enterrada fora de terra sagrada i una altra, Magdalena Prada i Rigall, nascuda al mas el Collell d’Albanyà el 1893, que va anar a viure a Corsavell en casar-se. L’home, però la va abandonar i «va revenir esquerpa, adusta, ressentida i malcarada. Vestia de negre a l’antiga. Feia una mica de por. Tots els ingredients per ser tractada de bruixa».
Segon volum, l’Alt Empordà
D’altra banda, l’autor avança que ja té una segona part acabada, en aquest cas, un recull de trenta-set contes dedicats a bruixes i també a bruixots de l’Alt Empordà. Serà un aplec inèdit, tot i que està pendent de trobar editor. A diferència de la Garrotxa, i tal com ja constatava Rómulo Sans al llibre El Ampurdán en el siglo XIX (1949), «les bruixes a l’Alt Empordà, tingudes com a remeieres o fetilleres, tenien més reconeixement i, fins i tot, hi havia una sororitat entre elles i s’ajudaven». També, a diferència de la comarca veïna, hi ha relats protagonitzats per bruixes, bruixots i personatges pintorescos, amb noms i cognoms, és a dir, que eren persones locals i reals. Finalment, José Luis Bartolomé remarca que després del treball de la folklorista i historiadora Maruja Arnau (1923-2009), que als anys 60 va anar per Girona, poble per poble, recollint històries, i de Joan Guillamet (1922-2014) ningú, fins ara, s’havia dedicat a recollir aquests contes.
- Un accident a l'N-II a Pont de Molins deixa quatre ferits, un en estat greu
- S’accentua l’agonia dels contenidors soterrats als carrers i places de Figueres
- Recorregut, horaris i favorits: tot el que cal saber sobre l'aterratge de la Vuelta a l'Alt
- Continua la mobilització ciutadana per salvar la pineda de la Farella, a Llançà
- Tres ferits greus en xocar amb el seu cotxe contra un tractor carregat de palla a Biure
- Temporers a l', al límit de la dignitat laboral: 6 euros l'hora per recollir la fruita que mengem
- Els ous de tortuga careta trobats a la platja de Riells de l'Escala no són viables
- Pas per Figueres, Cabanes, Peralada i Vilanova de la Muga: el recorregut i els horaris de l'etapa altempordanesa de la Vuelta