L'Escala suspèn la col·laboració amb el cineasta Martí Guarch arran de la denúncia per agressió sexual a una menor
El director està rodant la pel·lícula 'Emporion' al municipi i el consistori li havia cedit espais
L'Ajuntament de l'Escala ha suspès la col·laboració amb el director de cinema Martí Guarch "fins que s'esclareixin els fets que l'impliquen en una denúncia per presumpte delicte d’agressió sexual a una menor", segons ha informat en un comunicat.
El 2023 van denunciar Guarch per, suposadament, haver agredit sexualment una nena de 12 anys durant dos anys. Va estar tres mesos en presó provisional, però va quedar en llibertat en espera de judici, malgrat que l'Audiència de Tarragona considerava que hi havia "indicis sòlids" de delicte. El cineasta està rodant la pel·lícula Emporion al municipi, i estava previst que el consistori li cedís espais com el Museu de l'Anxova i de la Sal. Ara, però, queden anul·lats els acords.
L'Ajuntament de l'Escala afirma que són "conscients de la importància de respectar la presumpció d’innocència", però considera que "davant la gravetat de l’acusació" han decidit adoptar mesures immediates per "prudència i interès públic".
Precisament, aquest dimarts es va presentar al Museu de l'Anxova i de la Sal el rodatge de la nova pel·lícula 'Emporion' amb la productora La Devesa de Tor. Estava previst que part de la filmació es fes en espais cedits per l'Ajuntament, entre els quals, l'equipament museístic. Fonts del consistori indiquen que desconeixien les acusacions contra Guarch i que ho van saber arran de l'anunci públic de l'inici del rodatge al municipi.
De fet, l’entitat escalenca Fem Sororitat va emetre un comunicat perquè considerava "inadmissible" que es donés "altaveu, espai i legitimitat pública a una persona investigada per un presumpte delicte tan greu, especialment quan hi ha indicis sòlids assenyalats per la mateixa justícia".
Després de tenir coneixement de l'acusació, l'Ajuntament ha decidit suspendre la col·laboració amb el director "fins que s’esclareixin els fets que l’impliquen en una denúncia per presumpte delicte d’agressió sexual a una menor". Així mateix, al comunicat, el consistori remarca que la col·laboració ha consistit "bàsicament en la cessió d'espais de rodatge i ser presents a la presentació del projecte de pel·lícula".
"Volem reiterar que aquest consistori rebutja de forma absoluta qualsevol agressió sexual, especialment les que afecten la infància i l’adolescència; i actuarà amb coherència amb el seu compromís en contra les violències masclistes", recalquen.
Així mateix, el consistori assegura que s’ha demanat als serveis jurídics municipals que estudiïn sistemes que permetin detectar situacions d'aquesta mena en futures col·laboracions.
Tres mesos en presó provisional
El març del 2023 els Mossos d'Esquadra van detenir el director de cinema després de rebre una denúncia per presumptament haver agredit sexualment una menor de 12 anys durant dos anys. Segons la denúncia, la nena havia participat en projectes de Guarch, i ell també li va fer de professor durant dos anys a l'escola que va fundar el cineasta a Alcover (Alt Camp).
En un primer moment, el jutjat va decretar presó provisional, però tres mesos després l'Audiència de Tarragona el va deixar en llibertat amb càrrecs després de pagar una fiança de 25.000 euros. El tribunal va afirmar que existien "indicis sòlids" que Guarch hauria agredit sexualment la denunciant, però van considerar que havia disminuït el risc de fuga pel seu arrelament a Alcover.
El nou llargmetratge de Guarch, Emporion, s'inspira en obres de Salvador Dalí i s'havia començat a filmar aquest estiu al municipi de l'Alt Empordà. En el seu perfil d’Instagram Guarch es defineix com a "director de cine a qui li han destrossat la vida". La seva advocada, Noelia Rebón, també ha demanat a les xarxes socials que es respecti la seva presumpció d’innocència. "Les acusacions no verificades poden tenir conseqüències greus, perjudicant tant l’investigat com la integritat del sistema judicial", ha subratllat.
