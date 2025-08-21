Art
Mercè Riba compartirà la seva experiència com a escultora de la Sagrada Família
L'artista oferirà una xerrada aquest divendres 22 d'agost al cinema Sonora de Camallera
Era el maig d'aquest any quan féiem públic que l'escultora empordanesa Mercè Riba formava part de l'elenc de creadors que han participat en l'obra magna de la Sagrada Família de Barcelona. Riba, que viu i té el seu taller a Llampàies, ha donat forma en pedra a Sant Josep Oriol molt venerat a Barcelona que s’instal·larà en un dels dos portals d’accés i els quatre relleus interiors de la capella explicant la vida de la mare de Déu. Per parlar-ne de tot el procés creatiu, Mercè Riba té previst oferir una xerrada, que ha batejat com De Llampàies a la Sagrada Família, aquest divendres 22 d'agost, a les set de la tarda, al cinema Sonora de Camallera, coincidint amb els actes de la festa major. L'acte l'organitza la Casa de Cultura Josep de Ribot.
