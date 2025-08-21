Literatura
L'escriptor i pintor Manuel Baixauli presenta la seva última novel·la, 'Cavall Atleta Ocell', a Agullana
Amb aquesta obra, que aborda la complexitat de les relacions paternofilials, l'autor va obtenir el premi Òmnium Cultural 2024 a la millor novel·la de l'any en català
El pintor i escriptor valencià Manuel Baixauli passarà aquest divendres, a les set de la tarda, pel cicle Punt de Lectura d’Agullana per presentar la novel·la Cavall Atleta Ocell (Edicions del Periscopi). Amb aquest llibre, en el qual l'autor aborda la complexitat de les relacions paternofilials, alhora que mostra què és capaç de fer un pare per salvar allò que més estima, va obtenir el premi Òmnium Cultural 2024 a la millor novel·la de l'any en català.
Manuel Baixauli és pintor i escriptor. El seu primer llibre, Espiral (Premi Ciutat de Badalona 1998), és un recull de contes breus, intensos, sobre la fugacitat i l’oblit. El segueix la novel·la Verso (Premi Ciutat d’Alzira 2001), reflexió sobre art i les falses aparences. Però és amb L’home manuscrit (Premi Mallorca de Narrativa 2006), llibre radical, imaginatiu, en què aborda la capacitat de l’escriptura per transformar la vida i les persones, que Manuel Baixauli rep una acollida excel·lent per part de la crítica, amb sis premis a llibre publicat. El 2010 enllesteix una nova edició d’Espiral, reescrita i depurada, i el 2014 publica La cinquena planta, novel·la que rep el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians i el Crexells de Narrativa Catalana. A Ningú no ens espera (2016), ofereix un recull d’articles amb aire de dietari, acompanyat de dibuixos fets pel mateix autor. El 2020 publica Ignot, novel·la que rep el Premi Llibreter al millor llibre de literatura catalana.
