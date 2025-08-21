Art

El 45è Mini Print Internacional de Cadaqués ja té guanyadors

Els sis artistes escollits han estat seleccionats entre els 657 participants de 46 països que s'han presentat en aquesta 45a edició

Imatge de les sis obres guanyadores.

Imatge de les sis obres guanyadores. / Empordà

Redacció

Cadaqués

El jurat del 45è Mini Print Internacional de Cadaqués, format pels artistes Hui-Ju Chang (Taiwan), Riccardo Bucella (Itàlia), Ana Heimann Navarra (Espanya) i Keiko Kokei (Japó), ha escollit els sis guanyadors d'aquesta edició d’entre 657 artistes participants de 46 països. Es tracta de María Luisa Estrada Sánchez, de Mèxic, per l’obra Calli – II (relleu i chine collée); Camilla Morrill, de França, per l’obra Exquisite repairs – I (col·lagrafia i collage); Irina Silvestrova-Sadlowski, d’Alemanya, per l’obra Togetherness (aiguafort); Jyoji Tsunemi, del Japó, per l’obra A wind mill (col·lagrafia, punta seca i chine collée); Timo Ehmke, d’Alemanya, per l’obra Rapsfeld am Meer (aiguatinta) i, finalment, Francesca La Nave, del Regne Unit, per l’obra Shape (aiguafort, punta seca, aiguatinta i stencil). El premi per cadascun d'ells és una exposició individual d'una setmana de durada l'any vinent al taller-galeria Fort de Cadaqués, l'estiu vinent, durant la 46a edició del Mini Print. Val a dir que aquest concurs és un dels més consolidats que existeixen, símbol de resistència i vocació per part dels seus impulsors, Mercè Barberà, vídua de Pasqual Fort, i des de fa uns anys, també Mercè Fort, la filla d’ambdós.

