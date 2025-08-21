Art
El 45è Mini Print Internacional de Cadaqués ja té guanyadors
Els sis artistes escollits han estat seleccionats entre els 657 participants de 46 països que s'han presentat en aquesta 45a edició
El jurat del 45è Mini Print Internacional de Cadaqués, format pels artistes Hui-Ju Chang (Taiwan), Riccardo Bucella (Itàlia), Ana Heimann Navarra (Espanya) i Keiko Kokei (Japó), ha escollit els sis guanyadors d'aquesta edició d’entre 657 artistes participants de 46 països. Es tracta de María Luisa Estrada Sánchez, de Mèxic, per l’obra Calli – II (relleu i chine collée); Camilla Morrill, de França, per l’obra Exquisite repairs – I (col·lagrafia i collage); Irina Silvestrova-Sadlowski, d’Alemanya, per l’obra Togetherness (aiguafort); Jyoji Tsunemi, del Japó, per l’obra A wind mill (col·lagrafia, punta seca i chine collée); Timo Ehmke, d’Alemanya, per l’obra Rapsfeld am Meer (aiguatinta) i, finalment, Francesca La Nave, del Regne Unit, per l’obra Shape (aiguafort, punta seca, aiguatinta i stencil). El premi per cadascun d'ells és una exposició individual d'una setmana de durada l'any vinent al taller-galeria Fort de Cadaqués, l'estiu vinent, durant la 46a edició del Mini Print. Val a dir que aquest concurs és un dels més consolidats que existeixen, símbol de resistència i vocació per part dels seus impulsors, Mercè Barberà, vídua de Pasqual Fort, i des de fa uns anys, també Mercè Fort, la filla d’ambdós.
- Continua la mobilització ciutadana per salvar la pineda de la Farella, a Llançà
- Els actors Jordi Boixaderas, Àngels Bassas i Maria Molins visiten la casa natal de Dalí, a Figueres
- Tres ferits greus en xocar amb el seu cotxe contra un tractor carregat de palla a Biure
- Aquests són els municipis de l'Alt Empordà que disposaran de xarxa de fibra òptica pública a finals d’any
- Temporers a l', al límit de la dignitat laboral: 6 euros l'hora per recollir la fruita que mengem
- Una furgoneta surt de la via a Darnius, bolca i el conductor resulta ferit greu
- Retencions a l’AP-7: 9 quilòmetres a Agullana i 5 quilòmetres a la Jonquera
- Les nits del Castell de Figueres també són per al cinema a la fresca