NITS DE CIRC
Les estrelles de Nits de Circ brillen damunt la pista aquàtica de Roses
Les nou atraccions circenses combinades amb les fonts dansants i la pluja artificial van meravellar el públic assistent
Accedir a la Ciutadella de Roses durant aquestes dates és sinònim de quedar captivat per les arts circenses. Només cal travessar la imponent portalada per deixar-se atreure per la música de la Paris Circus Orchestra i per l’estructura de Nits de Circ, amb les llumetes que dibuixen la silueta típica de la carpa, per intuir la vetllada que s’hi viurà. Aquesta postal va tornar a l’interior de la fortificació aquest dimarts 19 d’agost amb l’estrena de la cinquena edició del certamen estival de Circus Arts Foundation, el qual s’allargarà fins al 24 d’agost.
Tan bon punt tots els assistents van ocupar les seves localitats, el pallasso Housh ma Housh va aparèixer al bell mig de la pista per animar-los de cara a la posterior entrada en escena de tots els artistes que actuarien aquella nit. Després de la breu presentació, varen deixar sols els ucraïnesos Natalia Rudhenko i Aleksey Maliy amb els seus patins. Situats al damunt d’un altell circular de poc més de dos metres de diàmetre, van oferir un número carregat de precisió, risc, velocitat i girs sorprenents que va provocar més d’un esglai entre el públic.
Seguidament, Genís Matabosch, director de Nits de Circ, va presentar el també ucraïnès Oleg Tatarynov, el qual combina la seva feina com a acròbata al màstil aeri amb la de model de grans firmes de roba. La seva posada en escena va ser la primera en què es va poder veure en funcionament la gran novetat d’enguany: la pista aquàtica. Els moviments acrobàtics realitzats en la barra aèria es van combinar amb les fonts dansants, deixant completament xop a Tatarynov en la part final del seu número. De fet, per aquest motiu Matabosch va explicar a l’EMPORDÀ, que l’ús d’aigua dificultava l’execució de les nou atraccions i per això es va tenir en compte a l’hora de fer el càsting i «tots els nostres artistes ja han actuat prèviament en altres espectacles aquàtics».
Housh Ma Housch va tornar a la pista aixecant de seguida les rialles de grans i petits. I és que aquest personatge va estar jugant amb els llums de la pista, deixant palès que amb una senzilla posada en escena en tenia prou per captar l’atenció. Una prova més del perquè és considerat un dels pallassos més importants dels nostres temps.
A continuació, provinents d’Austràlia i el Marroc, Karim i Soffien, vestits de blanc i negre respectivament, van mostrar les seves habilitats amb els malabars amb tres bitlles. Però perquè no semblés massa senzill, van afegir un element més per augmentar-ne la dificultat: desvestir-se i vestir-se de nou, mentre no paraven de fer malabarismes. D’aquesta manera, qui va començar vestit de blanc va acabar de color negre, i viceversa.
Pràcticament sense pausa, es va posar davant els focus Soery Sella’acqua per demostrar les seves habilitats en l’equilibrisme damunt de bastons. Aquesta artista italiana descendent d’una antiga nissaga circense, va barrejar els seus equilibris amb el contorsionisme en una actuació en què les fonts i la pluja artificial van jugar amb els seus mil•limetrats moviments, emportant-se un fort aplaudiment.
En acabat, el pallasso Housch Ma Housh va sortir d’un dels vomitoris per jugar amb les persones que gaudien de Nits de Circ. En alguns els va treure les crispetes, en d’altres el mòbil, la bossa de mà o la càmera. Tot sempre jugant amb un ninot de pèl que simulava un gat, el qual va haver d’acabar ‘reanimant’ amb els endolls que anteriorment li havien permès encendre i apagar els focus de la pista.
Després d’aquesta breu escena còmica, els ulls dels 1.400 espectadors es van haver de tornar a alçar per gaudir de l’actuació de la italiana Valeria Macaggi. Amb la seva sorprenent representació al damunt d’una escala que no estava subjecta a terra, no va deixar ningú indiferent, i encara menys amb la segona escala que s’enfilava fins ben bé sota la cúpula de Nits de Circ. Tan amunt que les fonts quedaven per sota seu.
Posteriorment, fou el torn dels tres germans australomarroquins Messoudi Brothers amb un espectacle de força, equilibri i acrobàcia. Aquest show de mà a mà va deixar tothom amb la boca oberta amb les diferents formes que feien amb el seu cos aguantant-se els uns amb els altres, i acabant amb una remullada que feia encara més difícil el seu exercici.
Fou aleshores quan el reconegut còmic va actuar per última vegada aquella nit. En aquesta ocasió no ho va fer sol, sinó que es va buscar dues persones del públic per fer-los tocar uns platerets i fer un crit, quan ell ho demanés. Un joc en el qual va afegir tota la graderia.
En aquell moment Genís Matabosch va donar pas al francès Pierre Marchand, que va convertir el joc dels diàbolos en un espectacle d’alt nivell. De fet, va jugar amb fins a tres rodets a la vegada. Com a comiat, Marchand va fer volar uns rodets lluminosos mentre els llums de la pista estaven apagats, els quals van fer un fort espetec degut a la pirotècnia que va sortir dels mateixos elements del diàbolo i de diferents zones de l’estructura circense.
I tot i que semblés que havia de ser la traca final, encara quedaven les cintes aèries del Duo Adam & Eve. La parella d’acròbates ucraïnesos van enlairar-se sota la carpa celestial, barrejant el risc amb la plasticitat i els moviments suaus en un número que van voler ambientar en la llegenda bíblica d’Adam i Eva.
I sense marxar de l’escenari, van tornar a la pista la resta d’artistes d’aquest certamen circense acompanyats pel director de Nits de Circ. Tots plegats van acomiadar-se mentre Matabosch pronunciava, com ja és tradició, la seva frase: «heu estat un públic veritablement formidable». Un comiat, en què no van faltar les fonts dansants i la pluja artificial que van ballar al ritme de la música de la Paris Circus Orchestra. D’aquesta manera, finalitzava la primera de les sis funcions d’aquest esdeveniment a la Ciutadella de Roses que, una vegada més, deixa clar que Circus Arts Foundation té ben interioritzada la màxima del món del circ «del més difícil encara».
