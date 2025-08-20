Literatura
Jordi Grau i Tura Soler tanquen el cicle Tast de Llibres de Garriguella
Els dos periodistes presenten el llibre que han fet conjuntament, 'Sense pietat', aquest dimecres 20 d'agost, a les set de la tarda
Els periodistes Jordi Grau i Tura Soler tanquen aquest dimecres 20 d'agost, a les set de la tarda, el cicle Tast de Llibres de Garriguella. Ho fan presentant l’últim llibre que han fet junts, Sense pietat (La Campana) on recullen vuit morts esgarrifoses marcades per la crueltat, vuit crims sense pietat. Assassinats el cadàver dels quals mai s'han arribat a trobar; crims que han quedat sense culpable perquè s'han investigat poc i malament; cossos que han estat víctimes d'una violència extrema; un cas dels anys noranta que fa replantejar si es protegeix prou les dones maltractades... En tots, l'assassí ha actuat sense compassió, la qual cosa ha impactat els autors que, de fet, també són protagonistes d'aquests casos, ja que expliquen com els van viure com a periodistes, entrevistant testimonis, gent propera a les víctimes i investigadors, per tal de trobar informació per resoldre els interrogants dels assassinats.
Aquest acte literari a Garriguella, que tanca el cicle Tast de Llibres, es fa al cementiri vell i resta obert a tothom.
- Aquests són els municipis de l'Alt Empordà que disposaran de xarxa de fibra òptica pública a finals d’any
- On podràs aparcar a Figueres durant la Vuelta i l'Acústica? T'expliquem tots els detalls
- Els actors Jordi Boixaderas, Àngels Bassas i Maria Molins visiten la casa natal de Dalí, a Figueres
- Cuinar amb valors també és preservar: la mirada de Cala Jóncols al Cap de Creus
- Aquests són els pobles de l'Alt Empordà amb més màquines escurabutxaques
- La planta d'Empuriabrava ja pot dessalinitzar aigua per a la Costa Brava nord en cas d’emergència
- Alerta per fortes pluges a l'Alt Empordà
- La 'mà dura' de Masquef (i d'Orriols)