Art
Garriguella homenatja amb una exposició a l’artista François Garnier
Poeta, fotògraf, pintor, Garnier va viure entre París i l'Empordà i va morir el passat hivern a Montpeller
El pati interior de La Rectoria de Garriguella va ser l’escenari, aquest passat dilluns, d’un acte de record i homenatge, que va incloure també la inauguració d’una exposició amb obra seva, a l’artista François Garnier que va viure entre París i Garriguella i que va morir el passat hivern a Montpeller. L'acte va incloure les intervencions de l’artista Antoni Federico, el geògraf i historiador Arnald Plujà i el periodista Josep Playà. Poeta, fotògraf, pintor, François Garnier va conèixer a Evarist Vallès a la capital francesa i a través d’ell va arribar a l’Empordà. La mostra es pot visitar cada dia fins aquest diumenge 24 d'agost, de les 18.30 a les 20.30 hores.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Toni Martín, caporal de la Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos: 'Comprar malament és patrocinar les xarxes del tràfic il·legal d’animals
- Les empordaneses Cristina Lagresa i Anna Campà fan realitat el somni d'estudiar Enginyeria Aeroespacial
- S’accidenta a Empuriabrava un conductor amb una taxa d’alcohol sis vegades superior a la permesa
- Detingut un conductor begut per l'atropellament mortal d'un ciclista a la GI-623, a Viladamat
- Figueres no pot perdre l'estació del centre
- Dos ferits greus en un xoc frontal de matinada al Port de la Selva
- Cuinar amb valors també és preservar: la mirada de Cala Jóncols al Cap de Creus
- La 'mà dura' de Masquef (i d'Orriols)