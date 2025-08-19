Art

Garriguella homenatja amb una exposició a l’artista François Garnier

Poeta, fotògraf, pintor, Garnier va viure entre París i l'Empordà i va morir el passat hivern a Montpeller

L'exposició dedicada a Garnier, a Garriguella.

L'exposició dedicada a Garnier, a Garriguella. / @ajgarriguella

Redacció

Redacció

Garriguella

El pati interior de La Rectoria de Garriguella va ser l’escenari, aquest passat dilluns, d’un acte de record i homenatge, que va incloure també la inauguració d’una exposició amb obra seva, a l’artista François Garnier que va viure entre París i Garriguella i que va morir el passat hivern a Montpeller. L'acte va incloure les intervencions de l’artista Antoni Federico, el geògraf i historiador Arnald Plujà i el periodista Josep Playà. Poeta, fotògraf, pintor, François Garnier va conèixer a Evarist Vallès a la capital francesa i a través d’ell va arribar a l’Empordà. La mostra es pot visitar cada dia fins aquest diumenge 24 d'agost, de les 18.30 a les 20.30 hores.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents