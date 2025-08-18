Cultura
Dona i cinema, crisi climàtica i Picasso a Cadaqués, al Museu de l’Empordà de Figueres
El 8è cicle 'Històries de l’Art' del museu figuerenc explora aquests temes, de setembre a novembre, i inclou visites a Cadaqués i Barcelona
Un dels projectes impulsats els últims anys pel Museu de l’Empordà de Figueres i que s’ha desvelat com un dels seus grans encerts és el cicle Històries de l’Art. Centenars de persones interessades en el món de l’art s’han deixat seduir per les diferents temàtiques proposades que han estat realment molt diverses. Aquest setembre i fins a novembre, doncs, s’engega la vuitena temporada del cicle i ho fa amb tres cursos suggeridors, que impartiran especialistes de cada tema, sobre la dona i el cinema, la crisi climàtica i Picasso a Cadaqués. En aquest últim curs, que es fa com els altres a l’auditori del mateix museu, s’inclouen dues sortides: una sessió a Cadaqués i una altra a Barcelona, al Museu Picasso.
La temporada s’obre el 3 de setembre a les set de la tarda amb Una història de les dones i el cinema que impartirà la historiadora de l’art i gestora cultural, Marta Sureda Costa, que revisarà el cinema des d’una perspectiva feminista, rescatant la feina creativa i tècnica de les dones i analitzant la seva invisibilització a la indústria. A l’octubre serà el doctor en història de l’art Daniel López del Rincón que explorarà com l’art ha reflectit i afrontat el col·lapse mediambiental. El cicle el tancarà el novembre la historiadora de l’art Anna Pou van den Bossche qui introduirà als assistents en l’estada de Picasso a Cadaqués l’estiu de 1910 que va marcar la seva obra i l’evolució del cubisme. Per assistir a algun d’aquests cursos, que són gratuïts, cal inscriure’s al web del Museu de l’Empordà.
