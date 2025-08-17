Art
Joan Vilajoana, jugar a desfer per fer un món propi
Partint del paper mullat i d’una tècnica apresa a base de prova i error, Joan Vilajoana (Moià, 1965) crea obres d’art que traspuen sensibilitat i poesia
Una selecció de les seves últimes creacions es poden veure a l'exposició 'Natura Vs Natura' a la sala Can Viola, a Maçanet de Cabrenys, fins al 7 de setembre
«Soc un pintor que no pinta res». Joan Vilajoana (Moià, 1965) ho diu d’entrada per no deixar ombra al dubte. Admet que no sap dibuixar i que «pintar no ho he fet servir mai». El material que utilitza -el paper- és el que aporta color i textura a les seves creacions, un paper que no fa, sinó tot al contrari, el desfà per tornar a fer-lo. És tal la seducció que sent Vilajoana per aquest material, que admet li professa fidelitat des de fa vint anys perquè, diu, «encara trobo maneres noves de treballar-lo». Una selecció àmplia de les seves últimes obres, sota el títol Natura Vs Natura, s’exhibeix des de dissabte passat fins al 7 de setembre a la sala Can Viola de Maçanet de Cabrenys.
Fa més de trenta anys que Joan Vilajoana va establir-se per feina a Girona i actualment viu al bell mig de la ciutat, en un racó molt personal que és refugi vital i creatiu. Les seves arrels, però són a Moià. El seu pare era paleta i en «créixer envoltat de materials -sacs de ciment, camions de grava, sorra...» es va sentir empès a seguir l’ofici patern. Al cap de poc, però ho va deixar perquè, explica, «volia fer alguna altra cosa». Va ser quan va començar a pintar de manera autodidacta sobre un material que coneixia prou bé de l’etapa primigènia, el guix. Més tard va fer-ho sobre fibra de vidre i després sobre fusta fins que fa dues dècades, el paper va fer-se present i, des d’aleshores que mai l’ha abandonat. «El paper em permet trobar noves maneres d’expressar», assegura. Després de tants anys treballant-lo, el percep com «un material noble» d’història mil·lenària, tot i que confessa ell no es dedica a fer paper sinó «a desfer cartolines, oueres o tot el que trobo i això em permet, utilitzant papers líquids, papers desfets, tornar a fer paper i que aquest es converteixi en l’obra en si. El suport es converteix en la peça».
No és un procés ràpid el que fa Joan Vilajoana. Tot al contrari: «És lent i laboriós». La prova són les obres que mostra a Can Viola -a alguna peça li ha dedicat un mes de treball- i pertanyen a dues línies creatives. La primera és «Caminar el paisatge». «Després de caminar pels voltants de Girona i de reconnectar amb mi mateix vaig decidir mostrar la natura tal com la veig jo, però respectant aquella bellesa innata que, per mi, ja té», explica. Això el va dur a «inventar-me maneres d’utilitzar el paper per aconseguir els colors que jo veia i poder-los plasmar». Entre aquestes maneres hi havia la de fer planxes de paper que després tallava i barrejar els colors de les cartolines per obtenir els colors desitjats. La presència inevitable de l’aigua feia -i fa- que el procés de creació sigui lent, l’obliga a «esperar» i aquesta espera que ha après és definitòria.
Apropar-se a la realitat
Amb la sèrie «Caminar el paisatge», Joan Vilajoana va tornar a «contemplar», un exercici que sempre havia fet, i a l’hora de traslladar-ho va cercar la fidelitat, plasmant el més petit detall i aprofitant-se de les característiques que aporta el paper, aquest toc orgànic: l’herba del camí, els troncs i les branques dels arbres o la pedrera de Girona que, diu, el tenia «obsessionat». «La meva intenció era no reinventar la natura sinó mostrar-la el màxim de real», explica sense amagar que va ser un repte molt laboriós que va posar a prova la seva paciència. El resultat, però el va satisfer plenament, sobretot, en adonar-se que «a banda d’artista» ara també havia aconseguit «ofici, un ofici potser absurd perquè és desfer per tornar a fer, també desconegut».
Aprofitant aquest aprenentatge, Joan Vilajoana va decidir posar aquest material, que ell ja valorava des de feia molt temps, en el centre del procés creatiu i així va néixer la sèrie «Paper mullat». La intenció, explica, era «mostrar-lo amb tota la seva esplendor, però sense cap idea preconcebuda, una mica treballar des del buit o des de l’absència d’una intenció concreta i mostrar les qualitats d’aquest material». Ho aconsegueix? Vilajoana no amaga que suposa «una contradicció» i quasi podria dir-se que és un «projecte fallit» des del minut zero perquè «tot recorda alguna cosa». Fins i tot, a ell mateix li costa «mantenir-ho fins al final perquè arriba un moment que hi veig coses i li dono formes». Malgrat tot, no amaga com l’entusiasme aquesta contradicció convertida «en un motor de creació» i com «es deixa portar» per ella «creant el que soc incapaç d’imaginar».
L’obra de Joan Vilajoana exhala delicadesa i calma, qualitats que, ben segur, són fruit del mateix procés viscut durant la seva creació. La paleta de colors que plasma és molt àmplia i sorgeix del fet de desfer les cartolines originals. «Les barrejo i acabo de trobar el color que em volta pel cap», desvela tot afegint que «la diferència entre la pintura i el paper és que no es barregen», cosa que, sota la seva mirada, acaba essent una de les seves qualitats. «No pinto sinó que aplico tot el que he après jugant-hi per treure-li el màxim profit», conclou l’artista.
Aquest concepte de joc, aquesta prova i error constant que l’ha fet avançar, és central en l’evolució de Vilajoana. El domini d’aquesta tècnica, que arriba després d’anys de dedicació, el fa sentir còmode. «Puc fer el que em dona la gana amb el paper perquè m’he dedicat a jugar com un nen i a fer, a trobar, a provar i errar, és la manera que he après», reconeix conscient que «el que jo faig ho puc ensenyar, però ningú m’ho ha ensenyat a mi». Ell és del parer que «si la gent jugués més, potser seria més feliç, en el seu àmbit, cercant el que li interessi». N’és una prova el que l’artista ha viscut recentment en pròpia pell a l’escola bressol de Vila-Roja mostrant les qualitats del paper líquid a infants de 2 a 6 anys que es deixaven portar jugant amb un material que «no taca, no embruta». Els va seduir.
