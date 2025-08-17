Entrevista | Cristina Rodríguez Paz Comissària de l'exposició 'Fareras, la luz que nos guía'
Cristina Rodríguez: "Centenars de dones han viscut en els fars i no estan documentades"
L'artista porta a Roses el projecte artístic que explora les històries i experiències de les dones faroneres, basat en la seva pel·lícula 'Aunque seamos islas'
Faroneres: il·luminar la història oculta
Per què va escollir les faroneres com a protagonistes de l’exposició?
Per què no? Hi ha moltes pel·lícules de faroners homes i jo no en conec cap amb una dona protagonista. Quan va sorgir el projecte, el Port de les Balears havia iniciat algunes entrevistes amb faroneres, dones i filles dels faroners que participaven en l’ofici. I em va semblar interessant rescatar el fet que no les hagin deixat treballar, però sempre hagin estat treballant. També hi havia la cerca d’una pel·lícula, que era la vida en els fars. Queden molt poques persones que encara hi habitin, quan vaig començar la investigació eren una trentena i ara en queden setze. A més, el món dels fars, les llums, les ombres, l’ocultació, com a fotògrafa m’havien acompanyat tota la vida. Aquesta part del psicològic, filosòfic, l’estètic, s’uneix molt amb les qüestions que m’interessen.
L’imaginari dels fars i el mar sempre ha anat molt lligat amb la masculinitat. Hi ha algun canvi quan s’hi apropa des d’una mirada femenina?
És molt popular la imatge del faroner solitari amb la pipa i l’impermeable, però en els fars sempre hi han viscut moltes persones i famílies senceres. El més comú és que hi hagués molta convivència, de fet es valorava positivament que el faroner tingués família per qüestions de manteniment i arrelament. Els casos de persones soles en els fars són molt escassos. Llavors no és que no hagi existit aquesta presència de les dones en aquest món, és que no es valora o no s’hi havia posat el focus. En molts casos les esposes i les filles tenien cura del far, mentre els homes anaven a pescar perquè abans els faroners vivien d’una economia de subsistència. Les dones han habitat els fars tant de temps com els homes, des del segle XIX, és a dir, des de l’inici dels fars.
Trobar aquestes històries és una feina difícil o és qüestió només de buscar?
Qualsevol procés de documentació no és fàcil. Això és perquè aprendre sobre una persona en general, i en concret les faroneres, que han anat a viure una vida tranquil·la, i sense haver d’exposar la seva vida, requereix molt de temps. Llavors el que és, és laboriós. Aquest ha sigut un projecte de cinc anys i continuo trobant històries. De fet, hem programat una exposició a les Balears per al 2026 a la qual afegirem nova documentació, perquè m’he trobat amb unes noves històries. Llavors sí, investigar un tema com aquest és molta feina.
Margalida Frontera Pasqual, la primera dona faronera va passar alguns anys al far del cap de Creus i l’edifici en si apareix diversos cops a les obres. Com es relaciona aquesta terra amb l’exposició?
El meu vincle amb l’Elvira Pujol, l’última faronera de Roses, i amb totes les faroneres en general, és molt fort, som amigues. A més, el Port de Barcelona ha sigut una figura clau a aquest projecte, perquè m’han ajudat amb el finançament, em van donar un encàrrec de fer vídeos de tots els fars de les províncies de Girona i Barcelona. Això m’ha vinculat molt amb aquesta terra, he vingut tots els cops que he pogut, he vist l’Elvira molt, hi ha un vincle molt gran. Gràcies al port de Barcelona, al fet que aquest any el mar és part de la temàtica de les festes, i anys intentant portar l’exposició aquí, el projecte ha arribat a Roses, ho hem aconseguit.
Quines dificultats o obstacles es trobaven o es continuen trobant les dones faroneres?
Les dones hem de demostrar que, a més de ser dones, podem fer certes classes de feines. Si jo fes una exposició de faroners, ningú em preguntaria "per què faroners?", en canvi, faig una exposició sobre les faroneres i tothom em pregunta, per això dic "i per què no?". Però això passa a tot arreu, en molts camps laborals. Si tu documentes alguna cosa sobre una història masculina, ningú et demana refutar les dades. Si ho estàs documentant sobre el gènere femení, et demanen tota mena de coses que ho constatin.
"Continua sent important ressaltar que nosaltres hem d’estar permanentment demostrant que podem fer les coses bé, quan a ells se’ls acredita per ser homes"
Com es manifesta el patriarcat en el món dels fars?
Això no ho sé, perquè no ho he estudiat tan profundament. Jo crec que la història l’escriuen sempre els guanyadors i que ens falta estudiar una mica el que queda ocult. Jo aquí tampoc pretenia fer un al·legat feminista en contra del patriarcat. Senzillament, pretenia posar la mirada en alguna cosa que habitualment no es posa i que s’entengui que les dones han estat dins d’aquesta història com a part integral. No són només 26 dones contra més de mil faroners, són centenars de dones que han viscut en els fars amb els seus pares i marits, i que no estan documentades. I, com a dona, a mi m’interessen les històries de les dones, posar el focus allà, més que fer un al·legat entorn la protesta.
Com apareixen els fars a l’art i cultura espanyola?
El far és un símbol, és un senyal lluminós, però també és una al·legoria de terra, de permanència. Estèticament, també és molt interessant amb la llum, l’ombra, els enclavaments. Arquitectònicament, formen part del nostre patrimoni perquè hi ha fars des del segle XIX, en general crec que els fars contenen moltes qualitats que els fan artísticament i socialment molt interessants. Per això aquest projecte és molt transversal, perquè tracta el gènere, però també tracta el patrimoni, l’ús dels fars. Hi ha 187 fars, ara que es buiden els habitatges són edificis públics, com s’utilitzen, com reverteixen o no en la ciutadania. És un univers tant històric com estètic, fascinant.
