Exposició a Roses
Faroneres: il·luminar la història oculta
Roses acull l'exposició 'Faroneres, la llum que ens guia', una col·lecció artística i històrica que explica i honora les faroneres
Cristina Rodríguez: "Centenars de dones han viscut en els fars i no estan documentades"
L’exposició Faroneres, la llum que ens guia es va estrenar a Roses a la sala Ca l’Anita. Aquesta col·lecció proposa endinsar-se al món dels fars des d’una mirada normalment oblidada, la femenina. Ho fa amb imatges, recursos històrics i vivències de faroneres reals que recull en diferents textos i obres artístiques. A la inauguració, hi van assistir Cristina Rodríguez Paz, comissària de l’exposició, i Elvira Pujol, l’última faronera del cap de Creus.
Amb aquesta exposició, el que es busca és posar en el focus a totes les dones que han habitat els fars, fos com a faroneres professionals o com a acompanyants. És per això que l’exhibició té un doble objectiu, l’històric i l’artístic. Per crear un relat que il·lustri els diferents aspectes de l’ofici, es barregen diverses disciplines i recursos artístics, complementant les obres exposades amb textos informatius i la projecció del curt La luz que nos guía, de la mateixa Cristina Rodríguez.
El projecte sorgeix del llargmetratge de la comissària de l’exposició, Aunque seamos islas, d’on surt també el curt projectat a la sala. A la pel·lícula, l’artista buscava investigar i il·lustrar un ofici que s’està perdent "pel progrés i per una qüestió d’interessos a parer meu", segons Rodríguez. Però també va més enllà, i dona protagonisme a una peça clau oblidada d’aquest món, les dones que hi han participat.
Cristina Rodríguez explica que la data oficial de la introducció de les dones a l’ofici dels faroners es pot situar el 1969, amb la possibilitat d’accedir a les oposicions i, per tant, aconseguir el títol de professionals. Malauradament, aquesta finestra queda oberta poc temps ja que, dues dècades després, el 1992 surt el Decret d’extinció amb el qual els faroners van deixar de ser considerats funcionaris i les persones que habitaven els fars van anar desapareixent lentament, empleats pels ports a partir de llavors. "Això ha suposat que només hi hagi hagut 26 faroneres en tota la història del país" diu Rodríguez.
Així i tot, l’exposició també recorda que cal tenir en compte les dones que van habitar els fars, sense títols ni oficis, però que van ser una part clau per al funcionament de l’edifici. Filles i esposes de faroners que acompanyaven els seus pares i marits a viure dins dels fars, i coneixien l’ofici i les tasques tan bé com els seus parents. És per això que molts cops, quan s’havia de substituir els faroners professionals no podien fer-ho, fos per períodes de temps curts o prolongats, encara que qui millor coneixien el far eren les seves companyes dones. Però, feina no equival a reconeixement, i moltes d’elles van quedar enterrades a la història sense documents que les acreditessin.
Totes aquestes figures femenines, amb noms i sense, que han estat als fars des dels seus orígens queden honorades i plasmades en els projectes de Cristina Rodríguez.
Quatre fars a l’Alt Empordà
A l’Alt Empordà, hi ha hagut quatre fars: el far de Punta s’Arenella, el de cala Nans, el de Roses i el far del Cap de Creus. Aquest últim ha estat molt present a la història de les faroneres, ja que la primera dona a aconseguir el títol de funcionària va treballar-hi a la dècada dels anys setanta. Qui també hi va treballar va ser Elvira Pujol, l’última faronera de l’edifici i a qui se li dedica un apartat de l’exposició.
Per donar context històric i un rerefons personal a l’exposició de Roses, es compta amb diversos textos breus exposats en lones repartides per la sala, en les quals s’expliquen la història i experiències de les faroneres. No només es dedica espai a les 26 dones que van obtenir el títol oficial de l’ofici, també s’hi inclouen aquelles dones que van treballar als fars, fos substituint els seus pares i marits o contribuint a la feina, sense tenir ni el nom ni el reconeixement de faroneres. També s’hi troba informació sobre les sis protagonistes de la pel·lícula, i dos textos originals d’Elvira Pujol i Mar Vidal, dues faroneres, on parlen del que signifiquen els fars per a elles.
En el camp artístic, hi participen diversos artistes i tècniques que complementen la part més acadèmica de l’exposició. Es fan servir collages, fotografies, pintures i petites escultures, per tractar diferents aspectes de la professió de les faroneres. S’honoren les dones que van habitar els fars, però que per falta de reconeixement han quedat oblidades per la història, i a les que sí que han deixat marca. Es dedica, també, un espai de l’exposició a la pel·lícula, amb imatges del seu rodatge, informació sobre les seves protagonistes i detalls sobre el seu contingut.
Aquesta no és una exposició que busqui fer una protesta o generar debat. El que vol és posar en el focus les dones oblidades i les que s’han passat per alt durant tota la història d’un ofici que està desapareixent. Recollint fonts artístiques, fotografies, documentació i les veus de les mateixes faroneres, es crea un relat no nou, perquè carrega amb segles d’història, però innovador. Actualitzant la narrativa del faroner ermità a la seva torre de solitud, amb l’afegiment de la figura clau, les dones que van estar presents tot aquest temps.
- Aquest és el millor restaurant de Figueres segons Tripadvisor: 'Absolutament deliciós
- Rescaten de matinada nou adults i tres menors que s'havien perdut a la zona d'Albanyà
- Ni Santorini ni Míkonos: 6 cales de l' que has de visitar aquest agost
- S'incendia el motor d'una embarcació en una platja de Colera
- Les empordaneses Cristina Lagresa i Anna Campà fan realitat el somni d'estudiar Enginyeria Aeroespacial
- Aquesta és la programació del festival Acústica de Figueres 2025
- Les lones del carrer Besalú de Figueres tenen el seu precedent en els tendals de fa un segle
- Retencions a les principals vies d'accés de l'Empordà i la Costa Brava