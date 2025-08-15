Entrevista | Ferran Albrich Baríton
"En el meu camí he tingut molta sort, sempre he estat molt ben aconsellat"
L'any 2019, Ferran Albrich (Manlleu, 1990) va aparcar el violoncel per consagrar-se al cant i el 2020 va debutar com a baríton al festival de la Schubertíada on aquest dissabte torna protagonitzant el recital inaugural amb la soprano Elionor Martínez i la pianista Victoria Guerrero
L’any 2020, Ferran Albrich (Manlleu, 1990) el té gravat a foc. Va ser l’any del seu debut professional com a baríton i ho va fer a la Schubertíada de Vilabertran. Un escenari, com també ho és el Palau de la Música, que representen casa i on aquest dissabte retorna amb la soprano Elionor Martínez i la pianista Victoria Guerrero.
Inaugurar la Schubertíada és molt especial, imagino.
Molt contents, tots tres, per l’oportunitat i la confiança de poder ser els primers.
Havien actuat junts abans?
Amb Victoria Guerrero hem fet bastants concerts a duo, alguns d’ells per a la Schubertíada. De fet, ens coneixem a través del festival. I amb Elionor Martínez ens coneixem de fa més de deu anys, perquè cantàvem plegats al Cor Jove del Palau de la Música i des de llavors sempre hem mantingut contacte i ens hem anat trobant amb feines amb Jordi Savall. Així ens coneixem tots, però no havíem tingut mai l’oportunitat, perquè aquesta no és una formació habitual, cosa que encara fa més especial el concert.
Com serà el repertori?
Víctor Medem, exdirector de la Schubertíada i qui ens va encarregar el concert, ens va demanar una part de Schubert i la resta va ser una mica proposta nostra amb els duets i aquest recorregut per l’Alemanya, el repertori francès i acabar amb repertori català.
Alguna peça és més especial?
A mi m’ha fet gràcia saber que la part que canto jo de Claude Debussy (Fêtes galantes) són tres obres que mai s’han interpretat a la Schubertíada i em fa il·lusió ser el primer cantant que les interpretarà després de trenta-tres anys.
Tancaran el recital amb una selecció d’obres d’Eduard Toldrà.
És l’autor més representatiu de la cançó catalana i, si es vol combinar veu masculina i femenina, és un compositor que dona molt joc i és molt de grat del públic.
Tots tres tenen un vincle estret amb la Schubertíada de fa temps.
Sí, hem format part del programa Lied The Future: la Victoria el primer any, jo ho havia de fer el 2020, però la pandèmia va obligar a fer-ho els dos anys següents, treballant l’últim amb Matthias Goerne, i Elionor, el 2023.
Què va suposar per a vostè?
No només una oportunitat de treballar amb grans mestres, sinó de demostrar el meu progrés en aquest repertori de cançó, que és el lied, any a any, i a partir d’aquí anar tenint oportunitats no només en aquest festival, sinó en altres escenaris. En definitiva, un suport i una confiança en el teu treball continu perquè la cançó poètica és molt treball a porta tancada, amb concerts normalment llargs, d’una dificultat i d’un compromís amb la música de cambra, amb una dicció en diferents llengües.
Són recitals amb cert risc i molt esforç i dedicació. Compensa?
Compensa a la llarga. Aquests concerts es fan una vegada per un festival i un lloc concret i rarament es repeteixen. No és com una producció d’una òpera o un oratori que pots fer dues o tres vegades la mateixa setmana. És una feina que es va veient amb el pas del temps, no veus un progrés immediat. A poc a poc vas agafant confiança amb el repertori i vas aprenent com gestionar aquesta classe de concerts en els quals estàs cantant una hora seguida de memòria i amb el pas del temps es va fent, no més fàcil, però t’hi vas trobant més còmode.
"Vaig tenir una lesió important amb el violoncel quan era més jove i el cant va ser una mena d'alliberació per continuar connectat al món de la música, a allò que he fet tota la vida, continuar trepitjant escenari"
Com arriba a la música?
Vaig començar a tocar el violoncel amb tres anys i m’hi van apuntar per casualitat, perquè a la família no hi ha ni un músic. Vaig fer tota la carrera de violoncel·lista i en un moment donat se’m van obrir les portes del cant. Cantava amb anterioritat, però professionalment era violoncel·lista, no cantant. Ho vaig fer a partir del 2017 quan vaig començar en diferents agrupacions corals i el 2019 vaig prendre la decisió d’aparcar el violoncel i dedicar-me íntegrament al cant quan vaig acabar els estudis al Conservatori del Liceu.
Què el va seduir tant?
Vaig tenir una lesió important amb el violoncel quan era més jove i el cant va ser una mena d’alliberació per poder continuar dins el món de la música, continuar trepitjant escenari. Va ser un canvi molt natural i em permetia continuar connectat al que he fet tota la vida. Va ser un punt i seguit, tot i que no té absolutament res a veure.
En aquest camí ha tingut mestres molt destacats.
La veritat és que he tingut molta sort. Aquesta, fins a cert punt, és aconseguida o buscada, però el factor sort és definitiu en la nostra professió. Jo sempre he estat molt ben guiat i aconsellat.
Molts estan vinculats amb la Schubertíada.
La Schubertíada amb les Acadèmies amb Wolfram Rieger i Matthias Goerne, poder treballar amb gent que té aquest bagatge d’escenari, que ja no et donen una classe de cant habitual, sinó que és una ensenyança molt més pràctica, molt més enfocada a la professionalització en escenari. Ells et poden ensenyar allò que realment funciona sobre un escenari. Ja no és com cantes, perquè arriba un punt que tu has de fer-te amo del teu instrument, però ells et poden donar moltes eines per enfocar la feina d’una manera pràctica.
Essencial quan un comença.
És molt important perquè, a vegades, tens una tendència a sobrepensar tècnicament o des d’un punt de vista d’una persona jove com pot funcionar dalt d’un escenari quan la realitat és molt més cruelment simple.
Porta cinc anys com a baríton professional. És el que s'esperava?
Com a totes les professionals et pots trobar llocs on et sents més còmode, més content i altres que fas perquè s’ha de fer, però sí que sovint em trobo companys dels que puc aprendre moltíssim i quan això passa és fantàstic.I aquest concert de la Schubertíada és un d’aquests casos on estic aprenent moltíssim de maneres de treball, pensar, assajar, estudiar, sempre estic obert.
Com es prepara un recital com el de Vilabertran?
Amb la Victoria ja ens hi vam posar el mes de març a treballar, tot i la distància, i aquestes últimes setmanes han estat més intenses i el que queda.
Em sorprèn que va fer la formació a Alemanya. Per quina raó?
El superior de violoncel. Vaig decidir en el seu moment marxar als 19 anys. A Espanya no vaig cursar estudis superiors i la carrera de cant la vaig fer mig allà mig aquí.
Era més prestigiós fer-ho allà o donava més sortides?
En el meu cas era una voluntat des de sempre de completar els estudis a fora i en aquells moments Alemanya et brindava unes facilitats econòmiques que a Espanya, amb la crisi, no eren possibles. La qualitat dels estudis era més alta, també les oportunitats. Era diferent.A vegades hi ha molt mite amb això, però en segons quines coses és realitat.
També és un fet que molts professionals marxen fora.
Evidentment. Crec que és indispensable, no només un músic sinó qualsevol, tenir formació en un país que no és el teu, per veure maneres de funcionar, de treballar, per les llengües. És una part indispensable per enriquir-te tu mateix.
