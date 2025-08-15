Memòria històrica
Figueres enceta un projecte per recollir la memòria de la transició
El resultat del treball es podrà veure en una exposició, produïda pel Museu de l'Empordà, per les Fires del 2027 i la investigació es recollirà en un catàleg
En una reunió del Comissionat per a la memòria històrica de Figueres, mentre es parlava de l’estudi i publicació de tota la història de la ciutat, que empeny l’Institut d’Estudis Empordanesos i l’Ajuntament, el seu coordinador, l’historiador Pere Gifre va evidenciar el buit que hi havia en el procés de la transició i el primer govern democràtic i es van adonar que calia apressar-se si volien tenir testimonis directes -gent que ho va viure o que formaven part d’aquella generació- perquè ja havien passat mig segle. Això va donar alè per engegar un nou projecte que radiografiés aquest moment històric, concretament del 1975 al 1982, des de la mort del dictador Franco fins després de l’intent de cop d’estat. Tot aquest treball, que assumeix l’Ajuntament, culminarà en una exposició que s’inaugurarà per Fires del 2027 produïda pel Museu de l’Empordà i la publicació d’un catàleg que recollirà tota la investigació.
L’historiador Enric Pujol, president del Comissionat, explica que ja han engegat la primera fase del projecte, és a dir, les primeres entrevistes a testimonis amb la voluntat de recollir "aquella història oral que et dona una informació que a la premsa de l’època no sortia pas, sobretot la referida a l’oposició democràtica" i que servirà per entendre aspectes molt concrets. A hores d’ara ja porten fetes una vintena d’entrevistes, totes elles filmades pel periodista i realitzador de documentals, Gerard Bagué. Aquest material en brut ja restarà dipositat a l’Arxiu Comarcal on, de fet, s’estan duent a terme les converses que el mes de setembre es reprendran. "Hi ha molta gent que hagués pogut donar molta informació, persones que havien jugat un paper en aquells anys, que eren grans referents o no tant, però que eren importants com Carles Caussa, Ignasi Fages o el mateix Josep Pallach, Joan Francesc Burgas o Víctor Ferreres, però han anat desapareixent", confirma Enric Pujol tot i que assenyala com "encara en tenim molts". Això els ha dut a agafar amb ganes "aquesta recerca i divulgació, en forma de catàleg i exposició".
Crònica de la ciutat col·lectiva
El president del Comissionat confirma que aquest projecte se suma a la tasca que estan duent a terme des de la seva creació, que no és alta que "anar fent una recerca sistemàtica, com si fos una mena de cronista de la ciutat, però col·lectiu, perquè tota la recerca ha de ser sistemàtica i col·lectiva". Enric Pujol admet que està sortint molta informació tot i que encara estan a les beceroles. TambéSchubertíada els fa adonar-se "dels buits que hi ha i que hem de posar en comú la nostra història perquè la coneixem només a mitges".
- El meu avi', un convidat sorpresa i més de 7.000 persones a la Platja: així ha estat la Cantada d'Havaneres de l'Escala 2025
- Els millors llocs per veure les llàgrimes de sant Llorenç a l'Empordà
- L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, demana l''expulsió' dels multireincidents estrangers i 'mà dura' per als nacionals
- La casa dels famosos a Cadaqués
- Una persona ferida en un incendi a l'exterior d'una granja a Peralada
- Una compra estratègica per a 'rellançar' el Museu del Joguet de Catalunya a Figueres
- A la vida et passen coses dolentes, però caus, t’aixeques i tires endavant
- El primer 'vending' de l'Empordà amb pizzes casolanes s'inaugura a Roses