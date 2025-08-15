Pensament
Analitzaran la violència d’avui a partir de Walter Benjamin i Hannah Arendt, a Portbou
Es tracta de la temàtica de la 10a Escola d’Estiu Walter Benjamin que es farà del 5 al 7 de setembre i que inclourà conferències, exposicions i projeccions
«Vivim amb una violència com mai i en molts aspectes de la vida -verbal, psicològica, de gènere- en totes les escales socials i a quasi tot arreu», constata Pilar Parcerisas, crítica d’art i directora de la Fundació Angelus Novus. Per aprofundir en el fenomen, se li dedica la 10a Escola d’Estiu Walter Benjamin, que es fa del 5 al 7 de setembre a Portbou. Es partirà, doncs, d’uns textos del filòsof alemany -Tesis sobre la filosofia de la història i Crítica de la violència- i de la pensadora Hannah Arendt, de qui es commemoren els cinquanta anys de la mort, per entendre «quina concepció tenien de la violència i com podem avui llegir-ho i entendre què ens està passant». Com a curiositat, Hannah Arendt, que també va patir l’exili i el totalitarisme, va passar per Portbou l’any 1941 cercant la tomba de Benjamin. No la va trobar perquè el nínxol no estava identificat. D’ella en parlarà la professora de filosofia a la UB i membre del Grup Arendtià, Stefania Fantauzzi.
A banda de les veus de Benjamin i Arendt, durant l’Escola d’Estiu es farà un paral·lelisme entre el moment actual i el que va viure Benjamin durant la República de Weimar (règim polític a Alemanya des del final de la Primera Guerra Mundial fins a l’arribada al poder de Hitler). Per fer-ho s’ha convidat, el primer dia, l’arquitecte i doctor en filosofia Pau Pedragosa, comissari de l’exposició Temps incerts. Alemanya entre guerres, exhibida al CaixaForum Madrid i Barcelona recentment, per desgranar com neix el totalitarisme dins la República de Weimar i quins símils es poden traçar amb el present. Prèviament, i obrint el programa, la filòloga en llengües romàniques, i codirectora de l’Escola, Cari Oriol, abordarà el paisatge literari i la violència de Weimar i es farà un recital de poesia de l’Alemanya d’entreguerres amb la participació d’actors locals.
Entre l’elenc de ponents convidats, cal destacar a la doctora en filosofia Claudia Kalász i el doctor en ciències socials i filòsof Jaime Cuenca. També la diplomada en filosofia Mila Guillet, que ha estudiat els vincles entre la narració i la història en Benjamin i l’historiador de l’art i director de la Virreina, Valentín Roma, qui farà una anàlisi de la violència en la filosofia de Jacques Derrida i Georges Agamben -dos continuadors del pensament benjamià- per veure com s’afronta des de l’art a partir de l’exposició La bèstia i el sobirà que es va fer el 2015 al MACBA i que va provocar una forta crisi i la retirada de l’obra.
Presentació del llibre Portbou, un viatge cap a on?
Dins el programa també cal remarcar la presentació, a càrrec de Vicenç Villatoro, del llibre Portbou, un viatge cap a on?, de Cari Oriol, «que passa revista als intel·lectuals que van travessar la frontera i que n’han deixat constància» i la projecció del documental Samudaripen sobre l’holocaust del poble gitano presentat per Ricard Valentí, president de l’associació Rromanipe’s i activista. De fet, durant els actes de cloenda de l’escola al cementiri de Portbou, diumenge, es recordarà totes aquestes víctimes.
L’Escola d’Estiu, organitzada per la Fundació Angelus Novus i Passatges Cultura Contemporània, va iniciar les primeres passes el 2016 i, com recorda Pilar Parcerisas, els dos primers anys amb el suport de Sigrid Weigel, gran experta en Benjamin, qui va deixar per escrit les directrius del projecte que implicava la creació de la Casa Walter Benjamin i l’Escola d’Estiu, passes que s’han seguit. «En deu anys s’ha fet molta feina», afirma Pilar Parcerisas, qui ho defineix «no com un festival cultural pluridisciplinari, però sí amb aspectes científics, acadèmics amb rigor i, a la vegada, donant a conèixer iniciatives o aportacions creatives recents que s’incorporen en la interpretació del pensament de Benjamin».
Dins aquesta línia s’inclou, per una banda, l’exposició Walter Benjamin a Eivissa que inaugurarà, en un format més reduït que no l’original, l’artista Gonzalo Elvira qui també farà un taller, i, per l’altra banda, la projecció del film documental El aura del camino (2024) de Jacobo Sucari, qui participarà en l’acte i al debat posterior.
