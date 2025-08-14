Festival
La Schubertíada de Vilabertran obre la 33a edició apostant fort pel talent jove i del país
El concert inaugural el protagonitzen la soprano Elionor Martínez, el baríton Ferran Albrich i la pianista Victoria Guerrero, aquest dissabte a l'església de la canònica de Santa Maria
El festival, que estrena nova direcció artística amb Sílvia Pujalte, inclou divuit concerts, nou de lied, tres conferències i dues sessions prèvies gratuïtes
Amb un recital de tres joves intèrprets -la soprano Elionor Martínez, el baríton Ferran Albrich i la pianista Victoria Guerrero- s’obre aquest dissabte la 33a edició de la Schubertíada de Vilabertran, a la canònica de Santa Maria. No és un concert inaugural qualsevol, sinó tota una declaració d’intencions que travessa aquesta edició amb una presència majoritària d’artistes del país i talent jove, dos dels eixos principals sobre els quals se sustenta el festival. El recital de dissabte comença, doncs, una intensa programació que s’allargarà fins al 31 d’agost i que inclou divuit concerts -nou de lied-, tres conferències -la primera aquest diumenge amb Antoni Colomer parlant de Fischer-Dieskau- i dues sessions prèvies gratuïtes amb comentaris de divulgadors que sempre omplen la Sala Capitular.
Sílvia Pujalte és la flamant directora artística del festival que fa poc més d’un mes ha pres el relleu a Víctor Medem, actual director de L’Auditori. Doctora en Enginyeria de Telecomunicacions, la música sempre havia format part de la seva vida. Paral·lelament a la seva feina, duia a terme tasques de divulgació de lied, però fa uns anys un recital de Malcolm Martineau i Bryn Terfel, al Liceu, ho va canviar tot. "Em va impressionar moltíssim i, a partir d’aquí, vaig parar més atenció al gènere, a estudiar", admet. Una entrevista que li va fer al doctor Jordi Roch, fundador de la Schubertíada, a qui Pujalte defineix com "l’ànima del festival, una persona generosa i apassionada", la va dur a integrar-se, a poc a poc, dins la família de la Schubertíada.
De Bach a Schubert
Sílvia Pujalte agafa el testimoni defensant una programació de gran nivell ideada per Medem, conscient del repte que suposarà donar-li continuïtat. Entre els projectes que arrenquen enguany i que s’allargaran en el temps destaca el que gira entorn la figura de Johann Sebastian Bach, un compositor especialment estimat pel festival i del qual s’havien programat matinals a la canònica i concerts maratonians. En aquesta ocasió, el projecte, que es desgranarà en tres anys, se centra en la interpretació de la integral de les Suites angleses i franceses i de les Partites, el corpus de divuit suites escrites per Bach per a teclat a càrrec de nou pianistes. Els convidats a iniciar-lo el 27 d’agost són Juan Barahona, Marc Heredia i Eugènia Guri.
No serà l’únic recital de piano d’aquesta edició. El 28 d’agost visita el festival una jove promesa, Arielle Beck , de setze anys, que va debutar amb deu, interpretant peces de Bach, Schubert, Schumann i Mendelssohn, tot dedicant el concert al pianista austríac Alfred Brendel, mort recentment. L’endemà serà el torn de "la virtuosa" Claire Huangci, ja coneguda pel públic del festival i que arriba amb un programa "molt innovador" que inclou la Sonata, de Samuel Barber, i Rhapsody in Blue, de Gershwin.
El segon projecte que arriba aquest mateix dilluns 18 d’agost a Vilabertran des de la Schubertíada de Valdegovía/Gaubea és Schubert 200. Impulsat pel baríton Samuel Hasselhorn i el pianista Ammiel Bushakevitz, se centra en les obres creades per Schubert els seus últims cinc anys de vida, un moment molt delicat durant el qual Schubert "és molt conscient de la malaltia que té, probablement sífilis, però també se li uneix que no té l’èxit que ell volia, que no es troba bé i que sap que no viurà molts anys més", explica Pujalte. El dia abans, aquest diumenge, el baríton Florian Boesch i el pianista Malcolm Martineau interpretaran un dels cicles de Schubert, Winterreise. Ambdós concerts homenatgen la memòria de Dietrich Fischer-Dieskau.
La directora destaca enguany la presència d’intèrprets del país, molts d’ells joves vinculats al festival amb el programa Lied The Future que es tradueix, diu Pujalte, en "un acompanyament a artistes joves als quals se’ls dona una formació, però sobretot se’ls ajuda a entrar en el circuit europeu de lied". L’any passat, per exemple, se’n va beneficiar la soprano Katja Maderer que va inaugurar el festival on havia debutat el 2023 i enguany es continua el model amb el recital inaugural de Ferran Albrich, Elionor Martínez i Victoria Guerrero. "Donar suport als artistes del país és l’essència del festival i a mesura que es reforça la formació, aquesta feina als conservatoris, hi ha més artistes amb els quals treballar i això es nota a les programacions", assegura la directora.
A l’hora d’escollir, Sílvia Pujalte destaca tres concerts. El primer, el debut a Vilabertran de la soprano Sara Blanch el 19 d’agost. El segon, un altre debut, el 22 d’agost, el de la soprano armènia Ruzan Mantashyan que interpretarà, entre altres, cançons d’un compositor del seu país, Komitas, considerat el pare de la música clàssica armènia actual i que fou víctima del genocidi armeni. Per tancar, Pujalte remarca els dos recitals de cançó catalana: aquest 14 d’agost a l’església de Pals amb el baríton Carles Pachon i la pianista Berta Brull i un programa de compositors contemporanis, i el 24 d’agost amb un díptic de cançó catalana amb la soprano Violeta Alarcón i la pianista Teodora Oprisor amb Noctes Cor de Cambra.
Entre els concerts de cambra programats, destaca la presència del Quartet Gerhard, el 30 d’agost, que combina aquest format amb el lied i la cloenda, l’endemà, amb l’habitual Quartet Casals amb obres de Haydn, Xostakóvitx i Beethoven. "Ells són part de la família. Els artistes aquí se senten molt acollits pel públic que és sempre tan carinyós i atent que crea un vincle molt fort", justifica Sílvia Pujalte. Que li ho expliquin, si no, al baríton Matthias Goerne, l’intèrpret més fidel i que ja acumula trenta-nou concerts a Vilabertran. El 26 d’agost hi tornarà de nou amb un programa íntegrament dedicat a Mahler.
