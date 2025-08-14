Art
CREA Cadaqués exhibeix tot el seu potencial creador en una primera mostra col·lectiva a la Societat
Trenta-set artistes vinculats al poble exhibeixen obra en una exposició dinàmica i eclèctica que es pot veure fins al 7 de setembre
«Feia molts anys que no es feia una exposició col·lectiva que reunís pintors locals, del territori i alguns internacionals. És una visió de comunitat compromesa amb l’Art». Així ho expressa Eva Daniel, presidenta del Col·lectiu per a la Representació i Evolució Artística de Cadaqués, CREA Cadaqués, que aquests dies ocupa amb una exposició, que han batejat com Art a Cadaqués, la segona planta de la Societat l’Amistat de Cadaqués, plenament activa artísticament en aquesta època estival. La mostra, que s'ha organitzat gràcies a la col·laboració conjunta entre les dues entitats, reuneix obra de trenta-set creadors d’estils molt variats i es pot veure fins al 7 de setembre.
Art a Cadaqués és la primera mostra que impulsa el col·lectiu i que neix, expliquen, «del teixit creatiu del poble, feta des de la passió, la memòria i el vincle amb aquest territori únic». L’objectiu d’aquesta proposta, que obre finestres i estableix ponts, és «crear espais de trobada a través de l’art» perquè «l’art pren sentit quan és compartit, sentit i viscut».
Tots els artistes que exposen mantenen vincles estrets amb el poble, així com un compromís amb el territori i el moment present. «Alguns són noms emergents i altres, figures consolidades, però tots comparteixen la voluntat de reivindicar l’art com a eina viva de transformació i resistència». Tots ells, expliquen, «expressen l’essència de la creació contemporània amb arrels, però amb la mirada oberta al món».
Proposta oberta i canviant
En aquesta exposició, es pot trobar disciplines diverses: des de pintura, escultura, instal·lació i altres llenguatges que «s’entrellacen en una proposta oberta i canviant». Així, s’ha plantejat com una exposició «dinàmica, eclèctica i diversa» i, al llarg dels dies, s’aniran sumant altres artistes.
