Entrevista | Marta Romagosa Periodista i escriptora
"A la vida et passen coses dolentes, però caus, t’aixeques i tires endavant"
La periodista i escriptora va presentar la novel·la '28 metres' la setmana passada al cicle Punt de Lectura d'Agullana
Era l'any 2017 quan la periodista Marta Romagosa (Cornellà de Llobregat, 1967) va mostrar al món la seva faceta com a novel·lista. Ho va fer amb el llibre de relats Tots els noms del desig (Rosa dels vents), on fabulava els desitjos de 22 dones diferents. Després arribarien 22 homes i un desig (Rosa dels Vents, 2018), La Polaroid i altres relats (Rosa dels Vents, 2019) i Tres nits fora de casa (Univers, 2021). Ara retorna amb 28 metres (Univers), una història de segones oportunitats, de lluita i d'anar sempre endavant que divendres passat va presentar al cicle Punt de Lectura d'Agullana. Divertida i molt propera, l'autora va anar desgranant detalls de la novel·la i del seu procés d'escriptura, així com també del seu nou repte professional a Catalunya Ràdio on treballa des del 1991 i on aquesta nova temporada presentarà el mític programa, La nit dels ignorants.
Què porta Marta Romagosa a la literatura?
Jo he escrit sempre, des que anava a l’institut, però ho tenia en un calaix amagat pensant que algun dia ho trauria, però tens una feina que el dia a dia és molt absorbent. En una festa vaig coincidir amb una editora que anava amb la canya, com dic jo, l’Esther Pujol i em va dir que li ensenyés alguna cosa. Jo era molt reticent perquè eren textos molt meus i em moria de vergonya. Al final li vaig enviar el que em semblava que feia menys el ridícul, vam quedar i em va dir: "Tu i jo farem un llibre". I mira, tres i dos, són cinc. I m’encanta, és un complement brutal al tema periodístic.
Un espai seu, privat.
Estàs acostumada a treballar en una redacció amb molta gent, fent una feina conjunta, i quan estàs sol, et poses davant l’ordinador i la imaginació se te’n va, ningú t’atura, si no t’agrada ho canvies tu, no has de demanar permís a ningú. És molt xulo. Tot i que moltes coses que he escrit me les han inspirat notícies perquè, al final, sempre et bases en alguna cosa.
28 metres beu de l’actualitat.
Molt i això que va estar uns mesos parada i no sabia què en faria. Hi ha una part que surt la pandèmia i vaig pensar com ho faig perquè la gent està molt farta del tema, però jo tenia com la necessitat. Jo, com molts altres periodistes, durant el confinament no vam deixar de treballar ni ens vam quedar a casa, i pujava cada dia a la ràdio a peu per no agafar cap transport i minimitzar riscos. Tots els paisatges que surten a la novel·la, les imatges i fotografies són reals perquè vaig fer fotos i quan arribava a casa feia una mica de descripció perquè hi havia coses que em sorprenien: com era possible que jo estigui travessant el carrer Aragó a les set del matí i em pugui estirar enmig de terra i no hi ha ningú. De tot allò vaig pensar que en faria una història i, de fet, tot el que va passar abans i després de la pandèmia és el que em genera aquest xoc, que bèstia, quantes coses han passat, quanta gent ha patit i a quanta els hi ha canviat la vida.
Què hi trobarà el lector?
Dues històries que transcorren de manera paral·lela.
La coberta mostra un edifici amb cúpula. Va ser l’inici de tot?
És un lloc que existeix i que jo veia sempre quan anava a treballar, però durant la pandèmia, aquella majestuositat l’accentuava. Jo volia escriure una història de contrastos i la cúpula és la que a mi em donava la possibilitat d’explicar: des d’aquí dalt veus un món i, probablement, a baix, molta gent en té un altre.
28 metres
Autora: Marta Romagosa
Editorial: Univers Llibres
Pàgines: 168
Preu: 19,90 euros
A l’inici adverteix que aquesta serà una història optimista.
Podia haver acabat molt malament, fins i tot, hi havia lectors que em preguntaven que si era un drama. A la vida ens passen moltes coses: moltes bones, però també de dolentes que ningú vol ni s’espera i si no et mou tirar endavant tiraríem la tovallola cada cinc minuts. Jo no soc així: si et passa alguna cosa, caus, t’aixeques i tires endavant. Doncs, vaig voler que el final no fos: quina merda de món, no, perquè encara pots confiar en persones, a vegades les que menys t’esperes perquè, a vegades, qui més té no és qui més et pot ajudar.
Està parlant d’un dels personatges: en Manuel.
Sí, el porter de la finca. Una persona que és transparent durant tota la seva vida i que té un paper bastant fonamental que va anar creixent sol, que vaig pensar que aquest home havia de tenir el seu paper en la novel·la.
Presenta dues vides -en passat i present- i com evolucionen.
És la dicotomia d’algú que ho té tot, la Tona, que viu allà dalt, en aquell àtic amb una cúpula meravellosa, i que, en el fons, no té el que més vol: dedicar-se a la fotografia. I com una altra, a baix, al carrer, que no té res i lluita per poder aixecar-se i tornar a tenir alguna cosa.
Interessant el retrat que fa de la vida al carrer, aquí centrat en una dona. No se’n parla prou.
Perquè no ens agrada, és un mirall en el qual no ens volem veure i és la visió que té el marit de la Tona, que és jutge i que li diu que ni se’ls miri perquè aquesta gent si està al carrer és que han fet alguna cosa. Un cop fet el llibre, hi ha hagut gent que m’ha explicat unes històries com ara un senyor que venia tot ben vestit, que havia estat empresari, s’havia arruïnat, la dona l’havia fotut al carrer i vivia al cotxe, fins que se’l va vendre perquè no tenia res més. I anava amb l’últim vestit que li quedava. No és tan difícil que passin aquestes coses.
"Parlar de la vida al carrer no ens agrada, és un mirall en el qual no ens volem veure"
Les dues dones de la seva història tenen en comú que revisen les seves vides.
Fan una mirada cap endins. Hi ha un capítol on es plantegen preguntes que comencem per "I si...?" i això ho podem fer tots en un moment determinat de la vida, coses que vas tenir al davant que o vas triar o te’n vas anar cap a una altra banda.
Profunditza molt en la soledat que elles senten intensament.
Molt. Hi ha gent que viu al carrer i explica que moltes coses, per vergonya, no les diuen. Recordo el cas d’una senyora que tenia un fill, però com va caure en temes de drogues i es moria de vergonya, el fill no sabia que vivia al carrer. Et vas com tancant. En un moment com l’actual, que estem més comunicats que mai, encara pren més rellevància que et puguis sentir sola. Pots tenir deu mil missatges, però a l’hora de la veritat, qui t’escolta cara a cara? Pots estar dies i dies sense veure ningú, només comunicant-te pel telèfon i, en el fons, estem més sols que la una. Amb això hem perdut, totalment. A la Tona ja la vaig fer una mica antisocial, però la vida que va tenir de petita, que en el fons va ser una nena no desitjada, que no era el que els pares volien, determina com és.
Un altre tema rellevant és la importància del refugi, de tenir una llar, un espai propi.
Com és d’important tenir el teu trosset de món i que no tothom té i que no vols veure que hi ha gent que no en té o quanta gent no pot pagar una hipoteca o un lloguer, que es queda sense pis, gent que comparteix habitacions i que viuen no sé quantes persones en un pis que no tenen ni dret a un tros de cuina, tot ho han de fer en una habitació. On estem arribant? Al final ho eleves a la categoria de: no tinc res i l’altra ho té tot, però en el fons no deixa de ser una reflexió sobre això, que important és tenir un espai nostre.
I una activitat que ens apassioni que, en el cas de la Tona, és la fotografia.
És el que ella hagués volgut fer sempre, però si tu no tens una mica de capacitat de lluita per tu mateix i et deixes anar i si em diuen que vagi a la dreta hi vaig, que si els pares em diuen que estudiï una cosa de profit, que això antigament passava molt i ara, de tant en tant. Jo sempre he pensat que cal fer alguna cosa que et motivi.
Quin és el seu ritual per escriure?
En el fons, és un hàbit. No puc escriure cada dia, és inviable, però en blindo dues tardes i quan estàs dins de la història la rutina de la casa se’m tira a sobre. A partir d’ara, vull organitzar-me per fer-ho tot, sense presses, perquè jo intento escriure al meu ritme. L’avantatge de no dedicar-te a això és que no ho necessites per viure, tampoc ho faria perquè escriptors que viuen de les seves obres...tres. I en català, som un país petit i quanta gent llegeix en català?
Renunciar-hi no entra en els seus plans.
No, no, si alguna cosa podré fer, si estic bé de salut, quan em jubili quan toqui és escriure, d’això no et jubiles. Si tens capacitat per fer una frase darrere una altra i no et falla el cervell, que és de les pitjors coses del món, pots continuar i anar fent i dones una altra visió perquè conforma fas anys tens altres coses per explicar. Els personatges van creixent. A mi m’inspira el que veig, que no vol dir que estigui passant el que jo m’invento, però si em tanco en un castell a escriure no escriuré res perquè, què visc?
Això sembla un deix de periodista.
Sí, jo he estat fent directes a Catalunya Informació en un estudi que estàs tu tot sol i ho tires tot: la música, els talls de veu, tot. Doncs, mentre sonava una crònica em va entrar una idea per un conte i al costat del paper vaig escriure una frase i aquell paper a la bossa i a casa en una llibreta que tinc d’idees. Si no tens cap mena d’input, la realitat et dona moltes més idees. En els primers llibres de contes hi havia moltes històries i m’havien vingut persones dient-me que havia explicat la seva vida.
He vist que li dedica el llibre als seus sogres: Antonio Clapés Andreu i Conxita Casals Melià.
Sí perquè mentre l'estava escrivint es va morir el meu sogre i quan ja estava a punt de publicar-la es va morir ella. Eren una parella que havia lluitat molt, es van arruinar en un moment determinat de les seves vides i ella, sobretot, tirava molt del carro, tenia un caràcter molt fort. I com la novel·la no deixa de ser una porta oberta a l'esperança, de lluita i acabaràs ensortint-te perquè de tot un se'n pot sortir, vaig tenir la necessitat de dedicar-lis a ells.
També a la llibretera Montse Serrano de la llibreria +Bernat.
Sí, també es va morir abans de publicar-se. A més, li havia dit, sense dir-li què, que tenia una sorpresa per a ella. I, al final, no li vaig poder dir. Era una persona encantadora, sempre al peu del canó. A més, la cúpula és en el barri on hi ha la llibreria, allà vaig presentar el llibre i he fet un club de lectura en el qual tothom la coneixia.
Per cert, aquest setembre inicia nova etapa presentant un dels programes mítics de la franja nocturna, La nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio. Com ho viu?
Després de tants anys fent informatius, em ve molt de gust. M’ho agafo amb molta il·lusió i amb ganes de fer coses noves perquè no té el mateix sentit quan va començar a ara. Dotaré una mica de contingut per atraure gent nova, però està clar que les trucades hi han de ser.
