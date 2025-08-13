Circ
Nits de Circ arriba a la cinquena edició estrenant una pista aquàtica
La pluja artificial i les fonts dansants guarniran les actuacions dels divuit artistes que es presentaran als Jardins del Molí de Besalú, del 13 al 16 d’agost, i a la Ciutadella de Roses, del 19 al 24 d’agost
L’estiu a Roses ja no s’entendria sense el desembarcament de Nits de Circ després del seu pas per Besalú. Enguany la producció de Circus Arts Foundation arriba a la seva cinquena edició amb un espectacle únic i amb un atractiu nou: una pista aquàtica.
"Aquest any no tenim una pista convencional, sinó que és una pista que conté 24.000 litres d’aigua que, aparentment, no seran visibles pel públic", explica Genís Matabosch, director de Nits de Circ. El figuerenc exposa que "del terra en sortiran fonts sincronitzades i de la cúpula del circ en cauran cortines d’aigua, fent l’efecte de pluja artificial", convertint aquest element en un nou protagonista escènic, que buscarà captivar les 1.400 persones que podran accedir a la graderia a cada funció.
Aquesta novetat ha influït a l’hora de fer el càsting i escollir les vuit atraccions internacionals que actuaran sota la carpa celestial, ja que "més enllà que es puguin mullar literalment, tota l'activitat de les fonts genera un vapor d'aigua que fa més difícil la seva tasca", cosa que cal tenir en compte, i per això "els nostres artistes de circ ja han actuat prèviament en altres espectacles aquàtics", afirma el director. En total es posaran en escena fins a 18 artistes de sis nacionalitats diferents per tal de fer les millors delícies del 13 al 16 d’agost als Jardins del Molí de Besalú i del 19 i el 24 d’agost a l’interior de la Ciutadella de Roses.
L’elenc circense que desfilarà durant les deu nits a la pista aquàtica compta amb un destacat cap de cartell: l’ucraïnès Housh ma Housh. Segons explica Matabosch, "és considerat mundialment com un dels millors pallassos de la nostra època", fet que confirmen els reconeixements obtinguts en alguns dels principals festivals, com els de París, Zhuhai o Monte-Carlo, i la seva estada durant set temporades al mític cabaret Lido de París.
Aquesta no és l'única estrella provinent d’Ucraïna que saltarà a la pista de Nits de Circ. Natalia Rudhenko i Aleksey Maliy oferiran una actuació d’alt voltatge sobre patins. Els seus girs i recepcions culminaran amb un exercici sorprenent que combina la força dental amb la suspensió capil·lar. Des del mateix origen també arribaran les dues atraccions aèries: Oleg Tatarynov elevarà el seu "poema estètic" amb el màstil aeri, i a les cintes aèries s’hi trobarà el Duo Adam & Eve, els quals oferiran un número que barrejarà la plasticitat amb el risc, tot seguint el fil de l’origen de la humanitat a través de la història bíblica d’Adam i Eva.
Des d’Itàlia aterraran a la pista aquàtica dues atraccions en què l’exigent disciplina de l’equilibri en serà el principal eix. Per una banda, hi haurà la Soery Dell’acqua, en què s’enfrontarà a l’equilibrisme damunt de bastons, tot barrejat amb contorsionismes. Un espectacle que va rebre el primer premi del Festival Italian Circus Talent i que ja ha rebut la invitació per participar en el Festival Internacional de Circ de Monte-Carlo. I, per altra banda, Valeria Macaggi s’enfilarà al damunt d’una escala que no estarà subjecte a terra i, fins i tot, volarà fins a sota de la cúpula de Nits de Circ.
A la Ciutadella tampoc hi faltaran els malabars. Aquests aniran a càrrec de Karim & Soffien, provinents d’Austràlia i el Marroc, que combinaran l’intercanvi de bitlles mentre es van canviant el vestuari. També des del mateix origen, els Messoudi Brothers portaran el seu show de mà a mà, combinant l’acrobàcia amb la força i l’equilibri. I, finalment, des del país veí, el francès Pierre Marchand convertirà el joc del diàbolo en una actuació que l’ha portat per prestigiosos escenaris.
Un exitós conjunt d’artistes que actuaran mentre l’aigua brolla al seu voltant i la música en directe de la Paris Circus Orchestra embolcalla les seves posades en escena. Aquest grup musical, que acompanya totes les produccions de Circus Arts Foundation, ja començarà a fer sones els seus instruments abans de l’inici de cada representació. De fet, tot i que la funció començarà a les 21.30 hores, obriran les portes del recinte a les 20 hores per gaudir de la música en directe i d’una oferta gastronòmica renovada a l’espai de foodtrucks. Una àmplia oferta circense que ben segur no deixarà a ningú indiferent.
