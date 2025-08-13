Màgia
El Festival Internacional de Màgia de Figueres busca consolidar-se i superar els 7.000 espectadors
Del 22 al 28 de setembre, la ciutat s'omplirà d'espectacles de primer nivell amb artistes internacionals
La màgia tornarà a captivar Figueres amb la tercera edició del Festival Internacional de Màgia, que se celebrarà del 22 al 28 de setembre. En només tres anys, aquesta cita, impulsada per l’il·lusionista figuerenc Raül Black amb la col·laboració de l’Ajuntament de Figueres i la Diputació de Girona, s’ha consolidat com un dels grans esdeveniments culturals de l’Alt Empordà, capaç d’atraure públic de totes les edats i procedències.
El festival combina l’espectacularitat de la màgia d’escenari amb la proximitat dels espectacles al carrer, creant una programació pensada per emocionar, sorprendre i fer reflexionar. Amb una previsió de prop de 7.000 espectadors, l’edició 2025 vol superar les xifres de les dues anteriors —5.000 assistents el 2023 i més de 6.000 el 2024— i mantenir el seu impacte positiu tant en l’àmbit cultural com en el turístic i econòmic.
Un cartell de luxe
Entre els artistes ja confirmats hi ha figures de primer nivell com Charlie Mag, especialista en grans il·lusions nascut a Sabadell; Ramó i Alegria, de Barcelona; el campió mundial Miguel Muñoz, de Madrid i Javier Botía, de Galícia. La programació també comptarà amb l’il·lusionista xinès Huang Zeng, el suec Hakang Berg, la gaditana Lola Mento, Paya S.A., de Girona; Struc Magic Theater, de Barcelona, i Cristina de Magicolandia, de Catalunya, així com altres noms que s’anunciaran pròximament.
Set dies de màgia i compromís social
Del 22 al 26 de setembre, el festival desplegarà el seu vessant més social amb tasts de màgia a les escoles de màxima complexitat, actuacions a residències de gent gran i col·laboracions amb la Fundació Salut Empordà per portar la il·lusió a l’Hospital de Figueres. El programa també inclourà la projecció de la pel·lícula L’illusionniste de Sylvain Chomet al Cineclub Diòptria.
Alhora, el Festival Internacional de Màgia de Figueres destaca també pel seu compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). L’organització garanteix un mínim del 30% d’artistes dones i un 40% de presència femenina a l’equip, així com la instal·lació d’un punt lila per prevenir agressions masclistes. A més, promou accions gratuïtes per a col·lectius vulnerables i mesures de sostenibilitat com l’ús del transport públic per als equips, la digitalització de les entrades i la col·laboració amb proveïdors locals. "Aquesta edició consolida el nostre objectiu de fer accessible la màgia a tothom, especialment a infants i gent gran de Figueres, tot fomentant la diversitat i la qualitat artística", ha destacat Raül Black durant la presentació del festival, aquest dimecres.
Per la seva banda, Pilar Sánchez, regidora de Fires i Festes de Figueres, ha explicat que "seguim confiant en el Festival Internacional de Màgia de Figueres després de l’èxit de les dues primeres edicions. Ara és el moment de consolidar-lo a la ciutat i que ens situï en el mapa de la màgia".
PROGRAMACIÓ
Divendres, 26 de setembre
- 21.00 h – Sopar màgic al Restaurant Vinoteca El Terrazo, amb espectacle a càrrec de 6 mags del festival.
Dissabte, 27 de setembre
- 10.00 h – Taller de màgia (Sala Erato).
- 11.45 h – Conferència Magues en l’il·lusionisme: Les magues sota el signe del patriarcat, amb Gemma Navarro (Museu del Joguet de Catalunya).
- 12.45 h – Màgia al carrer.
- 17.00 h – Gala de màgia mentalista amb Javier Botía, Campió Mundial de Mentalisme.
- 17.15 h – Màgia al carrer.
- 18.30 h – Màgia al carrer.
- 20.00 h – Gala Internacional de Màgia (Teatre Jardí), amb sis artistes, la majoria Premis Mundials de Màgia.
Diumenge, 28 de setembre
- 10.00 h – Taller de màgia (Sala Erato).
- 11.30 h – Màgia al carrer.
- 12.30 h – Màgia al carrer.
- 17.00 h – Gala de màgia mentalista.
- 18.00 h – Gala infantil de màgia.
