Els premis Auriga guardonen el jaciment d'Empúries
També s'ha distingit Edicions de la Universitat de Barcelona
La directora de la revista 'Auriga' creu que els reconeixements són la prova de la rellevància del món clàssic
Els Premis Musa i Didascàlia de la revista Auriga han guardonat el jaciment d'Empúries i Edicions de la Universitat de Barcelona. La directora de la revista, Montserrat Tudela, ha manifestat que en un moment en què la tecnologia "sembla guiar les nostres vides", les humanitats "ens permeten entendre'ns, expressar-nos i fomentar el diàleg". En aquest sentit, ha recordat que si es vol "millorar el present" cal "mirar al món clàssic" per trobar "punts de resolució a conflictes contemporanis". "Aquests dos guardons són la prova que en ple segle XXI el món clàssic continua mirant endavant amb fermesa", ha subratllat. El lliurament dels guardons es realitzarà durant el curs acadèmic vinent.
L'exposició permanent de la seu d'Empúries del Museu d'Arqueologia de Catalunya EMPÚRIES. Port de cultures ha estat guardonada amb el premi Musa, a la millor exposició del món clàssic en els Països Catalans que atorga la revista Auriga, l'única publicació en català especialitzada en el món clàssic.
L'exposició del jaciment grecoromà d'Empúries mostra gairebé sis-cents objectes representatius de les col·leccions conservades al Museu d'Arqueologia de Catalunya i, especialment, a la seva seu. Estructurada en diferents àmbits presenta l'evolució paisatgística urbanística, institucional, social, cultural, política i religiosa del jaciment, i tracta també l'evolució del territori i del poblament, així com les transformacions en els antics nuclis urbans.
D'altra banda, el Premi Didascàlia ha estat per Edicions de la Universitat de Barcelona per la traducció al català del mètode d'aprenentatge del grec titulat Reading greek. Aquest mètode consisteix a aprendre grec a partir de textos i de la seva lectura, a partir de la qual es van aprenent les característiques tant morfològiques com sintàctiques com estilístiques de la llengua, fins a arribar a poder llegir textos originals, tant en vers com en prosa (Plató, Homer, tragèdia).
Reading greek el va publicar a finals dels anys setanta del segle passat, la Join Association of Classical Teachers, de la Universitat de Cambridge i fins ara no s'havia traduït al català, de la mà dels professors Pilar Gómez, Sergi Grau i David Solé.
