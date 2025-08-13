Festival Sons del Món

Andrea Motis i Josep Traver regalen un concert íntim entre vinyes i muntanyes, a Cadaqués

L'actuació, que es va fer al celler Martín Faixó, va servir per tancar aquesta edició del festival Sons del Món

Un moment de l'actuació quan es va sumar Joan Enric Barceló.

Un moment de l'actuació quan es va sumar Joan Enric Barceló. / Eduard Martí

Eduard Martí

Cadaqués

El celler Martín Faixó de Cadaqués va acollir, dilluns passat, l'últim concert amb el que es tancava la 18a edició del festival Sons del Món. En aquesta ocasió la protagonista era la reconeguda trompetista i cantant Andrea Motis molt ben acompanyada a la guitarra per Josep Traver. En un entorn idíl·lic entre vinyes i muntanyes, el públic va poder gaudir d’un vespre de música en directe amb un format íntim i acollidor. La vetllada va comptar amb la col·laboració inesperada de Joan Enric Barceló membre d'Els Amics de les Arts que es va unir per cantar un dels temes de la banda. En un escenari espectacular i una copa de vi a la mà, els assistents van viure una experiència única on la música i la natura es van donar la mà.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents