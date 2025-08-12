Festival Sons del Món
Sons del Món supera el llindar dels 30.000 espectadors i assoleix l'edició més multitudinària
El festival de Roses, que ha celebrat la divuitena edició, ha penjat el cartell d’entrades exhaurides a set dels tretze concerts programats i ha ampliat l'oferta gastronòmica i d'oci del Village atraient molt més públic
Un total de 33.386 persones han gaudit enguany d’alguna de les moltes activitats programades durant la 18a edició del festival Sons del Món. El festival, que té l'epicentre a la Ciutadella de Roses, ha pogut penjar el cartell d’entrades exhaurides a set dels tretze concerts programats en l'edició més multitudinària de la seva història. Amb aquestes xifres, Xavi Pascual, el seu director, en fa una valoració molt positiva tenint present la recuperació dels concerts als cellers, que van penjar tots quatre el cartell de sold out, i la consolidació de l'escenari de la Ciutadella de Roses amb l'auditori ple a vessar en concerts que han estat històrics com Zaz, Rosario o Sopa de Cabra i Els Pets.
El festival es va iniciar el mes de juliol amb els quatre concerts programats als cellers de la DO Empordà que van exhaurir totes les entrades. Més de 3.000 persones van presenciar les actuacions de Manu Chao al celler Empordàlia de Vilajuïga; de Judit Neddermann al celler Vinyes dels Aspres de Cantallops; d’Andrea Motis al celler Martín Faixó de Cadaqués; i de la còmica Judit Martín al celler La Vinyeta de Mollet de Peralada.
La Ciutadella de Roses, que acull l’escenari principal del festival i el Village, ha registrat una xifra històrica superant per primer cop els 30.000 espectadors. En aquest espai, s’han exhaurit les entrades de les actuacions de ZAZ, de Rosario i del concert conjunt de Sopa de Cabra i Els Pets que ha estat el més multitudinari d’aquesta edició. La majoria de la resta de concerts programats -The Beach Boys, Rozalén, Trueno, Kool & The Gang, Ja T’ho Diré i l’actuació conjunta de Figa Flawas i Mushka- han superat el 80% d’ocupació.
El Village es consolida com un espai d’oci
D'altra banda, Xavi Pascual ha volgut destacar la consolidació del Village de la Ciutadella com a gran espai d’oci, cultura i promoció dels actius de l’Empordà. Dins aquesta línia, el Village ha duplicat la seva programació cultural amb concerts que van reunir centenars de persones, com el de Manu Guix, el de la banda de versions de Jordi Évole o el tribut a Abba a càrrec d’Abba Voices. Cal destacar també l’èxit de la primera edició de la festa temàtica Bojos pels 90 que va ser l’activitat més multitudinària celebrada en aquest espai. La nit de monòlegs amb Charlie Pee i Anna Polo, la primera festa del club barceloní La Crema a la Costa Brava, propostes de circ o dansa, les actuacions de cantants locals i les sessions de DJ’s han completat l’oferta d’aquest espai que també ha acollit dos màppings projectats a una de les muralles d’aquest conjunt arqueològic de gran bellesa.
Per respondre a l’increment de públic, el Village també ha ampliat la seva oferta gastronòmica amb una zona de food trucks, un espai gastronòmic gourmet amb productes KM0, una barra Estrella Damm, una barra de còctels i combinats i una altra de vins de criança de la DO Empordà. "Aquesta combinació unida en aquesta aposta per una programació més internacional ha fet de Sons del Món aquell projecte que sempre havíem somiat tenir: un espai patrimonial de primer ordre, una programació d'alt nivell i un complement gastronòmic i d'oci", comenta Pascual tot afegint que, a partir d'aquí, "hem d'augmentar o millorar la qualitat del que tenim, que és el camí correcte".
