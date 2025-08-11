Festival
El Portalblau de l'Escala tanca la 18a edició amb 10.000 espectadors i un 97% d’ocupació
Amb aquestes "xifres de rècord", l’organització valora "molt positivament" l’estat de salut d’un festival per on han passat artistes com Blaumut, Ramon Mirabet, La Ludwig Band i Las Migas
El festival Portalblau de l'Escala ha tancat aquest diumenge la seva 18a edició. Segons els organitzadors, el certamen ha aplegat enguany un total de 10.000 espectadors, des del 14 de juny, quan es va inaugurar amb la conferència de Carles Duarte i Josep Ramoneda, fins al 10 d’agost, amb el concert de la canària Valeria Castro.
El festival ha aconseguit exhaurir les entrades en 15 de les seves propostes, com ara els concerts de Blaumut, Ramon Mirabet, La Ludwig Band, Las Migas, Valeria Castro, Anna Colom, Alosa, Mar Pujol, Ikram i La Filadora; les conferències Mirades Blaves de Carles Duarte i Josep Ramoneda i de Laura Fa i Lorena Vázquez; i els espectacles de circ, teatre i dansa protagonitzats per Míriam Iscla, la Companyia de Circ eia i Nora Baylach.
Amb aquestes "xifres de rècord" i fregant el 97% d’ocupació, l’organització valora "molt positivament" l’estat de salut del festival i l’arrelament al territori de les propostes de diverses disciplines que cada any ofereix. El festival continuarà aquesta tardor amb una proposta multidisciplinària per desestacionalitzar les arts escèniques, que es donarà a conèixer pròximament.
Portalblau, el Festival de Músiques i Arts de la Mediterrània, està organitzat per l'Ajuntament de l'Escala, el Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC) i TEM Productions.
Guia pionera en perspectiva de gènere i projecte agroturístic
Cal recordar que Portalblau també ha publicat enguany la Guia per a la Incorporació de la Perspectiva de Gènere en l’Organització de Festivals, elaborada per Cristina Torres Encinas i revisada per Mònica Gelambí Torrell. Aquesta eina pionera ofereix una metodologia clara i recursos concrets per transformar les pràctiques organitzatives i programàtiques dels festivals, i s’ofereix amb llicència oberta per promoure’n la difusió i aplicació arreu.
Així mateix, una altra de les novetats ha estat el Projecte Gastronòmic Portalblau, liderat per Guillem Castañé, d'Emporarom, que ha comptat amb la cuinera Clara Canyigueral. Han dissenyat sis tapes exclusives inspirades en la cultura mediterrània, que s’han ofert a tots els assistents als concerts d’aquesta 18a edició. El projecte ha comptat amb productes de proximitat i productors locals, consolidant una oferta culinària de qualitat i compromesa amb el territori.
- Un aparatós xoc frontal entre dos cotxes deixa un ferit a Figueres
- Javi Molina, alcalde de Maçanet de Cabrenys: 'Una de les grans fites que tenim és renovar l'entrada del poble
- El gran 'espectacle' d'Empuriabrava continua aixecant el teló cada dia
- El futbol gaèlic altempordanès passa per Europa mentre somia a crear el primer club federat de la zona
- Denuncien que un restaurant del cap de Creus cobra 10 euros per persona per reservar taula i no els retorna: 'No és legalment vàlid
- Figueres prepara un dispositiu de mobilitat per La Vuelta: aquests són els carrers que es tallaran el 27 d’agost
- Circulen per Empuriabrava amb un cotxe robat, fugen en veure la policia i acaben detinguts
- L'incendi d'una embarcació en ple mar a Roses obliga els ocupants a saltar a l'aigua