El Portalblau de l'Escala tanca la 18a edició amb 10.000 espectadors i un 97% d’ocupació

Amb aquestes "xifres de rècord", l’organització valora "molt positivament" l’estat de salut d’un festival per on han passat artistes com Blaumut, Ramon Mirabet, La Ludwig Band i Las Migas

Ramon Mirabet al Portalblau de l’Escala.

Ramon Mirabet al Portalblau de l'Escala. / Jordi Callol

Redacció

Redacció

L'Escala

El festival Portalblau de l'Escala ha tancat aquest diumenge la seva 18a edició. Segons els organitzadors, el certamen ha aplegat enguany un total de 10.000 espectadors, des del 14 de juny, quan es va inaugurar amb la conferència de Carles Duarte i Josep Ramoneda, fins al 10 d’agost, amb el concert de la canària Valeria Castro.

El festival ha aconseguit exhaurir les entrades en 15 de les seves propostes, com ara els concerts de Blaumut, Ramon Mirabet, La Ludwig Band, Las Migas, Valeria Castro, Anna Colom, Alosa, Mar Pujol, Ikram i La Filadora; les conferències Mirades Blaves de Carles Duarte i Josep Ramoneda i de Laura Fa i Lorena Vázquez; i els espectacles de circ, teatre i dansa protagonitzats per Míriam Iscla, la Companyia de Circ eia i Nora Baylach.

Valeria Castro, aquest diumenge al Portalblau.

Valeria Castro, aquest diumenge al Portalblau. / Basili Gironès

Amb aquestes "xifres de rècord" i fregant el 97% d’ocupació, l’organització valora "molt positivament" l’estat de salut del festival i l’arrelament al territori de les propostes de diverses disciplines que cada any ofereix. El festival continuarà aquesta tardor amb una proposta multidisciplinària per desestacionalitzar les arts escèniques, que es donarà a conèixer pròximament.

Portalblau, el Festival de Músiques i Arts de la Mediterrània, està organitzat per l'Ajuntament de l'Escala, el Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC) i TEM Productions.

L’«Abisme» de Blaumut estrena els concerts del Portalblau a la Mar d’en Manassa

L''Abisme' de Blaumut va estrenar els concerts del Portalblau a la Mar d'en Manassa. / Jordi Callol

Guia pionera en perspectiva de gènere i projecte agroturístic

Cal recordar que Portalblau també ha publicat enguany la Guia per a la Incorporació de la Perspectiva de Gènere en l’Organització de Festivals, elaborada per Cristina Torres Encinas i revisada per Mònica Gelambí Torrell. Aquesta eina pionera ofereix una metodologia clara i recursos concrets per transformar les pràctiques organitzatives i programàtiques dels festivals, i s’ofereix amb llicència oberta per promoure’n la difusió i aplicació arreu.

Així mateix, una altra de les novetats ha estat el Projecte Gastronòmic Portalblau, liderat per Guillem Castañé, d'Emporarom, que ha comptat amb la cuinera Clara Canyigueral. Han dissenyat sis tapes exclusives inspirades en la cultura mediterrània, que s’han ofert a tots els assistents als concerts d’aquesta 18a edició. El projecte ha comptat amb productes de proximitat i productors locals, consolidant una oferta culinària de qualitat i compromesa amb el territori.

