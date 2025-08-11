Festival
Mushka i Figa Flawas revolucionen la Ciutadella de Roses
Sons del Món va tancar les actuacions en aquest espai rosinc amb un doble concert amb un nombrós públic juvenil
Després de tres setmanes en què la música s’ha apoderat de la Ciutadella de Roses, aquest diumenge, 10 d’agost, Sons del Món va celebrar el darrer concert en aquesta emblemàtica fortificació. Abans del moment àlgid, els Brodas Bros van demostrar el seu talent ballant i fent ballar la gent que es trobava a la Zona Village.
Seguidament, a l’escenari principal, i enmig d’un ambient molt familiar, els Figa Flawas van començar el seu concert amb una introducció cinematogràfica projectada en una gran pantalla, que va derivar en l’arribada a l’escenari de Pep Velasco i Xavier Cartanyà tot cantant la cançó Xtraterrestres.
Els de Valls van fer un autèntic repàs a tot el seu repertori amb temes tan rellevants com 4 Kissus, Xalalà o A la freska, la cançó de l’estiu que va fer saltar, cantar i ballar les 3.200 persones que van assistir a la seva actuació. Un show que va combinar les seves cançons amb foc, espurnes, vapor, balls i sorpreses com l’aparició a l’escenari de la Mushka per cantar tots junts Diabla, un dels moments de la nit que va generar més eufòria.
Tal com era d'esperar, després d’entonar Xuculatina va aparèixer a l’escenari un dels membres de l’equip de ball amb el cap d’en Shin Chan mentre sonava la banda sonora dels seus dibuixos animats. L’actuació va anar avançant, fins que els vallencs van cantar els principals hits: Solucions i no problemes, Mussegu i La Marina sta Morena. Però clar, els assistents no en tenien prou i van demanar Que no s’acabi, una de les millors maneres de finalitzar el primer tram de la nit.
Després d’una bona estona, va començar el concert de la Mushka amb ZiG ZaG, Mambo i Xarnega. Tot i el fenomen fan que va generar, amb una forta cridòria i cartells, un grapat de persones no es van esperar a aquesta segona part de la nit de Sons del Món.
Irma Farelo va anar enllaçant cançons pràcticament sense pausa per presentar el seu darrer treball Nova Bossa, el títol del seu últim disc i d’una de les cançons que més va fer ballar al jove públic. Tot i que no va fer gaires parlaments, sí que va voler explicar que Entre el fum és un tema que "m’ha acompanyat des de fa anys, des d’abans de fer les gires, i us la vull dedicar a totes vosaltres".
A més, tal com havia passat feia una estona, va tornar a interpretar Diabla, i en aquest cas va ser Pep Velasco qui va tornar a posar-se al costat de la cantant de Vilassar de Mar. El tram final de l’espectacle va servir per tancar l’escenari de la Ciutadella amb una gran magnificència mentre sonaven Sexesexy, N1 N11 i Mushkinha let’s play samba.
Finalment, a la Zona Village es va allargar la nit amb la Closing Party. Una festa que va unir el festival rosinc amb la discoteca Passarel·la d’Empuriabrava. Una bona manera de tancar nou nits plenes de música i alegria contagiosa.
- Un aparatós xoc frontal entre dos cotxes deixa un ferit a Figueres
- Javi Molina, alcalde de Maçanet de Cabrenys: 'Una de les grans fites que tenim és renovar l'entrada del poble
- El gran 'espectacle' d'Empuriabrava continua aixecant el teló cada dia
- El futbol gaèlic altempordanès passa per Europa mentre somia a crear el primer club federat de la zona
- Denuncien que un restaurant del cap de Creus cobra 10 euros per persona per reservar taula i no els retorna: 'No és legalment vàlid
- Figueres prepara un dispositiu de mobilitat per La Vuelta: aquests són els carrers que es tallaran el 27 d’agost
- Circulen per Empuriabrava amb un cotxe robat, fugen en veure la policia i acaben detinguts
- L'incendi d'una embarcació en ple mar a Roses obliga els ocupants a saltar a l'aigua