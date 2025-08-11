Festival
Ja T’ho Diré recorda que hi ha cançons que encara duren, al Sons del Món de Roses
La banda menorquina torna als escenaris davant més de 1.500 persones per celebrar els trenta anys de 'Moviments Salvatges', el disc que va marcar "un abans i un després" a la seva trajectòria, i que té temes tan icònics com 'Tenc es cor calent', 'Si vens' o 'Així i tot'
Josep Coll
Com si fos un preludi del que havia de venir, Ja T’Ho Diré va pujar de nou dissabte passat als escenaris en el marc del Festival Sons del Món de Roses interpretant la cançó Res no es mou, per deixar constància que hi ha "cançons que encara duren", malgrat el pas del temps. La banda menorquina es va tornar a trobar aquesta vegada per celebrar els trenta anys del disc Moviments Salvatges que va significar "un abans i un després" en la seva trajectòria.
Ja T’ho Diré ha tornat amb les piles carregades i amb ganes de recordar aquells meravellosos anys noranta (i principis dels 2000), quan alguns dels fidels de la banda només tenien quinze anys i duien els cabells llargs. Ho van fer el novembre per homenatjar al qui va ser bateria de la banda menorquina, l’enyorat Sente Fontestad. El desembre, encara amb l’arrencada, va ser el concert solidari per la Dana a Girona.
Dissabte ho van fer per rememorar les catorze peces de Moviments Salvatges, alguna de les quals feia "molts anys" que no interpretaven sobre un escenari, en un àlbum que conté cançons icòniques, amb varietat d’estils. Peces que, en certa manera, també porten a la seva estimada Menorca i que els quatre membres originals de la banda, Cris Juanico, Sebastià Saurina (Titi), Jesús Moll (Fly) i Carlos Pons (Charli), acompanyats per Miquel Brugués (que va fer la seva primera col·laboració amb el grup amb Moviments Salvatges i més tard es va convertir en el sisè membre de la banda) i Pere Moll a la bateria, van repassar íntegrament.
Recordant Sente Fontestad
"Pensàvem que ja no tornaríem", va afirmar Juanico. Un dels motius pels quals han fet aquest retrobament és perquè la gent, dissabte entregadíssima, els ha "empès a tornar". Sobretot, però, perquè van patir una "pèrdua irreparable", la del qui havia estat el bateria del grup, Sente Fontestad. El cantant va remarcar que això "fa pensar que la vida passa massa ràpid" i després dels concerts en homenatge a Fontestad es van "mirar als ulls" i van decidir que era un "bon moment per tornar". De fet, el concert va estar "fet, pensat i dedicat a en Sente", especialment, la cançó Cada racó.
Les més de 1.500 persones aplegades a la Ciutadella de Roses van recordar temes com Naixeran nous vents, canviaran es temps, Deman permís o Vaig perdre es temps enamorat. En les primeres cançons alguns assistents van dubtar, per uns moments, en aixecar-se de les cadires. Hi havia ganes de moviments (per què no salvatges?). Amb Calitja hi va haver un intent tímid, però va ser la de A poc a poc vaig dibuixant que va animar tothom a aixecar-se, cantar i ballar. També ho va fer Tenc es cor calent que, en certa manera, dona nom al disc homenatjat. "Moviments salvatges de dos ocells dins es cervell", repeteix en més d’una ocasió.
Les dues cançons més simbòliques i recordades del disc, Així i tot i Si vens, van acabar de repassar els temes de Moviments Salvatges. Però encara quedava temps per fer algunes peces d’altres àlbums, algunes de les quals, també feia temps que no interpretaven, com Es darrers dies d’hivern o M’allunyaré. Dissabte els Ja t’ho estaven "romàntics".
També van fer peces recordades com Sal i dolçura, L’univers o Per a tu, la qual el grup menorquí va voler dedicar a tots aquells que els van acollir, a Figueres i Biure d’Empordà, quan van marxar de Menorca "amb una maleta a la mà i un instrument a l’altre" per endinsar-se en la seva particular aventura musical.
Encara hi va haver temps per dues cançons més: Mirall Màgic, una que mai han "deixat de fer" i Ei, Joan!. Temes que per molts anys que passin, sempre seran benvinguts. Després dels concerts que faran a Es Mercadal i Figueres la pregunta és: N’hi haurà més? Ja T’ho Diré.
