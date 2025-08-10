Art
Palafrugell uneix l’Empordà a través de la creació artística
Fins al 19 d’octubre, Palafrugell acull la primera edició del MAP, una rica i variada mostra d’art gratuïta que presenta, principalment, una àmplia selecció d’obres d’artistes contemporanis que viuen i creen a l’Empordà
El concepte del qual parteix el projecte és clar: l’Empordà és una terra d’artistes que projecten al món la mirada d’allò que volem ser
Fa quatre anys, just en plena pandèmia, l’historiador de l’art Toni Álvarez va col·laborar amb Àlex Susanna (1957-2024), director d’art de la Fundació Vila Casas, en dues exposicions amb la voluntat de «dinamitzar» els espais expositius amb artistes del territori. Prenent com a punt de partida i d’inspiració el treball que havia fet la doctora en història de l’art, Maria Lluïsa Borràs (1931-2010), Álvarez va començar a explorar i es va adonar, per sorpresa seva tot i intuir-ho, de la gran quantitat de creadors que vivien a l’Empordà, «molts més dels que jo pensava». Per descobrir el secret, quan els visitava als tallers sempre obtenia la mateixa resposta: «A l’Empordà es pot treballar». Fruit de tot això i amb la voluntat de «fer valer el territori i tot el que conté, sobretot tres figures indispensables, artistes, visitants i pagesos», ha nascut MAP, la Mostra d’Art a Palafrugell que es tradueix en diferents exposicions que es poden visitar de manera gratuïta per diversos espais del municipi i activitats paral·leles a degustar fins al 19 d’octubre.
«Els artistes vertebren la visió d’aquest Empordà i voldria que, el dia de demà, a part de parlar de platges o de gastronomia també es parli d’artistes», assegura Álvarez qui, dins aquesta cartografia viva de l’art, ha ubicat ja, en un radi de cinquanta quilòmetres, a més de dos-cents artistes, una xifra excepcional i que és conscient que pot créixer, perquè hi ha molts artistes que encara ha de conèixer. «No arribes a acabar-te’ls», afirma. Malgrat tot, alerta que «donem per fet que hi són quan és un patrimoni que cal cuidar, respectar i donar a conèixer». No és una afirmació banal, ja que en les incursions que va realitzar als tallers va prendre consciència que pràcticament tots els artistes viuen del que venen a l’estranger. També va adonar-se de «l’univers» eclèctic i variat que conté l’Empordà que li desperta absoluta fascinació.
Aquesta varietat tan àmplia de mirades i estils ha obert les portes a la presència al MAP d’un trosset de Pietrasanta, una vila de la Toscana coneguda per la seva tradició artística amb la qual Palafrugell s’ha agermanat. Així, a l’Espai Santa Margarida es pot admirar una selecció d’esbossos del Museu dei Bozzetti, un centre amb més de mil peces al seu fons, i una exposició de fotografies de Luca Forno. A més, també es presenta al Mercantil l’obra de Tano Pisano, el conjunt expositiu els Meccano que s’havia pogut veure al Palazzo Vecchio de Florència i que és un exemple de «virtuosisme tècnic». De Pisano també es reinaugurarà el Mural de la Pau, a la capella de l’església de Sant Martí, una obra col·lectiva creada el 2006 que combina mural, vitrall, ceràmica i relleus.
L’exposició principal del MAP es troba a l’Espai Cultural La Bòbila on es presenta obra de trenta-nou creadors, la meitat de les quals són dones. Toni Álvarez reconeix que ha tingut especial cura en aquest punt: «No només volia reivindicar el paper de la dona sinó la seva visió perquè a l’Empordà, avui dia, les dones artistes tenen més sentit de treball en equip. En homes no funciona mentre que elles avancen i fan propostes. Són exemples bastant paradigmàtics de cap on va l’art». Dins aquesta línia, l’única exposició individual de la mostra la protagonitza una altra dona, Tura Sanglas (Ordis, 1992), al Teatre Municipal, on presenta Continent i contingut, obra creada des del 2013 fins al 2024.
Art africà contemporani
Al mateix espai de La Bòbila també s’exposa una selecció de peces d’artistes contemporanis africans que el director del MAP recomana vivament perquè, diu, «és un art molt directe que surt de l’estómac, de la mancança, de la necessitat». Són obres que connecten amb la realitat de Palafrugell, on un 20% de la població és d’origen africà, i que procedeixen de la col·lecció del també creador Guy Ferrer, establert a Perpinyà, qui, al mateix temps, també exposa la instal·lació escultòrica T.O.L.E.R.A.N.C.E., a la plaça del Voluntariat en la lluita contra la Covid.
Visió global
Toni Álvarez pensa que la divisió entre Alt i Baix Empordà no té lloc perquè es tracta de «territoris germans». Ell defensa la necessitat d’establir complicitats -«Si vols anar ràpid, ves sol, si vols anar lluny, ves en família», diu- i així és com planteja el projecte del MAP amb una visió global, «mostrar els dos Empordà com un d’únic i farcit d’artistes i de bon art», la millor carta de presentació al món. Álvarez, però, encara va més enllà i reivindica que estaria bé disposar d’un centre d’estudis que els aglutinés i els presentés a tots. «Molts col·leccionistes i visitants vindrien si sabessin el què tenim».
- Denuncien que un restaurant del cap de Creus cobra 10 euros per persona per reservar taula i no els retorna: 'No és legalment vàlid
- Figueres prepara un dispositiu de mobilitat per La Vuelta: aquests són els carrers que es tallaran el 27 d’agost
- L'incendi d'una embarcació en ple mar a Roses obliga els ocupants a saltar a l'aigua
- Javi Molina, alcalde de Maçanet de Cabrenys: 'Una de les grans fites que tenim és renovar l'entrada del poble
- La construcció del nou Pump Truck d’Empuriabrava començarà al setembre
- Llancen líquid inflamable i provoquen un incendi a l'entrada d'un edifici de Figueres
- Torna una de les proves més emblemàtiques del trail running a l’Alt : la Cursa del Fau
- S'enfronten a 25 anys de presó per l'assassinat de l'home trobat al voral d'una carretera a Cabanelles