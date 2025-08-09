Festival
Rosario desafia el pas del temps i desenterra el seu àlbum de records més íntim a Cap Roig
La cantant va tornar a Catalunya per oferir un concert emotiu i ple d’energia, repassant els seus grans èxits i homenatjant la seva família
Meritxell Comas
"Sempre que vinc a Catalunya em dic: Rosario, aquí ho has de donar tot", confessava divendres a la nit al festival de Cap Roig la filla de Lola Flores i Antonio González (el Pescaílla), que va tornar a la terra del seu pare, el "musicàs" de la família, per reviure (i ballar deixant bocabadats a més d’un i més de dos) els seus primers èxits després de 33 anys sobre els escenaris, que ara ha editat en el seu últim treball Universo de Ley.
Amb les entrades exhaurides des de feia setmanes (tot i haver tocat el dia abans a poc més de 60 quilòmetres al festival Sons del Món de Roses), va desenterrar el seu àlbum de records més íntim, dedicant temes al seu germà Antonio i als seus pares, que projectava en pantalla exhibint el seu art, acompanyats d’una Rosario que, des de ben petita, ja començava a espurnejar. Ara, convertida en una diva que no ha deixat mai de fer gala de la seva herència artística, va trepitjar fort l’escenari durant gairebé dues hores de concert amb més motius per riure (i viure) que per plorar.
Perquè aquest, va deixar clar, havia de ser un concert de celebració. I és que, mentre la indústria musical bull de grups efímers que s’autodestrueixen abans que s’esgoti la seva data de consum preferent, Rosario Flores va celebrar carrera amb un espectacle carregat d’energia, ànima i passió amb set músics i dos "bailaores" sobre l’escenari (i tres canvis de vestuari), on no van faltar himnes com No dudaría, Qué bonito, Cómo quieres que te quiera o Te quiero, te quiero, que ella va respondre amb un contundent "jo també".
