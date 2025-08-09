Literatura
Montserrat Palet crea una poètica 'Ruta 66 Catalana'
El llibre, publicat per Gorbs, explora a través del vers, seixanta-sis pobles d’ambdós costats dels Pirineus
Montserrat Palet Crua (Barcelona, 1952) revela que no ha fet mai la mítica Ruta 66, que va de Chicago a Santa Mònica, als Estats Units, però que aquesta li ha servit com a punt d’inspiració per escriure Ruta 66 Catalana (Gorbs), un llibre que explora, a través del vers, seixanta-sis pobles d’ambdós costats dels Pirineus. "No es tracta de cap guia turística", matisa l’autora tot afegint que "són poesies del paisatge, amb pinzellades d’història i tradicions" que conviden a conèixer aquest territori que la història va separar, però que es manté unit per un mateix sentiment. Ramon Faura Labat, president dels Angelets de la Terra, diu, en el pròleg del volum que ja es troba a les llibreries, que "aquest recull és un acte de resistència que reivindica allò que els mapes polítics han volgut esborrar: Catalunya és una sola ànima que mai no podran trencar".
Ruta 66 Catalana no és el primer llibre que publica Montserrat Palet. Llicenciada en Germàniques, durant trenta-tres anys va exercir com a professora d’alemany a Barcelona, principalment, d’infants. El 2016 va guanyar el premi Víctor Mora amb el relat Maletes bessones, publicat juntament amb la resta de finalistes, i, l’any passat, va veure editat el poemari infantil Un mar de poemes (Pinsà Edicions), amb il·lustracions de Glòria Falcón. Ara que està jubilada i alliberada de certes obligacions familiars, dedica més temps a les seves múltiples aficions, entre les quals, destaquen la pintura -ha exposat en nombroses ocasions-, la guitarra, el tenis i, sobretot, l’escriptura, que juga un paper rellevant. "Escrivint trobo quietud, un equilibri intern", reconeix Palet que es descriu com "una persona molt polifacètica".
Dels seixanta-sis pobles als quals Montserrat Palet dedica un poema a Ruta 66 Catalana, trenta-tres pertanyen a l’Alt Empordà, la Cerdanya i el Ripollès, comarques frontereres, mentre que els altres trenta-tres formen part del sud de França. Són pobles, diu Palet, escollits "a l’atzar" que no els presenta ni tan sols per ordre alfabètic perquè no vol suggestionar o guiar el lector. El passeig que proposa "és al lliure albir i no per ser visitats amb el llibre a la mà com si fos una processó". Entre els escollits de la Catalunya Nord destaquen, per exemple, Ceret, Cotlliure, Cervera de la Marenda, Argelers, el Voló, Portvendres, Sant Cebrià, Perpinyà, Elna o Tuïr o Prada de Conflent. De la part empordanesa, Portbou, Colera, Maçanet de Cabrenys, Vilamaniscle, el Port de la Selva, la Jonquera, Peralada, Figueres, Cantallops, Agullana, Llançà, Darnius, Pau o Palau-saverdera. D’entre tots, ressalta el curiós poema dedicat a Garriguella que "pren forma de copa" amb protagonisme de dos productes locals, la mel i el vi. En altres pobles, l’autora, que es reconeix admiradora de l’obra de Montserrat Vayreda, esmenta personalitats que van passar per aquestes contrades: Antonio Machado a Cotlliure, o Pompeu Fabra i Pau Casals, a Prada de Conflent.
Tots els municipis als quals dedica un poema -tots rimats menys el de Cadaqués, que és dels seus preferits- els coneix i els ha visitat personalment. Tots menys un: Dòrria, a Toses, el poble més elevat del Ripollès on viuen una dotzena de veïns. En aquest cas, l’autora no hi ha estat. Què la va motivar a dedicar-li un poema? Doncs, la història que va compartir amb ella una jove, filla de pagesos del poble, en un viatge en el tren de Puigcerdà. "La gent és una font d’inspiració".
Montserrat Palet va començar a escriure poesia als anys vuitanta i, des d’aleshores, no ha deixat de teixir versos. També ha fet relats i aforismes. "Escric com puc", confessa amb un somriure. Segurament, molts cops, ho fa a l’Empordà, terra amb la qual manté un vincle estret des de fa tres dècades i que ja forma part del seu esperit: els primers anys amb segona residència a Agullana i, ara, a l’Escala i Camprodon. "M’agrada molt el mar i la muntanya, aquesta barreja", conclou conscient d’haver trobat l’equilibri perfecte.
