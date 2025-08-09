Festival Sons del Món
Funky, ritme, bon rotllo, soul i molt de show, la fórmula d'èxit de Kool & The Gang
El mític grup va repassar el seu repertori a l'escenari del festival Sons del Món de Roses
Roses
Divendres, nit calorosa d'estiu. La lluna i la platea de Sons del Món plena per a gaudir dels grans èxits de sempre. A l'escenari, nou músics experts amb una secció de vents ben potent. La recepta és fàcil: funky, ritme, bon rotllo, soul i molt de show. Els Kool & The Gang repassen el seu repertori deixant per al final les cançons que tots coneixem. Aquí és on el públic amb ganes de ballar es deixa anar. Dues hores d'espectacle que van deixar amb ganes de quelcom més. El concert es va rematar, com calia esperar, amb el hit Celebration, un himne planetari que sobreviu generacions. Una bona nit per a reviure un grup que forma part de la història viva de la música, tot això a tocar de casa, a Roses, a la seva Ciutadella.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Denuncien que un restaurant del cap de Creus cobra 10 euros per persona per reservar taula i no els retorna: 'No és legalment vàlid
- Una inspecció en un prostíbul de Capmany acaba amb dues prostitutes detingudes i sancions per possessió d’armes i drogues
- Figueres prepara un dispositiu de mobilitat per La Vuelta: aquests són els carrers que es tallaran el 27 d’agost
- Llancen líquid inflamable i provoquen un incendi a l'entrada d'un edifici de Figueres
- La construcció del nou Pump Truck d’Empuriabrava començarà al setembre
- Evacuen amb helicòpter a un motorista amb un fort traumatisme, a la Jonquera
- Torna una de les proves més emblemàtiques del trail running a l’Alt : la Cursa del Fau
- El castell de Sant Ferran estrena una nova etapa d’obertura turística i pedagògica