Festival Sons del Món

Funky, ritme, bon rotllo, soul i molt de show, la fórmula d'èxit de Kool & The Gang

El mític grup va repassar el seu repertori a l'escenari del festival Sons del Món de Roses

Un moment del concert a Roses.

Un moment del concert a Roses. / Eduard Martí

Eduard Martí

Roses

Divendres, nit calorosa d'estiu. La lluna i la platea de Sons del Món plena per a gaudir dels grans èxits de sempre. A l'escenari, nou músics experts amb una secció de vents ben potent. La recepta és fàcil: funky, ritme, bon rotllo, soul i molt de show. Els Kool & The Gang repassen el seu repertori deixant per al final les cançons que tots coneixem. Aquí és on el públic amb ganes de ballar es deixa anar. Dues hores d'espectacle que van deixar amb ganes de quelcom més. El concert es va rematar, com calia esperar, amb el hit Celebration, un himne planetari que sobreviu generacions. Una bona nit per a reviure un grup que forma part de la història viva de la música, tot això a tocar de casa, a Roses, a la seva Ciutadella.

