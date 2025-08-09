Música
Cala Vento fa un brindis al Portalblau
El grup de música català brinda deu anys de música entre pedra mil·lenària i versions sorprenents
El duet empordanès Cala Vento, format per Joan Delgado i Aleix Turon, va estrenar aquest divendres al vespre l’escenari del Fòrum Romà d’Empúries del Festival Portalblau de l'Escala. Enmig de patrimoni mil·lenari i amb una posada en escena que va fusionar pedra i amplificadors, el grup va celebrar deu anys de la seva trajectòria amb un directe del seu nou treball Brindis, on versiona grans cançons d’Els Pets, Julieta Venegas, Turnstile o El Último de la Fila amb una reinterpretació molt única. Per aquest escenari del festival hi passaran aquest dissabte Pau Vallvé i diumenge Valeria Castro, qui tancarà l’edició d’aquest any.
