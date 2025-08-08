Festival
Roses es rendeix davant Rosario Flores a Sons del Món
La cantant va portar la seva gira 'Universo de Ley' a la Ciutadella per fer vibrar els 2.600 assistents al concert
La Ciutadella de Roses es va omplir de gom a gom la nit de dijous per gaudir del concert de Rosario Flores a Sons del Món per presentar el seu últim treball Universo de Ley. Un disc en què fa un homenatge als grans èxits musicals dels seus 33 anys de trajectòria, en paraules de la cantant "avui no és un concert, és una celebració dels anys que porto al món de la música".
L’actuació va començar amb Mi gato, un dels temes més coneguts i que va publicar en el seu primer treball discogràfic De ley. A partir d’aquí va encarrilar diversos temes que van animar a les 2.600 persones que van exhaurir les entrades. Un públic que no va poder estar-se gaire estona assegut perquè de seguida es va posar de peus per cantar i ballar Al son del tambor. Una cançó que Flores va anunciar dient que "ara és el moment de la rumba catalana, la rumba del meu pare, el Pescaílla, i a qui li dedico", tot mentre s’anaven projectant fotografies de l’artista amb el seu progenitor.
Durant l’espectacle, Rosario Flores va fer diverses crides a la no violència i a la pau al món i demanant que "no plorin més les criatures per guerres injustes, cal un món millor on tothom pugui estar-hi bé".
Tampoc hi va faltar un record al seu germà Antonio Flores, dedicant-li cançó Que bonito, "la cançó que més m’ha donat i la que més mal em fa, és la més significativa de la meva carrera". El concert va anar avançant amb temes com Como quiere que te quiera, Muchas flores o Te quiero, te quiero. Prop de dues hores damunt l’escenari que van acabar amb un nou record al seu germà i amb una nova crida a la pau tot cantant No dudaría, possiblement la cançó que més va ressonar entre el públic.
Més actuacions musicals al village
Abans de l’actuació a l’escenari principal, Ariadna Vieyra va captivar les desenes de persones que es van trobar a la zona del Village per gaudir d’un repertori que va comptar amb temes propis i versions. I un cop Rosario Flores va baixar de l’escenari, al mateix Village hi va continuar la música amb la Dj Alegre, que va acabar d’allargar la nit a la Ciutadella.
