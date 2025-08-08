Havaneres

'El meu avi', un convidat sorpresa i més de 7.000 persones a la Platja: així ha estat la Cantada d'Havaneres de l'Escala 2025

La vetllada va comptar amb les actuacions de tres formacions destacades: Barca de Mitjana, Port Bo i Els Pescadors de l’Escala

Les imatges de la Cantada d'Havaneres de l'Escala 2025

Les imatges de la Cantada d'Havaneres de l'Escala 2025 / Ajuntament de l'Escala

Redacció

Redacció

L'Escala

La 47a edició de la Cantada d’Havaneres de l'Escala va congregar aquest dijous a la nit més de 7.000 persones entorn de la Platja, en una vetllada musical marcada per la tradició i l’ambient festiu. Organitzada per la Penya Blaugrana de l’Escala amb el suport de l’Ajuntament, la Cantada va comptar amb les actuacions de tres formacions destacades: Barca de Mitjana, Port Bo i Els Pescadors de l’Escala.

La cita, presentada un any més per Espartac Peran, va viure una sorpresa ja de bon principi: la participació inesperada del mític Jordi Hurtado. El veterà presentador, que fa molts anys que té casa a la vila i hi passa llargues temporades, va arrencar somriures i complicitat amb el públic, bromejant que el secret per "conservar-se tan bé" és la seva passió per les anxoves de l’Escala.

Jordi Hurtado a la Cantada d'Havaneres de l'Escala. / Ajuntament de l'Escala

'El meu avi' sona amb força a la Cantada

El repertori va ser un viatge pels clàssics, amb havaneres i cançons que formen part de la memòria col·lectiva. Les tres formacions es van alternar a l’escenari fins arribar al moment més esperat: la interpretació conjunta d’El meu avi, La Bella Lola i El Cant dels Segadors. Fidels a la tradició, aquestes peces van posar el punt final a la nit. Així, El meu avi no només va ser present, sinó que va sonar amb força i a l’uníson, esvaint qualsevol ombra de polèmica arran del recent debat que havia afectat la Cantada d’Havaneres de Palafrugell. Cal recordar que un documental de 3Cat havia vinculat el compositor de la peça, José Luis Ortega Monasterio, amb el cas del club Gran Escala 2000 de l’Alt Empordà.

La Platja i la Riba es van omplir de milers de persones. / Ajuntament de l'Escala

Una de les edicions més multitudinàries

Segons la Penya Blaugrana, aquesta ha estat una de les edicions amb més públic. La zona de cadires de la Riba, l’únic espai de pagament, va exhaurir les entrades una hora abans de començar, i tant la sorra com els voltants estaven plens a vessar.

L’acte, un dels més multitudinaris del calendari festiu escalenc, es va retransmetre en directe per Canal 10 Empordà i la Xarxa de Televisions Locals de Catalunya.

