Obituari
Juan Ramírez, el "fill espiritual" de Dalí
"El D’Artagnan" o "Don Quixot de la pintura" va morir a França el passat 19 de juliol després d’una trajectòria de notable projecció internacional
L’artista grancanari ha estat traslladat a la seva illa natal, complint així la seva última voluntat
Daniela Marrero
Si el surrealisme fos un cos viu estès més enllà del sistema nerviós central de París, Juan Ramírez (Las Palmas de Gran Canaria, 1935 – París, 2025) seria una de les terminacions sensibles que activen impulsos a les extremitats del món.
Anomenat per l’artista essencial del surrealisme espanyol Salvador Dalí com "el D’Artagnan" o "Don Quixot de la pintura", va morir a França el passat 19 de juliol després d’una trajectòria de notable projecció internacional i, tanmateix, menys coneguda a la seva terra. Deixa enrere dècades d’exploració artística en què es va veure obligat a canviar Gran Canària pel carbó de Bèlgica i les galeries de Montmartre, per convertir la pintura en un acte ritual mitjançant la performance.
En la seva última voluntat va demanar ser enterrat a Gran Canària, la seva illa natal. Des d’aquest dimecres, les seves restes descansen al cementiri de San Lázaro després d’una cerimònia discreta presidida per la seva família —els seus fills Igor i Victòria Ramírez— i acompanyada per amics, coneguts i representants institucionals com la consellera de Cultura del Cabildo de Gran Canària, Guacimara Medina, i el director del Museu Néstor, Daniel Montesdeoca.
Nascut a Las Palmas de Gran Canaria el 1935, Juan Ramírez va ser un d’aquells creadors vocacionals als quals l’art es creua en el seu destí. Als 15 anys ja exposava els seus retrats en una sala pública, es presentava a concursos de dibuix, es relacionava amb membres de l’Escola Luján Pérez i formava un sòlid tàndem amb el pintor Julio Viera. La mort prematura del seu pare va suposar per a ell un revés que el va obligar a ser el sosteniment de la família en ser el primer fill.
"No va ser mai un pintor d’alt llinatge", recorda el seu nebot Antonio Navarro. Inconformista amb allò que li oferia el destí, va aconseguir un contracte de tres anys com a treballador a les mines de carbó de Saint-Quentin (Bèlgica) per perseguir el seu somni amb els olis francesos en plena dictadura franquista. Aquell ofici va suposar un descens als inferns i un tema recurrent en la seva flama inextingible de la pintura, a través de la qual va aprendre que la matèria fosca també pot ser punt de partida per a la creació. "Enmig del meu tempestuós dia, la nit acaricia gairebé el matí", deia.
"En Juan no va ser un simple pintor, va ser un poeta del gest, un mag de la pintura i un cavaller de la creació consagrat pel mateix Dalí"
Fruit d’un accident laboral en què va perdre les ungles de la mà dreta, va obtenir cinc dies de permís que va utilitzar per visitar galeries d’art. "El meu pare m’explicava que ser miner era gairebé tan perillós com ser militar. Morien molts treballadors i va ser un període molt complicat", recorda el seu fill Igor. I així va ser com, encara cobert de sutge, va aprofitar el seu descans per visitar a Brussel·les una exposició de Salvador Dalí.
La fascinació de Dalí
Dalí el va rebre, l’escoltà i, fascinat pel caràcter "magnètic com el d’un poeta", tal com descriu la seva família, el va convidar a l’hotel parisenc Le Maurice, meravellat pels llenços surrealistes que retrataven els horrors dels miners. Més que una anècdota, aquell gest va definir una transmissió de llinatge de l’artista de Cadaqués cap al pintor canari, arribant a reconèixer-lo com el seu "fill espiritual".
Un cop finalitzat el contracte a la mina, Ramírez va establir el seu taller vital al barri parisenc de Montmartre i, inspirat per l’òpera de l’artista pobre de La bohème, va treballar com a retratista mentre desenvolupava una de les seves pintures surrealistes més reconegudes, Crist miner. Dalí, que es convertí en el seu camarada i un dels seus amics més pròxims, va acceptar participar com a padrí oficial en la sèrie que exhibeix la crucifixió i el turment de la mineria.
D’aquesta manera, Juan Ramírez passà a ser l’artista performatiu de la plaça du Tertre, que amb tota teatralitat Dalí va batejar en públic amb una espasa sobre les seves espatlles, com si fos un cavaller, i anomenant-lo "el D’Artagnan" o "el Don Quixot" de la pintura. A Montmartre va desenvolupar una tècnica performativa que atreia la premsa: vestit amb capa i barret d’ala ampla, llançava ous farcits de pintura sobre el llenç i després esculpia els colors amb una espasa que portava un pinzell a l’extrem.
Aquesta manera de treballar en l’atzar controlat i la violència simbòlica, que definien els principis del surrealisme, acabaren acostant-lo a figures de prestigi a França, com l’expresident de la República Francesa, Jacques Chirac, el cantautor Georges Brassens o el compositor Johnny Hallyday. Més proper als experiments de Michaux amb la tinta o als procediments gràfics de Max Ernst que a la puresa estètica i tècnica, la seva obra fou un al·legat de llibertat, oberta a l’explosió, a l’accident i a un objecte fetitxe compartit amb Dalí: els ous.
Andy Warhol el va acollir a Nova York i el seu reconeixement es va estendre al circuit nord-americà. En el seu periple, també va participar en exposicions a Madrid, Mèxic, Acapulco i Montpeller.
Un altre experiment vital va ser el seu aïllament a les coves de Saint-Jean-de-Fos, a 1.500 metres de profunditat, situades al sud de França, amb l’objectiu de convertir-se en un "home prehistòric". Allà, en contacte amb la pedra i sense llum elèctrica, va pintar 25 obres dedicades a l’angoixa, la claustrofòbia i la pèrdua de la noció del temps.
Aquesta recerca de l’originari, del ritual, d’allò no domesticat per la raó, enllaça la seva obra amb un vessant profunda del surrealisme: la que no només trencava amb la lògica narrativa, sinó amb la domesticació de l’art per l’estètica burgesa. En Ramírez, com en els millors surrealistes, la bellesa era convulsiva, bruta i viva.
Homenatge
El 2004 fou homenatjat al Festival Surrealista de Lattes. El 2016 va tornar a Lieja com "el fillol de Dalí", reafirmant el seu lloc dins del mapa no oficial del surrealisme europeu i una devoció pel costumisme espanyol. No va intentar construir una carrera, sinó un mite.
A la cerimònia al cementiri de San Lázaro, Daniel Montesdeoca va llegir una carta enviada per la presidenta del Cercle des Artistes Européens, Carmen Juarez, una amiga íntima de l’artista: "En Juan no va ser un simple pintor, va ser un poeta del gest, un mag de la pintura i un cavaller de la creació consagrat pel mateix Dalí". Així, la terra que el va veure néixer l’acull en el seu descans definitiu al costat dels seus pares. I aquell pintor que va fer de l’espasa el seu pinzell i de la pintura una fugida del món torna a casa.
