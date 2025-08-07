En memòria
En record d’en Quimet Soler Rués, un home bo, discret, treballador i estimat
En Quimet va morir el 25 de juliol passat als 98 anys després d'una llarga vida plenament activa i totalment implicat en el dia a dia cultural i social de Castelló d'Empúries
L'exposició que ha dedicat l'associació El Salner al Centro i que s'acaba d'inaugurar, inclou un plafó dedicat exclusivament a ell amb el text que aquí es reprodueix
Associació Cultural El Salner, Grup teatral Esplais, la Coral castellonina, el Casal de Castelló d'Empúries, la Basílica de Santa Maria, els Amics de l'Orgue i els pessebristes
Ens ha deixat en Quimet Soler Rués, activista incansable i estimadíssim veí de Castelló d’Empúries, molt vinculat al Centre Agrícola i Social i a la vida cultural i associativa de la vila durant dècades. Tenia 98 anys.
De ben jove, va formar part de les activitats de lleure de l’Esplai, impulsades pels capellans mossèn Lluís Frigola i mossèn Tomàs Miralpeix, dins del marc del Centro. Aquella primera implicació va marcar una trajectòria vital dedicada a la cultura, a la comunitat i al voluntariat.
Després de la Guerra Civil, amb la represa de la vida associativa sota l’impuls de mossèn Salvador Pagès i l’Acció Catòlica, a partir de 1947, en Quimet va ser l’encarregat de fer funcionar la màquina de projecció del cinema dels diumenges a la tarda al Centro.
També va formar part del Grup de Teatre Esplais, on va destacar com a actor, però sobretot com a dissenyador de decorats i tramoista. Amb grans dots artístiques i una habilitat especial per a la pintura i la construcció, aconseguia transformar escenaris amb materials senzills, sovint amb teles pintades amb paisatges i racons emblemàtics del poble. Amb el temps, va anar treballant amb recursos més elaborats, però sempre amb una gran sensibilitat estètica. Una de les primeres obres en què va participar va ser “El ferrer de tall”, l’any 1948.
Paleta de professió, tenia una gran cura pels detalls i un esperit creatiu que el feia únic. Aquesta passió es reflectia també en els magnífics pessebres que any rere any decoraven l’església i l’asil, esperats i admirats per tothom. Recordem l’escenografia que creava per la Festa dels Vells i, més recentment, alguns decorats fets amb motiu del Terra de Trobadors.
Durant anys va ser conserge de la Sala Municipal, on col·laborava activament amb entitats i grups, especialment en tot allò relacionat amb els escenaris. Era un home sempre disposat a ajudar, generós amb el seu temps i coneixements.
Amant de la història i la cultura de Castelló, va ser membre de la Coral Castellonina des de la seva fundació el 1987, i hi va cantar durant molts anys. Ja jubilat, va col.laborar en el Casal de la Gent Gran, essent-ne president durant dotze anys a partir de 1992; també va exercir de voluntari al museu de la basílica parroquial, on rebia els visitants amb molt d’entusiasme per aportar els seus coneixements sobre les peces exposades.
Fins i tot passats els vuitanta anys, encara participava activament al teatre local. Un dels seus darrers projectes destacats va ser L’auca del senyor Esteve, on va actuar i va tornar a assumir amb passió el muntatge escènic, supervisant personalment l’elaboració dels decorats i el treball dels operaris.
En Quimet ha estat una figura clau per a la vida cultural de Castelló d’Empúries molt vinculat al Centro. Era un home bo, discret, treballador i estimat, que deixa una empremta profunda a la memòria col·lectiva de la vila.
