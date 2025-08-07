Entrevista | Aleix Turon Músic, cantant i compositor
"Algun cop ens ha pesat no ser profetes a la nostra terra"
Aleix Turon, de Figueres, i Joan Delgado, de Torroella de Montgrí, formen Cala Vento i aquest divendres actuen al Festival Portalblau, a l'Escala, en un concert que té un regust especial per a ells, ja que és previ a una aturada sense data de represa
Entremig de festivals i festes majors, Cala Vento fa una parada aquest divendres 8 d’agost al Fòrum Romà d’Empúries, dins el festival Portalblau, per fer un repàs d’aquests deu anys de viatge abans que arribi un temps de descans, a finals d'any, sense data de represa.
Al gener van presentar nou disc, Brindis, un disc de versions.
L’any passat era el segon any després de la sortida del disc Casa Linda i sempre, els segons anys, tenim ganes de fer música nova, però en aquesta ocasió, amb en Joan, vam començar a fer alguna versió a l’estudi, perquè tampoc teníem la pulsió de compondre cançons noves i va ser la manera de fer-ne, dur-les al nostre terreny, però sense que fos de creació pròpia. I ens vam sentir bastant còmodes amb la dinàmica que té més a veure amb la d’un productor musical que no amb la d’un compositor. Ho vam fer amb cançons d’artistes que admirem. La primera va ser Pau i com ens va agradar, la vam publicar sense cap mena de pretensió, vam canviar la lletra, la vam actualitzar i vam recrear el videoclip original, ens semblava divertit. Després vam fer-ne alguna més i quan en teníem tres o quatre vam pensar a fer-ne unes quantes més i fer el disc, que fos el de celebració d’aniversari, com una manera diferent de celebrar deu anys i explicar una mica qui som a través de cançons d’altres artistes.
Aleshores ja pensaven parar?
Ens venia de gust continuar tocant un any més, fer la gira per sales el febrer i després fer algun concert més per acabar de tenir prou múscul per poder parar i poder fer el següent disc amb totes les garanties.
Aturar el ritme per retrobar-se?
Mai en aquests deu anys hi ha hagut opció de parar més de quatre o cinc mesos. Ens venia de gust col·locar-nos a nosaltres mateixos en la tessitura d’estar molt més temps sense tocar i veure quines dinàmiques érem capaços de crear, com això podia afectar a la composició de les pròximes cançons. Les circumstàncies ens hi han portat i ens ve de gust experimentar una manera diferent d’encarar el futur immediat i el de més a llarg termini.
Els seus seguidors han de patir?
M’agradaria dir que no, mai se sap, perquè la creació musical és una cosa molt misteriosa, a vegades. Tenim ganes de continuar fent això, fer-ho plegats, però també s’han de donar les circumstàncies idònies perquè ho puguem continuar fent. Tampoc ho farem de mala gana o sense gaudir-ho al cent per cent. Perquè això passi hem de ser capaços de fer un disc que ens agradi molt a tots dos, que surti i també agradi molt a la gent. Són una sèrie de coses que, algunes, no les pots controlar ni tu mateix.
Ser dos té coses bones, però potser sent un no cal negociar res.
Sí, està clar, però amb l’experiència que tenim, que amb el segell discogràfic hem treballat amb moltes altres artistes, alguns són ells sols, altres són una banda, majoritàriament, el fet d’estar acompanyat facilita molt més les coses que no estar sol. Si hi ha moltes decisions a prendre i la majoria són com tirar un dau, compartir el viatge amb gent que estigui jeràrquicament en el mateix lloc que tu és molt i molt sa, molt més enriquidor. Si t’equivoques ho fas en comú.
El segell s’aturarà, també?
Hem de veure com ho encaixem. Com deia, en els últims deu anys difícilment hem tingut períodes gaire llargs per planejar fer certes coses. Ara que s’obre aquesta finestra, potser és el moment de fer aquell viatge tan llarg que sempre havies volgut fer i mai havies pogut, d’anar a viure a un altre país, de fer coses que si hem d’estar lligats al dia a dia del segell no podem fer. Tot i que el segell ja funciona sense nosaltres, perquè els últims anys tenim un equip consolidat. A més, amb l’activitat que tenim com a banda, tampoc podríem estar-hi a sobre.
I sempre junts els dos.
Ens vam conèixer a l’Empordà, cada un amb grups de música alternativa en anglès i anàvem coincidint en els concerts. Conec en Joan d’aquesta etapa com molt primària de descobrir la música, el que significa tenir un grup de música amb altra gent. A l’octubre farà onze anys que li vaig anar a proposar aquest projecte i s’ha convertit en el projecte de vida de tots dos. El vincle va més enllà de la feina. Avui dia, potser ja considerem la nostra relació amb la música a través de Cala Vento i el segell com una feina, però va molt més enllà.
"Sentim que estem recuperant una vida normal"
Hi ha molt més que tot això.
Quan et vols dedicar a aquest ofici i vols apostar, has de renunciar a moltes coses. És una feina de cap de setmana, majoritàriament, estàs sempre fora i comences, mica en mica, a distanciar-te de la família i amics. I arriba un punt que ho acceptes i et sembla el més normal del món, però no deixa de ser una anomalia. Quan has fet totes aquestes concessions i arribes al punt que estem nosaltres, que tenim més recursos o capacitat per fer el que volem no el que s’ha de fer, és xulo perquè sentim que estem recuperant una vida normal, tot i dedicar-nos a la música i fer, el cap de setmana, el que faria qualsevol altra persona que treballa qualsevol altre ofici.
Els va agafar molt joves.
I encara sort. Intentar fer el que nosaltres hem fet a partir de segons quines edats… Tot el que has de renunciar potser sigui massa gran com per fer-ho. En canvi nosaltres, òbviament, vam renunciar estar amb família i amics i vam perdre aniversaris i moltes coses, però al final érem molt joves, no havíem de renunciar a molts altres aspectes de la vida.
En aquest context, el concert a l’Escala pren una nova dimensió.
És com molt especial. Nosaltres, cantant en castellà, hem tingut sempre molta més feina fora. Al principi del projecte, sí que és veritat que vam tocar molt a l’Empordà i comarques gironines, perquè hi teníem més lligams, sobretot a l’escena underground, però després sempre ens ha costat molt, a Catalunya en general. Ho entenem perfectament, però això que ningú és profeta a la seva terra, alguna vegada ens ha pesat. Tenir aquest concert és com dir, si això va bé ja ens podem morir tranquils. I amb tota l’aura que desperta aquest escenari, pensar que és l’origen de tot, ja no només dels empordanesos, sinó de tot el que som com a societat, hi ha una connexió molt forta. Quan va sorgir l’oportunitat hi vam anar de cap, si havíem de renunciar a moltes altres coses per fer-ho, ho anàvem a fer.
Com se’l plantegen?
Estem treballant-ho i la idea seria recuperar l’esperit de celebració col·lectiva que tenien els concerts del febrer en sala. Atès que serà a l’aire lliure i que només actuem nosaltres, potser farem alguna cosa poc habitual per estar a l’altura.
Presentaran Brindis i faran repàs dels anteriors treballs?
En els concerts del febrer, tocàvem cançons de tots els nostres discos i, fins i tot, hi havia alguna cançó que deixàvem que la triés el públic, hi havia versions també, era un concert molt complet.
Acaben els concerts a Londres?
Bé, de fet serà a Granada (1 de novembre) pel disc d’homenatge que han fet Los Planetas. Nosaltres hem fet una versió i no hem pogut dir que no.
Com se senten, arribats a aquest punt?
És com aquest buit que no saps què vindrà després, però també en tenim ganes. Hem fet molts i molts concerts, cap a cinc-cents aquests anys i també necessitem com distancionar-nos una mica de l’activitat per tornar-la a agafar amb ganes.
