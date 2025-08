La setzena Jazzejada de Vilamaniscle arriba amb cinc grups i el tast de vins de quatre cellers

La Jazzejada de Vilamaniscle està plenament consolidada i per a molts empordanesos és el punt de partida de les vacances estivals. El dijous, 7 d’agost, arriba a la seva 16a edició donant continuïtat a l’exitosa fórmula dels darrers anys, amb cinc grups actuant en diferents espais del poble i un tast de vins i productes de la terra en els quals participen els tres cellers locals (Mas Pòlit, AV Bodeguers i la Finca Furot del celler Oliveda) i el Mas Llunes de Garriguella com a convidat. "Hem aconseguit un festival de referència de l’estiu a la comarca, amb una fórmula en la qual tenen molt a veure els veïns voluntaris que ens ajuden a organitzar-la i les empreses locals que ens fan costat", explica Mon Bonaterra, l’alcalde de Vilamaniscle.

Tenir més de cent trenta persones voluntàries en un municipi de poc més de dos-cents habitants diu molt de la bona entesa veïnal."Per a preparar el programa de nivell que oferim, també tenim la sort de comptar amb l’Àlex Carbonell, veí i músic de jazz i que porta la direcció musical del festival", afegeix Mon Bonaterra.

Plànol de la ubicació dels concerts de la Jazzejada / Emporda.info

L’entrada a la Jazzejada costa 26 euros i la copa commemorativa en val quatre. Un preu que dona dret a viure en directe tots els concerts i a tastar els vins i els productes preparats per a acompanyar-los. Les actuacions tenen com a escenari l’entrada del poble, la plaça Major, l’espai de can Micaló -on hi ha la zona chill-out- i la pista poliesportiva.

Gumbo Jass Band

20.30 hores. Entrada del Poble

Des de la seva creació l’any 1998, la banda de jazz tradicional Gumbo Jass Band, formada per sis músics de reconegut prestigi en l’àmbit estatal, ha apostat per preservar i difondre l’estil més primigeni de jazz, nascut a principis de segle XX a la ciutat de New Orleans. Al llarg dels anys, la Gumbo Jass Band ha actuat amb gran èxit a nombroses ciutats catalanes i a la resta de l’estat espanyol, consolidant-se com a banda estable i respectada dins la comunitat del jazz clàssic i tradicional.

Joan Marc Sauqué Trio

21.00 h. Plaça Major

Amb aquesta formació, activa des del 2020, joan Sauqué explora el vessant melòdic del jazz nascut a les dècades de 1940 i 1950. La falta de piano i bateria, atípica al jazz, sorgeix de la cerca activa d’un so acústic, net i espaiat, que permeti al públic apreciar l’aspecte contrapuntístic, de pura interacció musical, entre els tres membres del grup. El trio ha publicat dos àlbums: Garden of the Moon (The Changes i Gone with the Wind. Avui dia, i arran del seu darrer disc, el trio de Sauqué, Traver i Campisi sona perfectament assemblat, amb un swing, lirisme i elegància inevitables, que només es pot aconseguir des de la convicció inequívoca de qui fa el que realment vol fer.

Kind Of Blue: Tribut a Miles Davis

21.45 h. Espai Can Micaló

El llegat de Miles Davis, gegant del jazz i etern innovador, ressuscita amb nova llum. Kind of Blue us convida a un viatge íntim i audaç a través de l’univers sonor del geni, centrat en la seva obra mestra atemporal -l’àlbum homònim- i altres perles del seu repertori. Una reinterpretació viva, plena de l’ànima i la sensibilitat contemporània de sis grans músics de la nostra escena. Un homenatge que no només celebra la història, sinó que la fa dialogar amb el present. Prepareu-vos per a una nit de jazz pur, emoció intensa i mestratge instrumental en estat pur.

Lucas Martinez Project ft Alba Careta

22.45 h. Plaça Major

Lucas Martínez, nascut i crescut a la costa del mar Mediterrani (Blanes, 1994), va passar la major part de la seva vida artística investigant la complexitat del llenguatge del jazz i els seus ritmes mentre tocava i aprenia amb familiars i amics. La seva música és un punt de trobada entre complexitat i lirisme. Alba Careta, trompetista i cantant de jazz nascuda a Avinyó l’any 1995. Recentment guardnada amb el Premi Jove Talent del Jazz per l’Associació de Jazz i Música Moderna (AMJM), el Premi Alícia al Talent Emergent per l’Acadèmia Catalana de la Música, el Premi Arc a Millor Gira de Jazz per Teia i Premi Enderrock 2024 per Millor Disc Revelació de Jazz segons la crítica per Teia.

Koko Jean & The Tonics

23.45 h. Pista polivalent

Koko-Jean & The Tonics és el projecte liderat per Koko-Jean Davis (excantant de The Excitements) en companyia de Dani Baraldés, guitarrista de Los Mambo Jambo, i amb Víctor Puertas, un dels blues-men i harmonistes més reconeguts de Catalunya, al Hammond. Després de presentar el seu debut Shaken & Stirred per tot Espanya, França, Itàlia, Portugal i el Marroc, el grup torna amb un segon àlbum, Love Child, ple de força i amb molt de rock and roll, soul i rhythm & blues. El segon disc de Koko-Jean & The Tonics modernitza la seva proposta clàssica endinsant-se en el so més pur del soul i l’ambient social i musical dels 70.