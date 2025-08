Sons del Món enfila el tram final amb quatre actuacions de luxe

Després de dos caps de setmana d’eufòria, el festival Sons del Món enfila el seu tram final a la Ciutadella de Roses amb quatre actuacions de luxe: Rosario, Kool & The Gang, Ja T’Ho Diré i Figa Flawas i Mushka.

Dijous 7 d’agost, la cantant i compositora Rosario torna al festival per presentar el seu darrer disc, Universo de Ley, una recopilació dels seus grans èxits tornats a gravar en format duet amb grans figures mundials de la música hispana, com Alejandro Sanz i Sebastián Yatra. La gira, que porta el mateix títol del disc, és un nou espectacle que celebra els seus trenta anys de trajectòria. L’endemà serà el torn d’una de les bandes de funky més importants de la història de la música, Kool & The Gang. Formada el 1964, a Nova Jersey, pels germans Robert Kool Bell i Ronald Bell, es va fer molt popular a tot el món durant la dècada dels anys setanta gràcies a cançons icòniques com Celebration, Get Down On It i Jungle Boogie.

El retorn de Ja T’Ho Diré

Els que també estan d’aniversari són Ja T’Ho Diré. Vint anys després de la seva dissolució, els menorquins tornen per oferir un únic concert que celebra les tres dècades del disc Moviments Salvatges. Diumenge, La Mushka, un dels màxims exponents femenins de la nova escena musical que presenta nou disc i nova gira l’any que ve, i Figa Flawas, el duet integrat per Xavier Cartanyà i Pep Velasco, tancaran el festival. Cada nit, però, la festa continuarà al Village amb música, monòlegs i degustacions.