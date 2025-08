La pluja de Trueno cau sobre la Ciutadella de Roses

El passat diumenge va ser un gran dia per al públic més jove del festival Sons del Món 2025. Les cues, amb desenes d’adolescents -molts d’ells, acompanyats pels seus pares i germans petits- vestits amb pantalons amples, faldilles de lluentons, samarretes de la selecció de futbol de l’Argentina i del Boca Juniors, i les corredisses per ser els primers en accedir a l’escenari principal de la Ciutadella de Roses desfermaven les ganes que tenien tots plegats per veure el concert de Trueno. El jove artista de rap i freestyler argentí, que de nom es diu Mateo Palacios (La Boca, Buenos Aires, Argentina, 2002) i és fill del també raper Pedro Peligro, qui el va acompanyar a dalt l’escenari amb micròfon en mà, va fer caure la seva pluja a les comarques gironines amb el penúltim show de la gira per Europa "El Último Baile World Tour".

Trueno va portar la música argentina a Girona, com tant va repetir, conscient que "cada vegada som més". "Feu tanta fressa que ens escolten, fins i tot, els francesos", va deixar anar davant l’aprovació dels assistents mentre protagonitzava un freestyle. Durant el seu rap improvisat va colar-hi també un "Trueno parla català i us diu ‘bona nit’".

Amb gairebé dues hores d’espectacle, Trueno va interpretar fins a un total de 28 cançons entre les quals n’hi va haver de "molt personals" com Rain II, d’"estiuet europeu" com Real Gansta Love, de sentimentals com Night, de col·laboracions amb Nicki Nicole i Bizarrap com Mamichula, amb Feid com Cruz o amb Bad Gyal com Angelito i de reivindicatives com Tierra zanta perquè en"el hip-hop només hi ha un accent: el de la unió". Per descomptat, no van faltar èxits com Dance Crip.

L’artista, que va començar amagant la cara sota la caputxa d’una dessuadora de color blau marí, va acabar el concert sense samarreta i entregat totalment a un públic que l’adorava.