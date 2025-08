Sorra, mar i música: les havaneres tornen a la Platja de l’Escala

Un cop més, l’Escala tornarà a acollir aquest dijous, 7 d’agost, la seva tradicional Cantada d’Havaneres a la 47a edició, amb la participació dels artistes Barca de Mitjana, Port-Bo i els locals Els Pescadors de l’Escala. “Tenim la sort que som considerats una de les millors cantades que tenim al país” explica David Falgàs, president de la Penya Blaugrana, coorganitzadors de l’esdeveniment, “i esperem que es reuneixin a la platja entre sis i set mil persones”. L’espectacle d’aquest any arriba un mes després de la polèmica Cantada de Calella de Palafrugell en què El meu avi, cançó emblemàtica del gènere, va quedar fora del programa. A l’Escala, però, s’apostarà per un concert tradicional, tant musicalment, com en els costums, amb la presència del característic rom cremat i amb la recuperació d’Espartac Peran presentant, com ha sigut en anys anteriors.

"Cal no oblidar que la cantada és gratuïta, qui vulgui veure-la a primera fila, a prop de l’escenari i els artistes, ho podrà fer de franc"

El concert tindrà lloc a la Platja de l’Escala, on el públic podrà seure sobre la sorra o en cadires de casa. Els assistents que vulguin gaudir de la festa d’una forma més còmoda, podran comprar tiquets per accedir a la zona amb cadires ja col·locades amb un got de rom cremat d'acompanyament. Per agilitzar les cues, es poden comprar amb anterioritat de forma online o presencialment dues hores abans de l’espectacle. “Però cal no oblidar que la cantada és gratuïta, qui vulgui veure-la a primera fila, a prop de l’escenari i els artistes, ho podrà fer de franc”, remarca Falgàs.

Aquesta edició compta amb tres grups molt importants del gènere. Entre ells, el grup Port-bo que va fundar-se el 1966 amb la primera cantada de Calella de Palafrugell, i que ha vist un canvi generacional en els membres del grup. També hi participen Barca de Mitjana, un grup de Premià de Mar que rep el seu nom en honor a la embarcació que apareix a l’escut de la seva localitat. Els tercers artistes que participen a la cantada són els Pescadors de l’Escala, fundats a la mateixa localitat. Tot i que aquest grup també està format per la segona i tercera generació de músics, Ernest Ollero, membre actual del grup, explica que “malgrat no ser ni pescadors ni de l’escala sentim un fort arrelament, un vincle personal cap al poble i la seva gent”.

El grup Els Pescadors de l'Escala / Miquel Espigulé

La Cantada d'Havaneres de l’Escala carrega ja amb una història i un prestigi que atorguen al concert un cert renom. En edicions passades s’hi han arribat a congregar fins a set mil persones per assistir a l’espectacle vora el mar. Alguns, locals de l’Escala i d'altres, turistes, de dins i fora de Catalunya, tots reunits per escoltar les havaneres i veure l'elaboració del rom cremat. El ritual de la crema del licor també compta amb cert protagonisme, es juga amb l’escenari i es tanquen les llums per fer un espectacle visual amb el foc i els cullerots.

Aquest any, les havaneres han guanyat més protagonisme en l’àmbit social, a causa de la polèmica que ha aparegut al voltant la cançó El meu avi. Arran del documental Murs de silenci, que relaciona el seu compositor amb una xarxa d’explotació sexual, es va decidir eliminar la famosa havanera del programa de la Cantada de Calella de Palafrugell. Així i tot, no es va impedir que la cançó fes acte de presència a l’espectacle, no per part dels músics, sinó per part del públic. A l’Escala s’ha decidit deixar la cançó en el programa de la Cantada, mantenint la disposició tradicional de l’espectacle.

Aquesta edició, però, no ha pogut comptar amb la Cantadeta que se sol celebrar com a forma de prèvia unes setmanes abans de l’espectacle principal, ja que no s’ha pogut dur a terme per qüestions meteorològiques. Ara bé, s’espera que aquest any la resta de la Cantada segueixi la tradicional planificació amb l’inici de l’espectacle a les 22:00 a la Platja de l’Escala. Durant les dues hores de concert els tres grups aniran pujant a l'escenari intercalant-se, per acabar la festa amb una interpretació conjunta de La Bella Lola, El Meu Avi i El cant dels segadors.