El Festival de Peralada deixa empremta a Finlàndia

El Festival Perelada clou amb un èxit rotund la seva participació com a teatre d’òpera convidat al prestigiós Savonlinna Opera Festival, un dels festivals lírics més reconeguts d’Europa, celebrat al majestuós castell d’Olavinlinna (Finlàndia). Aquesta col·laboració internacional ha tingut lloc els dies 29 i 31 de juliol i 2 d’agost, amb la presentació de la producció pròpia The Fairy Queen, de Henry Purcell, una proposta original estrenada a Peralada l’any 2022.

Amb més de 6.200 espectadors i una ocupació de gairebé el 90% al llarg de les tres funcions, el muntatge ha rebut una acollida entusiasta per part del públic i la crítica finlandesa, convertint-se en la primera òpera barroca programada en la història del Savonlinna Opera Festival interpretada amb orquestra barroca—un esdeveniment fundat l’any 1912, però que pren el 1967 com a punt d’inflexió i inici del seu format actual. Aquesta fita ha significat també el debut de la Helsinki Baroque Orchestra en aquest escenari tan emblemàtic, interpretant l’obra amb instruments d’època sota la direcció musical de Dani Espasa.

La producció, amb dramatúrgia de Joan Anton Rechi, escenografia de Gabriel Insignares, vestuari de Gabriela Salaberri, il·luminació a càrrec d’Alberto Rodríguez i coreografia de Mar Gómez, ha viatjat amb un equip de prop de 40 persones, incloent-hi intèrprets, cor, direcció musical, direcció artística, equip tècnic i organització del festival.

El contratenor Xavier Sabata ha liderat el repartiment amb un paper camaleònic i magnètic com a mestre de cerimònies i ànima de l’espectacle, acompanyat d’un repartiment internacional que ha inclòs artistes com Anna Quintans, Judith van Wanroij, Mark Milhofer, Thomas Walker i Nicolas Brooymans, així com el cor Ensemble O Vos Omnes, dirigit per Xavier Pastrana, amb un treball excel·lent tant vocal com escènic.

La posada en escena ha estat molt lloada. / Toni Härkänen

La posada en escena ha combinat humor, fantasia i simbolisme en un diàleg escènic entre el món de Shakespeare, la mitologia operística i el cabaret contemporani, oferint una relectura lliure i suggerent de The Fairy Queen que ha connectat profundament amb l’audiència. Tot plegat, en un escenari únic com el Castell d’Olavinlinna (2.200 butaques), que enguany celebrava el seu 550è aniversari.

Compromís amb la producció

Amb aquesta participació, el Festival Perelada consolida la seva projecció internacional, reforça el seu compromís amb la producció operística de qualitat i esdevé un ambaixador cultural de Catalunya al món. Haver estat escollits com a teatre convidat d’aquesta edició —la primera després que Savonlinna fos guardonat com a Millor Festival d’Òpera del món als International Opera Awards 2024— representa un reconeixement al treball artístic i institucional del festival empordanès.

“Tornem del castell de Savonlinna, on vam rebre la invitació d’aquest festival, amb la satisfacció d’haver contribuït a fer història en la seva trajectòria artística. Per primera vegada, s’hi ha programat un títol barroc, amb una acollida entusiasta i sense precedents per part del públic. Ha estat un èxit que suposa un estímul per a la nostra capacitat de gira, per a la nostra organització logística i que demostra l’excel·lència musical i el talent escènic del nostre país”, ha declarat Oriol Aguilà, director artístic del Festival Perelada.

La màgia de The Fairy Queen ha deixat empremta a Savonlinna, culminant una vetllada on públic i artistes han tornat a creure en la força transformadora de la música i del teatre. Durant el talk show matinal, el director del Festival de Savonlinna, Ville Matvejeff, va fer referència a la sensació del públic, que va descriure la representació de The Fairy Queen del Festival Perelada com “la millor nit de totes” —the best night ever!—, en una mostra entusiasta del ressò que ha tingut aquesta producció en el marc del festival.

L’equip del Festival Perelada marxa ara de vacances després d’aquest èxit internacional que tanca l’edició d’estiu del festival empordanès. A la tornada, l’espera una cita excepcional: l’edició del festival a Roma. Del 1 al 3 d’octubre, el Festival ha programat cinc concerts en només tres dies, en alguns dels espais més singulars i excepcionals de la Ciutat Eterna. Una nova etapa d’aquesta aventura artística que continua creixent i projectant el talent del país arreu del món.