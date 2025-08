Elisey Mysin, el jove prodigi del piano, actua al festival de Sant Pere de Rodes

El jove prodigi del piano, Elisey Mysin (Stavropol, 2010), actua aquest dimecres, a les vuit del vespre, al festival de música de Sant Pere de Rodes, al Port de la Selva. Elisey Mysin va iniciar la seva trajectòria com a intèrpret des de ben petit i ha actuat com a solista amb destacades formacions. Des del novembre de 2023, és becari de l’Acadèmia Reduto (Itàlia), on continua perfeccionant-se amb la professora Natalia Trull.

A Sant Pere de Rodes interpretarà peces de Mozart, Rachmaninov i Chopin. El cap de setmana serà el torn de Carles Lama i Sofia Cabruja que actuaran amb l’Orquestra Solistes de Catalunya amb música de pel·lícules.