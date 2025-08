Sopa de Cabra i Els Pets uneixen generacions i clamen contra les injustícies, a Sons del Món

Dos dels grups mítics d'aquell primigeni rock i pop català nascut a la dècada dels 80 -un a comarques gironines, Sopa de Cabra i l'altre, a tarragonines, Els Pets- es van retrobar aquest dissabte passat, 2 d'agost, en un mateix concert sota les estrelles de Roses. Però malgrat trobar-se no van confluir perquè l'únic que van compartir van ser abraçades i la bufada d'espelmes a la mitja part del concert amb motiu dels 40 anys dels de Constantí. Potser el públic s'esperava més, alguna cançó compartida en aquesta nit de retrobament vint-i-cinc anys després de l'última ocasió, però els mites, ja lluint cabells blancs i més contenció de moviments, estan per mantenir-se perquè hi ha coses que no canvien mai, cosa que també està bé. Tampoc la intensitat a la qual tenen acostumats al seu públic i que no va defallir al llarg de tot el concert, que en realitat van ser dos, i que va allargar la nit fins a dos quarts de dues de la matinada. Les 5.400 persones d'edats molt diverses que omplien la pista del festival Sons del Món, a la Ciutadella de Roses, no van deixar de saltar, d'emocionar-se, de cantar a viva veu totes aquelles cançons que representen un moment en el temps, demostrant que els himnes no passen de moda i que travessen diferents generacions. Com va bramar Gerard Quintana: "Allò que ens impulsa són els somnis, alguns són compartits, de vegades cadascun té el seu, però junts podem anar tots en la mateixa direcció".

La nit es va obrir amb el pop fresc d'Els Pets liderats per Lluís Gavaldà qui va demostrar, al llarg d'una hora i mitja, la seva ironia fina com quan va assegurar que "havia estat sempre un plaer tenir als Sopa de Cabra com a teloners seus, un cop de mà sempre els hi hem fotut, i avui els hi fem de teloners perquè ells són més joves". Els Pets van regalar al públic molts temes que van ser corejats pels milers d'assistents: Des de Soroll amb el qual van fer la seva entrada triomfal, passant per Agost, La vida és molt avorrida sense el teu cos, Digue'm que m'estimes o algunes de mítiques com Vine a la festa, Pau, Tarragona m'esborrona i, per descomptat i per tancar el concert, Bon dia. Gavaldà va evidenciar que encara té corda per estona baixant a la pista, movent-se entre la gent, i llançant dards per remoure consciències tot reivindicant la llibertat de Palestina: "Ens arriben unes vibracions d'un lloc còsmic i celestial que ens volen dir que en aquest món tan ple d'injustícies i genocidis i d'assassins en forma de víctimes hem de ser conscients del que ens toca, reivindicar el que és la injustícia i fer-ho amb un somriure i amb ganes de festa".

Va ser durant el punt final de l'actuació d'Els Pets, just abans del canvi d'escenari, que l'organització va fer aparèixer un pastís amb unes espelmes portat pels Sopa de Cabra. Aleshores va tenir lloc una abraçada col·lectiva i la fotografia de família dalt de l'escenari. Quinze minuts més tard, Sopa de Cabra, inicialment sense Josep Thió, va aparèixer per donar-ho tot. Amb l'habitual crit de Gerard Quintana -"Bona nit, malparits"- es va encetar el segon concert de la nit que van obrir amb la cançó Si et va bé molt aplaudida pel públic. Quintana ja va advertir que venien a "dur més enlaire aquest Empordà tan alt". I tant que ho van fer, amb una barreja de cançons de l'últim disc, però, sobretot, amb una mirada enrere amb temes plenament vigents que la gent corejava amb totes les seves forces.

També Gerard Quintana va mostrar la seva faceta social i reivindicativa. D'una banda, alertar de les denigrants situacions que viuen milers de refugiats, els d'ahir i els d'avui, que marxen de casa "per salvar la vida, per no ser objecte de persecució". A tots ells, els va dedicar la cançó Farem que surti el sol. Tampoc es va oblidar dels líders mundials més extremistes i va assegurar que hi havia "una temptació molt gran, que ens despertin una ràbia i un odi incontenible. Anem enrere a passos agegantats i quant més odi sentim més enrere anem. La fórmula és deixar de dividir-nos entre nosaltres perquè també ens ho fan entre generacions, tots junts som imparables, només necessitem estimar-nos perquè és el més subversiu que hi ha". Així va ser des d'aquell moment amb temes inoblidables com Si et quedes amb mi, Sota una estrella, Mai trobaràs o Podré tornar enrere quan es va sumar al grup Josep Thió. La nit va esclatar en el tram final amb Tot queda igual, Cercles i, per descomptat, L'Empordà, que va fer tremolar l'auditori sencer. La vetllada es va concloure amb la interpretació de Camins amb el bon desig que "mai no és massa tard per tornar a començar, per sortir a buscar el teu tresor".